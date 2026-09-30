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Eintracht Frankfurt - FC Köln maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Eintracht Frankfurt
FC Köln
Bundesliga

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da FC Köln ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Eintracht Frankfurt, 16 Ekim 2026 Cuma günü Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta FC Köln ile karşı karşıya gelecek.

Her iki kulüp de Almanya'nın geleneksel futbol merkezlerini temsil ediyor ve Hessen ile Kuzey Ren-Vestfalya bölgelerinden tutkulu taraftar kitlelerini arkasına alıyor. İki takım arasındaki son karşılaşmalar oldukça çekişmeli geçti; bu maçlar çoğu zaman ya başa baş beraberliklerle ya da bol gollü heyecanlarla sonuçlandı.

GOAL, Eintracht Frankfurt - FC Köln maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere sizler için derledi.

Eintracht Frankfurt - FC Koeln Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Eintracht Frankfurt - FC Köln maçı, Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta başlayacak.

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Bundesliga - Hafta 6
Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt - FC Koeln Bundesliga bileti nasıl alınır?

Eintracht Frankfurt - FC Köln Bundesliga maçı için bilet satın almak, Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta ev sahibi taraftarlarla mı yoksa deplasman tribününde FC Köln taraftarlarıyla mı oturmayı planladığınıza bağlıdır.

1. Resmi ev sahibi takım biletleri (Eintracht Frankfurt)

  • Kulüp üyelerine öncelik: Eintracht Frankfurt'un 160.000'den fazla üyesi bulunuyor ve maç biletleri ilk olarak resmi bilet portalı üzerinden kulübün resmi üyelerine sunuluyor. Talebin yüksek olduğu maçlarda biletler sık sık bu ön satış aşamasında tükeniyor.
  • Resmi yeniden satış platformu (Ticketbörse): Maçın biletleri tükenirse veya genel satışa çıkmazsa, en güvenli resmi seçenek kulübün Ticketbörse platformudur. Kombine sahipleri kullanmadıkları koltukları burada standart gişe fiyatlarıyla satışa çıkarır. Platforma doğrudan resmi bilet mağazası içinden erişilir ve müsabaka günü yaklaştıkça uygunluk durumu sürekli değişir.

2. Resmi deplasman biletleri (FC Köln taraftarları)

  • Deplasman kontenjanı: Deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler doğrudan FC Köln'ün resmi bilet hizmeti üzerinden dağıtılır.

Eintracht Frankfurt - FC Koeln Bundesliga biletleri ne kadar?

Deutsche Bank Park'ta oynanacak Eintracht Frankfurt - FC Köln Bundesliga maçının bilet fiyatları, bunları resmi kulüp kanalları üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişir.

1. Resmi gişe fiyatları (birincil satışlar ve Ticketbörse)

Eintracht Frankfurt'un resmi portalı ya da resmi yeniden satış hizmeti (Ticketbörse) üzerinden doğrudan satın alındığında fiyatlar, standart kategori fiyatlandırmasına sıkı şekilde bağlı kalır:

  • Ayakta izleme alanı (Stehplatz / Nordwestkurve): Yaklaşık 15 € ila 20 €
  • Standart oturma yerleri (Kategori 3-5): Yaklaşık 30 € ila 60 €
  • Kategori 1 ve premium koltuklar (ana ve karşı tribünler): Yaklaşık 65 € ila 90 €
  • Genç / indirimli biletler: İndirimli biletler, oturma kategorisine bağlı olarak normal yetişkin fiyatlarına kıyasla genellikle 5 € ila 15 € indirim sunar.

2. İkincil piyasa bilet fiyatları

Resmi kontenjanlar tükendiğinde, ikincil bilet platformu StubHub üzerindeki bilet fiyatları arz, koltuk kalitesi ve maça olan talebe göre dalgalanır:

  • Başlangıç fiyatları: Genellikle üst katın temel koltukları veya ayakta izleme alanları için 95 € ila 100 € civarında başlar.
  • Ortalama bilet fiyatları: Genellikle yandan iyi görüş sunan koltuklar için 150 € ile 370 € arasında değişir.

Eintracht Frankfurt - FC Koeln Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Eintracht Frankfurt - FC Koeln form durumu

Eintracht Frankfurt, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Takımın en son sonucu, Mainz deplasmanında Bundesliga'da aldığı 3-1'lik galibiyetti; bu maçta Can Uzun iki gol attı. Bu serinin daha önceki bölümünde Frankfurt, sezon öncesi hazırlık maçında Brentford'a 7-0 yenildi ve ligde de Augsburg'a 1-4 kaybetti. Söz konusu beş maçta Frankfurt 20 gol atarken 16 gol yedi; bu tablo hem hücum üretkenliğini hem de savunmadaki kırılganlığını yansıtıyor.

FC Köln ise son beş maçının ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Takımın son maçı, Stuttgart'a ligde 1-4 yenilmesinin ardından Werder Bremen ile sahasında 1-1 berabere biten karşılaşma oldu. Köln'ün bu serisinde Hoffenheim'a karşı Bundesliga'da alınan 3-2'lik galibiyet ve Würzburg deplasmanındaki 2-1'lik DFB-Pokal zaferi de yer alıyor. Ekip, bu beş karşılaşmada 10 gol attı ve 10 gol yedi.

SGE

SGE - Form

STT
K0-11
FCU
B3-3
FCA
K1-4
M05
K1-3
SCF
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
20/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
KOE

KOE - Form

WUK
K1-2
TSG
K3-2
VFB
K4-1
SVW
B1-1
HSV
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Eintracht Frankfurt - FC Koeln: Son karşılıklı maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 5 Nisan 2026'da Bundesliga'da oynandı ve Frankfurt ile Köln, Deutsche Bank Park'ta 2-2 berabere kaldı. Ondan önce Köln, Kasım 2025'te kendi sahasında 3-4 kazandı. Bundesliga'daki son beş karşılaşmada iki takım da birer galibiyet aldı ve ayrıca iki beraberlik çıktı; Köln'ün galibiyetleri arasında Şubat 2023'teki 3-0'lık sonuç ile Şubat 2024'teki 2-0'lık sonuç da bulunuyor.

Kafa Kafaya

Eintracht FrankfurtÇizimFC Köln
1
2
2
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
FC Köln badge
FC Köln
KOE
2
MS
Bundesliga
FC Köln badge
FC Köln
KOE
3
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
4
MS
Bundesliga
FC Köln badge
FC Köln
KOE
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
MS
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
FC Köln badge
FC Köln
KOE
1
MS
Bundesliga
FC Köln badge
FC Köln
KOE
3
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
MS
7Attığı Gol11
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
DortmundDortmundBVB
440092+712
K
K
K
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
4310142+1210
K
K
B
K
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
B
K
K
K
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
B
K
K
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
K
B
K
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
K
K
K
B
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
B
K
K
K
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
K
B
K
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
K
K
K
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
B
K
K
B
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
B
K
B
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
K
K
K
B
13
FC KölnFC KölnKOE
411269-34
K
B
K
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
K
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
K
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
K
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
B
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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