Eintracht Frankfurt, 1 Kasım 2026 Pazar günü Frankfurt’taki Deutsche Bank Park’ta Hamburger SV’yi ağırlayacak.

İki takımın Bundesliga’daki son karşılaşması Mayıs 2026’da Deutsche Bank Park’ta oynandı ve Hamburger SV deplasmanda 2-1’lik skorla galip geldi. Bundan önce, Aralık 2025’teki lig maçları çekişmeli bir mücadelenin ardından 1-1 berabere bitmişti.

GOAL, Eintracht Frankfurt ile Hamburger SV maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve biletlerin ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi aktarıyor.

Eintracht Frankfurt ile Hamburger SV arasındaki Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Eintracht Frankfurt ile Hamburger SV arasındaki maç, 1 Kasım 2026 Pazar günü Frankfurt’taki Deutsche Bank Park’ta başlayacak.

Bundesliga - Hafta 8 1 Kas 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt ile Hamburger SV arasındaki Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

Eintracht Frankfurt ile Hamburger SV arasında Deutsche Bank Park’ta oynanacak Bundesliga maçına bilet almak için şu başlıca seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış siteleri: Biletleri ilk satış fiyatından almanın en doğrudan ve güvenilir yolu, Eintracht Frankfurt veya Hamburger SV’nin resmî çevrim içi bilet satış siteleridir. Üyeler ve kombine bilet sahipleri genellikle bilet satışına erken erişim hakkı elde eder.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Eintracht Frankfurt ile Hamburger SV arasındaki Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Eintracht Frankfurt ile Hamburger SV arasındaki Bundesliga maçının bilet fiyatları, biletlerin kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikinci el satış platformlarından mı alındığına göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyir biletleri (Stehplatz): Kalelerin arkasındaki ayakta seyir alanları için 18-24 avro.

4. ve 5. kategori koltuklar (üst tribünler ve köşeler): Sahadan daha uzaktaki, standart görüş sunan koltuklar için 35-50 avro.

2. ve 3. kategori koltuklar (saha kenarı): Sahanın uzun kenarı boyunca orta seviyeden görüş sunan koltuklar için 50-75 avro.

1. kategori ve premium koltuklar (alt tribünlerin orta bölümleri): Orta saha çizgisi yakınında, sahanın merkezini en iyi açıdan gören koltuklar için 75-90 avro ve üzeri.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeler:

En uygun fiyatlı koltuklar (üst tribünler / genel giriş): 60-110 avro ve üzeri ; fiyatlar mevcut bilet durumuna ve talebe bağlıdır.

Saha kenarı ve tercih edilen koltuk seçenekleri: 110-250 avro ve üzeri ; daha iyi açılar ve sahanın merkezini gören koltuklar için.

VIP ve ağırlama paketleri:250-500 avro ve üzeri ; özel salona erişim ve üst düzey yiyecek-içecek hizmetleri için maç başına.

Eintracht Frankfurt ile Hamburger SV arasındaki Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Eintracht Frankfurt ve Hamburger SV’nin form durumu

Frankfurt, bu maça son dört Bundesliga karşılaşmasında aldığı bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle geliyor. Bu dönemde SC St. Toenis’i farklı yendiği bir DFB-Pokal maçı da bulunuyor. Son lig maçında Freiburg ile 2-2 berabere kalan Frankfurt, eylül ayının başlarında Augsburg’a 4-1 yenilmişti. Mainz deplasmanındaki 3-1’lik galibiyet, bu serideki en etkileyici lig performansıydı. Frankfurt, tüm kulvarlardaki son beş maçında 17 gol atıp 12 gol yedi. Bu tablo, hem hücum gücünü hem de savunmadaki kırılganlığını gösteriyor.

Hamburg’un form tablosu ise pek iç açıcı değil. Son dört Bundesliga maçından yalnızca birini kazanan takımın RB Leipzig’e (5-0), Mainz’a (5-0) ve Borussia Dortmund’a (2-0) yenilmesi, hem hücumda hem savunmada ciddi sorunlar yaşadığını ortaya koydu. Tek olumlu sonuç, ligin beşinci haftasında FC Köln karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetti. DFB-Pokal’da SC Verl’i 3-0 yenmesi Hamburg’a biraz nefes aldırdı ancak takım yalnızca son dört Bundesliga maçında 12 gol yedi.

Eintracht Frankfurt ile Hamburger SV: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Mayıs 2026’da karşılaştı. Hamburg, Deutsche Bank Park’ta oynanan Bundesliga maçını 2-1 kazandı. Bundan önceki karşılaşma, Aralık 2025’te Hamburg’da 1-1 sona ermişti. Kayıtlardaki beş maçta Hamburg ve Frankfurt ikişer galibiyet aldı, bir maç berabere bitti. Bu karşılaşmalarda atılan goller de iki takım arasında oldukça dengeli dağıldı.