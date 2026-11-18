Egnatia, 10 Aralık 2026 Perşembe günü FK Kauno Zalgiris'i Rrogozhinë'deki Stadiumi Egnatia'da ağırlayacak.

Bu maç, Arnavutluk ekibi KF Egnatia ile Litvanya kulübü FK Kauno Žalgiris'in Avrupa kupalarındaki ilk resmî karşılaşması olacak. İki kulüp de 2026-27 UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasına ulaşarak kendileri için yeni bir döneme adım attı ve Avrupa sahnesindeki gelişimlerini ortaya koydu.

GOAL, GOAL Egnatia - FK Kauno Zalgiris maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi aktarıyor.

Egnatia - FK Kauno Zalgiris Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Egnatia - FK Kauno Zalgiris maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Rrogozhinë'deki Stadiumi Egnatia'da oynanacak.

Konferans Ligi - Hafta 5 10 Ara 2026 - 15:00 Stadiumi Egnatia Rrogogzhine

Egnatia - FK Kauno Zalgiris Konferans Ligi maçına nasıl bilet alınır?

Yaklaşan Egnatia - FK Kauno Zalgiris Konferans Ligi maçı için mevcut bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: Gişe satışlarının başlaması, Arnavutluk'taki fiziksel bilet satış noktaları veya Rrogozhinë'deki Arena Egnatia için doğrudan çevrim içi satışlarla ilgili duyurular için ev sahibi KF Egnatia'nın resmî internet sitesini ya da sosyal medya hesaplarını kontrol edin.

Gişe satışlarının başlaması, Arnavutluk'taki fiziksel bilet satış noktaları veya Rrogozhinë'deki Arena Egnatia için doğrudan çevrim içi satışlarla ilgili duyurular için ev sahibi KF Egnatia'nın resmî internet sitesini ya da sosyal medya hesaplarını kontrol edin. Deplasman tribünü hakkında bilgi: FK Kauno Žalgiris'i destekliyorsanız Litvanya kulübünün bilet birimi veya taraftarlarla ilgilenen birimiyle doğrudan iletişime geçin. Avrupa maçlarında deplasman tribünü biletleri genellikle konuk kulübün resmî kanalları üzerinden dağıtılır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Egnatia - FK Kauno Zalgiris Konferans Ligi maçının biletleri ne kadar?

Egnatia - FK Kauno Zalgiris Konferans Ligi maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Genel giriş / doğrudan gişe satışı: Genellikle 15 € ile 50 € arasında.

Genellikle arasında. VIP ve ağırlama kategorileri: Genellikle 100 € ile 250 €+ civarından başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirlenir:

En uygun fiyatlı yeniden satış biletleri: Yaklaşık 54 € ile 91 € seviyesinden başlıyor.

Yaklaşık seviyesinden başlıyor. Orta kategori ve sahanın uzun kenarındaki koltuklar: Genellikle 120 € ile 300 €+ arasında.

Genellikle arasında. Premium ve VIP yeniden satış biletleri: 900 €+ seviyesine kadar çıkıyor.

Egnatia - FK Kauno Zalgiris Konferans Ligi maçı: Bilmeniz gerekenler

Egnatia - FK Kauno Zalgiris: Son durum

Egnatia, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya geliyor. Son maçında Kategoria Superiore'de Vora'yı 5-1 mağlup etti. Bundan önce ise Konferans Ligi'nde Universitatea Craiova'ya 2-0 yenildi. Egnatia, bu beş maçta dokuz gol atıp sekiz gol yedi; bu tablo, hücumda üretken olabilen ancak savunmada açıklar veren bir takıma işaret ediyor. Craiova mağlubiyetinden önce ligde üst üste üç galibiyet alması, iç sahadaki istikrarını gösterdi.

FK Kauno Zalgiris ise son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildi. Bu galibiyet, A Lyga'da Hegelmann deplasmanında alınan 4-1'lik sonuçtu ancak bir dizi mağlubiyetin arasında kaldı. Son maçında FK TransINVEST'e 4-1 yenilen ekip, beş maçlık süreçte yalnızca altı gol atarken 12 gol yedi. Zalgiris, Konferans Ligi'ndeki son üç Avrupa maçının tamamını kaybetti ve bu maçlarda sekiz gol yedi.

Egnatia - FK Kauno Zalgiris: Önceki karşılaşmalar

Mevcut verilere göre Egnatia ile FK Kauno Zalgiris arasında daha önce oynanmış bir maç bulunmuyor. Bu karşılaşma, iki kulübün ilk randevusu olacak.