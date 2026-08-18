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Süper Kupa
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Signal Iduna Park
team-logoBayern Münih
Book DFL-Supercup: Dortmund vs Bayern Tickets
Çeviri:

DFL-Supercup 2026 biletleri nasıl alınır: Borussia Dortmund - Bayern Münih, 22 Ağustos bilgileri, Signal Iduna Park ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Süper Kupa
Borussia Dortmund
Bayern Münih

Alman futbol takviminin öne çıkan etkinliklerinden biri için Dortmund'a gidiyor olabilirsiniz

DFL-Supercup 2026 biletleri, bu cumartesi, 22 Ağustos'ta Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı için satışta. Karşılaşma yerel saatle 20.30'da başlayacak. Resmî adıyla, hayatını kaybeden Alman efsanenin onuruna yeniden adlandırılan Franz Beckenbauer Supercup, sezonun açılış maçında çifte kupa kazanan Bayern'i Bundesliga ikincisi Dortmund ile karşı karşıya getiriyor. Mücadele, dünya genelinde yaklaşık 200 ülkede yayınlanacak.

Bu, Der Klassiker'in iki devi arasındaki 10. Süper Kupa buluşması olacak. Bayern 5-4'lük üstünlükle az farkla önde ve iki takım en son 2021'de bu kupada karşılaşmıştı. BVB, Bayern'in 14. lig ve kupa dublesinin ardından maça daha zayıf taraf olarak başlıyor, ancak Sarı Duvar'ın önündeki iç saha avantajı her şeyi değiştiriyor. GOAL, cumartesi gününden önce son dakika DFL-Supercup bileti bulmanız için gereken her şeyi bir araya getirdi.

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman?

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Süper Kupa - Final
Signal Iduna Park

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih biletleri nasıl alınır?

Ev sahibi kulüp olarak Borussia Dortmund, resmî bilet satışını BVB Ticket Shop üzerinden üç aşamada yürüttü: kombine sahipleri 9-12 Temmuz tarihleri arasında koltuklarını ayırdı, üyelere ön satış 10 Temmuz'da kişi başı dört bilet sınırıyla açıldı ve genel satış 14 Temmuz'da başladı. Bayern Münih taraftarları ise deplasman biletleri için, stat açıklandıktan hemen sonra mayıs ayında açılan FC Bayern Ticket Shop üzerinden kurayla başvuruda bulundu.

Maça artık günler kalmışken, bu resmî satış pencereleri çoktan kapandı. Bu nedenle doğrulanmış yeniden satış platformları son dakika için gerçekçi seçenek olarak öne çıkıyor. StubHub ve benzeri korumalı platformlarda maç gününe kadar stat genelinde kalan koltuklar listeleniyor ve alıcı garantisi de sunuluyor. Ancak yeniden satış biletlerinin hangi taraftar bölümünde oturacağınızı çoğu zaman garanti etmediğini unutmayın; bu yüzden satın almadan önce ilan ayrıntılarını kontrol edin. Der Klassiker maçları bilet dolandırıcılığı için cazibe merkezi olduğundan, resmî olmayan sosyal medya satıcılarından tamamen uzak durun.

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih biletleri ne kadar?

Franz Beckenbauer Supercup doğrudan Alman Futbol Ligi tarafından organize edildiği için, futbolu erişilebilir tutmak amacıyla biletlerin resmî fiyatları bilinçli olarak düşük tutuluyor. Resmî fiyatlar €16,50 ile €38,50 arasında değişiyordu ve dağılım şu şekildeydi:

  • Ayakta: €16,50, Almanya'nın en büyük stadındaki ünlü tribün deneyimi
  • Oturmalı (Fiyat Kategorisi 5): €31,90
  • Oturmalı (Fiyat Kategorisi 4): €38,50

Resmî kontenjanlar tükendiği için, kalan koltuklar için yeniden satış fiyatları şu anda yaklaşık €85 ila €100'dan başlıyor ve orta bölümlerdeki oturmalı yerlerde daha da yükseliyor. Yine de bu büyüklükte bir maçın standartlarına göre hâlâ mütevazı seviyede. Fiyatlar son 48 saatte değişme eğilimi gösteriyor, bazen satıcıların ellerindeki fazlalıkları çıkarmasıyla aşağı da inebiliyor. Bu yüzden santra saatine kadar güncel durumu kontrol etmekte fayda var.

