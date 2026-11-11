Eintracht Frankfurt, 5 Desember 2026 Cumartesi günü Werder Bremen'i Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta ağırlayacak.

İki takımın Ocak 2026'daki son lig karşılaşması, Weser-Stadion'da 3-3'lük beraberlikle biten, bol gollü ve heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. Bu beraberlikten önce Frankfurt, Ağustos 2025'te Werder Bremen'i Deutsche Bank Park'ta ağırladığı maçta 4-1 mağlup etmişti.

Eintracht Frankfurt-Werder Bremen maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Eintracht Frankfurt-Werder Bremen Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Eintracht Frankfurt-Werder Bremen maçı, 5 Desember 2026 Cumartesi günü Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta başlayacak.

Bundesliga - Hafta 12 5 Ara 2026 - 12:30 Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt-Werder Bremen Bundesliga maçı için bilet nasıl alınır?

Eintracht Frankfurt ile Werder Bremen arasındaki Bundesliga maçı için bilet satın almanın standart yolları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Ev sahibi taraftarlara ve genel satışa ayrılan biletler doğrudan Eintracht Frankfurt'un, deplasman tribününe ayrılan biletler ise SV Werder Bremen'in resmî bilet satış platformlarından satın alınabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Eintracht Frankfurt-Werder Bremen Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Eintracht Frankfurt-Werder Bremen Bundesliga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî satış kanallarından mı yoksa ikincil bilet piyasasından mı satın alındığına göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Ayakta seyir biletleri (Stehplatz): Genellikle 18 ila 24 avro arasında.

Genellikle arasında. Üst tribün ve köşe koltukları (4. ve 5. kategoriler): Genellikle 35 ila 50 avro arasında.

Genellikle arasında. Premium ve uzun kenar koltukları (1. ve 2. kategoriler): Genellikle 50 avrodan başlayıp 90 avronun üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Üst tribün ve köşe koltukları için yeniden satış biletleri: Genellikle 70 ila 95 avro civarından başlıyor.

Genellikle başlıyor. Uzun kenar ve alt tribün koltukları için yeniden satış biletleri: Fiyatları 180 ila 275 avro arasında.

Fiyatları VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatları 800 avronun üzerinden başlıyor.

Eintracht Frankfurt-Werder Bremen Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Eintracht Frankfurt ve Werder Bremen'in form durumu

Eintracht Frankfurt, bu maça tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet ve iki yenilgiyle çıkıyor. Son maçında Bundesliga'da Hamburger SV'yi 3-1 mağlup etti. Bir hafta önce de aynı rakibini DFB-Pokal'da 3-1 yenmişti. Bu serideki en kötü sonucu, RB Leipzig karşısında aldığı 6-0'lık yenilgiydi. Frankfurt, beş maçta on gol atıp sekiz gol yedi.

Werder Bremen ise son haftalarda daha istikrarlı bir görüntü çizdi. Tüm kulvarlardaki son beş maçında yenilgi almadan üç galibiyet ve iki beraberlik elde etti. Ligdeki son maçında Hoffenheim'ı deplasmanda 2-0 yendi; Mainz 05'i de deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu dönemdeki tek olumsuz sonuçları, Borussia Dortmund deplasmanında DFB-Pokal'a 3-2'lik yenilgiyle veda etmesi ve Paderborn deplasmanındaki 2-2'lik beraberlikti. Werder, bu süreçte dokuz gol atıp altı gol yedi.

Eintracht Frankfurt-Werder Bremen: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Ocak 2026'da karşılaştı ve Werder'in sahasındaki Bundesliga maçı 3-3 sona erdi. Frankfurt, bundan önce Ağustos 2025'te Werder'i Deutsche Bank Park'ta 4-1 yenmişti. İki takım arasındaki son beş maçta Frankfurt üç, Werder ise bir galibiyet aldı; bir maç berabere bitti. Bu karşılaşmalarda toplam 17 gol atıldı.