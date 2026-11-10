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Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund maçı için bilet nasıl alınır? DFB Kupası bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Eintracht Frankfurt
Dortmund
DFB Kupası

Eintracht Frankfurt, Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund ile karşılaşacak. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Eintracht Frankfurt, 1 Aralık 2026 Salı günü Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

İki takım en son 24 Ekim 2026'da karşılaştı. Borussia Dortmund, Bundesliga'daki bu maçı evinde 1-0 kazandı. Bu kupada daha önce oynadıkları eleme maçları da çekişmeli geçti. Ekim 2025'teki DFB-Pokal karşılaşmasında normal süre ve uzatmalar 1-1 sona erdi.

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken tüm ayrıntıları GOAL sizin için derledi.

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund DFB-Pokal maçı ne zaman başlayacak?

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund maçı, 1 Aralık 2026 Salı günü Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta başlayacak.

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DFB Kupası - 1/8
Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund DFB-Pokal maçı için bilet nasıl alınır?

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund DFB-Pokal maçının biletlerini satın almak için seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Kulüplerin resmî bilet satış platformları: Biletler, iki kulübün resmî bilet satış platformlarından doğrudan satın alınabilir: Eintracht Frankfurt ev sahibi takım taraftarları ve kontenjana bağlı olarak genel satış için, Borussia Dortmund ise deplasman tribünü kontenjanı için bilet satıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan DFB-Pokal maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund DFB-Pokal maçının biletleri ne kadar?

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund DFB-Pokal maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Ayakta izleme biletleri (güvenli ayakta izleme alanları / ultra tribünleri): 20-30 avro
  • Alt kat / standart oturma bölümleri: 40-75 avro
  • Premium / ana tribün koltukları: 80-120 avro ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

  • Üst ve alt kattaki standart koltuklar: 90-180 avro
  • Saha kenarındaki premium veya VIP alanlarına yakın koltuklar: 200-400 avro ve üzeri

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund DFB-Pokal maçı: Bilmeniz gereken her şey

Eintracht Frankfurt ve Borussia Dortmund'un form durumu

Eintracht Frankfurt, son beş resmî maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 1 Kasım'da Hamburger SV'yi Bundesliga'da 3-1 yendi. Frankfurt, bu serinin önceki maçlarında RB Leipzig'e 6-0 gibi ağır bir yenilgi yaşadı ancak ardından ligde FC Köln'ü 1-0 mağlup etti. Frankfurt, beş maçta on iki gol atıp sekiz gol yedi.

Borussia Dortmund, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da FC Bayern Münih deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bundan önce Dortmund, DFB-Pokal'da Werder Bremen'i 3-2, ligde ise Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendi. Union Berlin ile de 0-0 berabere kaldı. Dortmund, bu beş maçta altı gol atıp beş gol yedi.

SGE

SGE - Form

KOE
K1-0
BVB
K1-0
HSV
K1-3
HSV
K3-1
SCP
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BVB

BVB - Form

SGE
K1-0
SVW
K3-2
FCB
B2-2
BET
K2-1
ELV
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund: Son karşılaşmalar

İki takım en son 24 Ekim 2026'da karşılaştı. Borussia Dortmund, Bundesliga'daki bu maçı evinde 1-0 kazandı. Dortmund, bundan önce Mayıs 2026'daki lig maçında Frankfurt'u 3-2 yendi. İki takım arasındaki son beş maçta Dortmund üç, Frankfurt bir galibiyet aldı. Tek beraberlik, Ocak 2026'da Deutsche Bank Park'ta oynanan ve 3-3 biten lig maçında geldi. Ekim 2025'teki DFB-Pokal karşılaşması ise 1-1 sona erdi.

Kafa Kafaya

Eintracht FrankfurtÇizimDortmund
1
1
3
Bundesliga
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Dortmund
BVB
1
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Eintracht Frankfurt
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0
MS
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
3
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Eintracht Frankfurt
SGE
2
MS
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Eintracht Frankfurt
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BVB
3
MS
DFB Kupası
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SGE
1
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Dortmund
BVB
1
MS
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
Dortmund badge
Dortmund
BVB
0
MS
7Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

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