Eintracht Frankfurt, 6 Eylül 2026 Pazar günü Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta Augsburg'u ağırlayacak.

FC Augsburg, sezon öncesinde karışık sonuçların ardından lig maratonunda istikrar yakalamayı hedefleyerek Frankfurt'a gidiyor. İki takım arasındaki son karşılaşmalar da çekişmeli geçti; buna Nisan 2026'daki son lig buluşmalarında alınan 1-1'lik beraberlik de dahil.

GOAL, Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttuğu dahil, sizin için derledi.

Eintracht Frankfurt - Augsburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Eintracht Frankfurt, Augsburg'u Frankfurt'taki Deutsche Bank Park'ta konuk edecek ve maçın başlangıç saati yukarıda listelenen saat olarak belirlendi.

Bundesliga - Hafta 2 6 Eyl 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt - Augsburg Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Deutsche Bank Park'ta oynanacak Eintracht Frankfurt - FC Augsburg Bundesliga maçı için bilet almak adına aşağıdaki resmi birincil ve ikincil bilet satış kanallarını takip edin:

1. Resmi Eintracht Frankfurt bilet portalı (birincil satış)

Resmi internet sitesi: Biletleri doğrudan resmi Eintracht Frankfurt Ticketshop üzerinden satın alın.

Kulüp üyelerine öncelik: Eintracht Frankfurt'un resmi üyeleri, biletler genel satışa sunulmadan önce ayrılmış bir ön satış döneminde öncelikli erişim hakkı elde eder.

Genel satış: Üyelere yönelik ön satışın ardından kalan biletler, genel satın alım için çevrim içi olarak satışa çıkarılır.

2. Deplasman taraftarı bölümü (FC Augsburg taraftarları)

FC Augsburg Ticketshop: FC Augsburg'u deplasman tribününde destekleyecek taraftarlar, biletlerini doğrudan resmi FC Augsburg Ticketshop üzerinden almalı; burada kulüp üyeleri ve kombine sahipleri ilk önceliğe sahiptir.

3. Resmi yeniden satış ve ikincil platformlar

Resmi yeniden satış pazarı (Eintracht Resale): Maçın biletleri tükenirse, kombine sahipleri koltuklarını kulübün resmi bilet değişim platformu üzerinden yasal olarak, nominal değer üzerinden listeleyebilir.

İkincil pazar yerleri: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, birincil satışın mümkün olmaması halinde ilanlar bulunabilir.

Eintracht Frankfurt - Augsburg Bundesliga biletleri ne kadar?

Eintracht Frankfurt'un Bundesliga maçları için resmi nominal bilet fiyatları genellikle ayakta seyir alanlarında 18 € ila 24 € civarında başlarken, oturma bölümlerinde 50 € ila 90 €+ seviyesine kadar çıkıyor; resmi kulüp üyeleri de birincil satışlarda öncelikli erişim elde ediyor.

Birincil ve resmi değişim fiyatları

Ayakta izleme biletleri (birincil satış): Standart ayakta izleme biletleri genel olarak yaklaşık 18 €-24 € arasında oluyor.

Oturmalı biletler (birincil satış): Oturmalı kategoriler, kategoriye ve konuma bağlı olarak 35 € ile 90 € arasında değişiyor.

Kulüp bilet değişimi: Birincil satışlar tükenirse, koltuklarını kulübün resmi bilet değişim platformunda yeniden satan kombine sahipleri bunları nominal değer artı küçük işlem ücretleriyle listeler.

İkincil piyasa fiyatları

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında giriş seviyesi ayakta izleme ya da üst katman koltukları genellikle yaklaşık 60 €-75 €'dan başlarken, orta saha merkezine yakın ve alt katman koltukları ise piyasa talebine bağlı olarak çoğunlukla 100 € ile 250 €+ arasında değişiyor.

Eintracht Frankfurt - Augsburg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Eintracht Frankfurt - Augsburg form durumu

Eintracht Frankfurt, Bundesliga açılış maçına son beş karşılaşmasında aldığı dört galibiyet ve bir yenilgilık sezon öncesi performansıyla giriyor. Son maçında 15 Ağustos'ta Brentford'a 7-0 kaybetti ve bu sonuç kulüpte şok etkisi yarattı. Bundan önce Frankfurt, FSV Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik galibiyet ve Hull City'ye karşı kazanılan 2-0'lık maç da dahil olmak üzere üst üste üç hazırlık maçı kazandı. Söz konusu beş maçta Frankfurt 11 gol atarken 10 gol yedi.

Augsburg ise sezon öncesini beş maçta iki galibiyet, iki yenilgi ve bir beraberlikle tamamladı. Son maçları 15 Ağustos'ta Leeds United karşısında 4-0'lık yenilgiyle sonuçlandı. Aynı süreçte Sassuolo'ya karşı 3-2 kazandılar ve Schwaz'ı 15-0 mağlup ettiler. Augsburg bu beş karşılaşmada 21 gol atıp 11 gol yedi.

Eintracht Frankfurt - Augsburg: Son karşılıklı maçlar

Bu ekipler arasındaki son karşılaşma 25 Nisan 2026'da Augsburg'un Bundesliga'da Frankfurt'u ağırladığı maçta 1-1 sona erdi. Bundesliga'daki son beş buluşmada Frankfurt, Augsburg'un galibiyet alamadığı süreçte iki galibiyetle üstün durumda ve tabloyu üç beraberlik tamamlıyor. Frankfurt bu beş maçta sekiz gol attı, Augsburg ise beş gol kaydetti.

Eintracht Frankfurt - Augsburg puan durumu

Güncel Bundesliga puan tablosunda Augsburg birinci sırada yer alırken Eintracht Frankfurt altıncı basamakta bulunuyor.