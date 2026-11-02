Eintracht Frankfurt, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Hoffenheim'ı Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta konuk edecek.

İki takımın 24 Ocak 2026'daki son lig karşılaşmasında Hoffenheim, Deutsche Bank Park'ta deplasmanda 3-1 kazandı. Frankfurt ise 2025–26 Bundesliga sezonunun daha önceki karşılaşmasında Hoffenheim'ı Sinsheim'da 3-1 mağlup etmişti.

Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim arasındaki Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim arasındaki maç, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta başlayacak.

Bundesliga - Hafta 10 21 Kas 2026 - 09:30 Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim arasındaki Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim arasındaki Bundesliga maçının biletlerini satın almak için müsaitliğe ve tercihinize göre birkaç farklı seçeneği değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Resmî kulüp bilet satış kanalları: Biletleri doğrudan Eintracht Frankfurt'un resmî internet sitesinden veya TSG Hoffenheim'ın resmî bilet satış portalından satın alabilirsiniz. Bu, biletleri satış fiyatından temin etmenin en güvenli ve güvenilir yoludur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim arasındaki Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim arasındaki Bundesliga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî satış kanalları ve ikincil satış piyasası için şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Ayakta seyirci biletleri (Stehplatz): Ev sahibi tribününün standart bölümlerinde fiyatlar genellikle 18 € ile 24 € arasında değişiyor.

Ev sahibi tribününün standart bölümlerinde fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Üst tribünler ve köşe bölümleri (4. ve 5. kategoriler): Standart oturma alanlarında fiyatlar genellikle 35 € ile 50 € arasında değişiyor.

Standart oturma alanlarında fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Uzun kenar koltukları ve üst kategoriler: Satış fiyatları tribüne ve kata göre yükseliyor. Biletler mevcut olduğunda kulübün birincil bilet satış portalındaki fiyatlar genellikle 55 € ile 90 € üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışa sunduğu resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

Üst tribün / genel giriş biletlerinin yeniden satışı: Başlangıç fiyatları, talebe ve görüş açısına bağlı olarak yaklaşık 30 € ile 45 € arasında değişiyor.

Başlangıç fiyatları, talebe ve görüş açısına bağlı olarak yaklaşık arasında değişiyor. Alt tribün ve saha kenarı biletlerinin yeniden satışı (Gegentribüne / Haupttribüne): İyi konumdaki koltukların biletleri genellikle kişi başı 110 € ile 200 € üzeri fiyatlarla satılıyor.

İyi konumdaki koltukların biletleri genellikle kişi başı fiyatlarla satılıyor. VIP ve ağırlama paketleri: Üst düzey maç günü ağırlama deneyimlerinin fiyatı, dâhil olan salon erişimine ve hizmetlere bağlı olarak 1.000 € üzerine çıkabiliyor.

Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim arasındaki Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Eintracht Frankfurt ve Hoffenheim'ın form durumu

Eintracht Frankfurt, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da Köln'ü 1-0 yenen ekip, bir önceki karşılaşmasında RB Leipzig'e 6-0 mağlup olmuştu. Frankfurt, bu beş maçlık dönemde Freiburg ile deplasmanda 2-2 berabere kalıp Mainz'ı deplasmanda 3-1 yendi. Bu beş maçta 10 gol attı ve 10 gol yedi.

Hoffenheim ise son beş maçında bir galibiyet ve dört mağlubiyet aldı. Pazar günü Borussia Mönchengladbach karşısında gelen galibiyetten önce Bundesliga'da Hamburger SV ve Paderborn'a üst üste, Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş ve OFI Crete'e mağlup olmuştu. Deplasman ekibi bu dönemde yedi gol attı ve 11 gol yedi.

Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Ocak 2026'da karşılaştı ve Hoffenheim, Deutsche Bank Park'ta 3-1 kazandı. Frankfurt ise bundan önce, Ağustos 2025'te Sinsheim'daki deplasman maçını 3-1 kazanmıştı. İki takım arasındaki son beş Bundesliga maçında Frankfurt üç, Hoffenheim bir galibiyet aldı; bir maç berabere bitti ve toplam 18 gol atıldı.