DFL-Supercup nerede oynanıyor? Signal Iduna Park hakkında bilmeniz gereken her şey

Tarihsel olarak Westfalenstadion adıyla bilinen Signal Iduna Park, Almanya'nın en büyük stadyumu ve 1974'te açıldığından bu yana Borussia Dortmund'un evi. BVB maçlarında oturmalı ve ayakta bölümlerle birlikte 81.365 taraftarı ağırlıyor, tamamı koltuklu uluslararası maçlarda ise kapasite 65.829'a düşüyor. Stadın atan kalbi, 24.454 kapasiteli güney tribünü Südtribüne. Burası Avrupa futbolunun en büyük ayakta seyirci tribünü ve yarattığı ses ile renk duvarı nedeniyle Die Gelbe Wand, yani Sarı Duvar olarak anılıyor.

Çok az stat bundan daha fazla geçmişe sahip. Signal Iduna Park, 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupaları ile Euro 2024'te maçlara ev sahipliği yaptı, 2001 UEFA Kupası finalini düzenledi ve düzenli olarak Almanya millî takım maçlarını ağırlıyor. Işıklar altında oynanan, ortada bir kupanın olduğu bir Der Klassiker, Avrupa futbolunda maç günü deneyiminin ulaşabileceği en iyi seviyelerden biri.

Son DFL-Supercup şampiyonları kimler?

Bayern Münih, turnuvanın yakın dönem tarihine damga vuruyor. Ancak Dortmund taraftarları, kupayı en son kaldırdıkları zamanın da Bayern'e karşı geldiğini hatırlatacaktır:

Yıl

Kazanan

Finalist

Skor

2025

Bayern Munich

VfB Stuttgart

2-1

2024

Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart

Penaltılarda 4-3

2023

RB Leipzig

Bayern Munich

3-0

2022

Bayern Munich

RB Leipzig

5-3

2021

Bayern Munich

Borussia Dortmund

3-1

2020

Bayern Munich

Borussia Dortmund

3-2

2019

Borussia Dortmund

Bayern Munich

2-0

2018

Bayern Munich

Eintracht Frankfurt

5-0

2017

Bayern Munich

Borussia Dortmund

Penaltılarda 5-4

2016

Bayern Munich

Borussia Dortmund

2-0

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Dortmund - Bayern Münih: Form durumu

BVB

BVB - Form

F95
K2-1
OSA
K1-0
FCT
K0-1
ARS
K2-3
ROM
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
FCB

FCB - Form

REG
K0-15
JEJ
K2-1
AVL
K2-1
RBL
K3-1
HDH
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
26/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Borussia Dortmund - Bayern Münih: Son karşılaşmalardaki kafa kafaya tablo

Kafa Kafaya

DortmundÇizimBayern Münih
1
2
2
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
3
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
MS
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
1
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
0
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
MS
8Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Borussia Dortmund - Bayern Münih: Takım haberleri

Dortmund vs Bayern Münih kadroları

3-4-2-1
Dortmund crest
Dortmund
BVB
Diziliş
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
4-2-3-1
G. KobelG. KobelR. BensebainiR. BensebainiJ. GadouJ. GadouW. AntonW. AntonK. KaretsasK. KaretsasJ. BellinghamJ. BellinghamS. InacioS. InacioJ. RyersonJ. RyersonF. NmechaF. NmechaD. SvenssonD. SvenssonS. GuirassyS. GuirassyM. NeuerM. NeuerJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerJ. StanisicJ. StanisicM. KimM. KimA. PavlovicA. PavlovicN. BrownN. BrownJ. KimmichJ. KimmichM. OliseM. OliseL. DiazL. DiazH. KaneH. Kane
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
3-4-2-1
Dortmund

İlk 11

Bayern Münih

Yedekler

Teknik direktör

  • N. Kovac
  • V. Kompany


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