DFL-Supercup 2026 biletleri, bu cumartesi, 22 Ağustos'ta Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı için satışta. Karşılaşma yerel saatle 20.30'da başlayacak. Resmî adıyla, hayatını kaybeden Alman efsanenin onuruna yeniden adlandırılan Franz Beckenbauer Supercup, sezonun açılış maçında çifte kupa kazanan Bayern'i Bundesliga ikincisi Dortmund ile karşı karşıya getiriyor. Mücadele, dünya genelinde yaklaşık 200 ülkede yayınlanacak.

Bu, Der Klassiker'in iki devi arasındaki 10. Süper Kupa buluşması olacak. Bayern 5-4'lük üstünlükle az farkla önde ve iki takım en son 2021'de bu kupada karşılaşmıştı. BVB, Bayern'in 14. lig ve kupa dublesinin ardından maça daha zayıf taraf olarak başlıyor, ancak Sarı Duvar'ın önündeki iç saha avantajı her şeyi değiştiriyor. GOAL, cumartesi gününden önce son dakika DFL-Supercup bileti bulmanız için gereken her şeyi bir araya getirdi.

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman?

Süper Kupa - Final 22 Ağu 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih biletleri nasıl alınır?

Ev sahibi kulüp olarak Borussia Dortmund, resmî bilet satışını BVB Ticket Shop üzerinden üç aşamada yürüttü: kombine sahipleri 9-12 Temmuz tarihleri arasında koltuklarını ayırdı, üyelere ön satış 10 Temmuz'da kişi başı dört bilet sınırıyla açıldı ve genel satış 14 Temmuz'da başladı. Bayern Münih taraftarları ise deplasman biletleri için, stat açıklandıktan hemen sonra mayıs ayında açılan FC Bayern Ticket Shop üzerinden kurayla başvuruda bulundu.

Maça artık günler kalmışken, bu resmî satış pencereleri çoktan kapandı. Bu nedenle doğrulanmış yeniden satış platformları son dakika için gerçekçi seçenek olarak öne çıkıyor. StubHub ve benzeri korumalı platformlarda maç gününe kadar stat genelinde kalan koltuklar listeleniyor ve alıcı garantisi de sunuluyor. Ancak yeniden satış biletlerinin hangi taraftar bölümünde oturacağınızı çoğu zaman garanti etmediğini unutmayın; bu yüzden satın almadan önce ilan ayrıntılarını kontrol edin. Der Klassiker maçları bilet dolandırıcılığı için cazibe merkezi olduğundan, resmî olmayan sosyal medya satıcılarından tamamen uzak durun.

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih biletleri ne kadar?

Franz Beckenbauer Supercup doğrudan Alman Futbol Ligi tarafından organize edildiği için, futbolu erişilebilir tutmak amacıyla biletlerin resmî fiyatları bilinçli olarak düşük tutuluyor. Resmî fiyatlar €16,50 ile €38,50 arasında değişiyordu ve dağılım şu şekildeydi:

Ayakta: €16,50, Almanya'nın en büyük stadındaki ünlü tribün deneyimi

Oturmalı (Fiyat Kategorisi 5): €31,90

Oturmalı (Fiyat Kategorisi 4): €38,50

Resmî kontenjanlar tükendiği için, kalan koltuklar için yeniden satış fiyatları şu anda yaklaşık €85 ila €100'dan başlıyor ve orta bölümlerdeki oturmalı yerlerde daha da yükseliyor. Yine de bu büyüklükte bir maçın standartlarına göre hâlâ mütevazı seviyede. Fiyatlar son 48 saatte değişme eğilimi gösteriyor, bazen satıcıların ellerindeki fazlalıkları çıkarmasıyla aşağı da inebiliyor. Bu yüzden santra saatine kadar güncel durumu kontrol etmekte fayda var.

DFL-Supercup nerede oynanıyor? Signal Iduna Park hakkında bilmeniz gereken her şey

Tarihsel olarak Westfalenstadion adıyla bilinen Signal Iduna Park, Almanya'nın en büyük stadyumu ve 1974'te açıldığından bu yana Borussia Dortmund'un evi. BVB maçlarında oturmalı ve ayakta bölümlerle birlikte 81.365 taraftarı ağırlıyor, tamamı koltuklu uluslararası maçlarda ise kapasite 65.829'a düşüyor. Stadın atan kalbi, 24.454 kapasiteli güney tribünü Südtribüne. Burası Avrupa futbolunun en büyük ayakta seyirci tribünü ve yarattığı ses ile renk duvarı nedeniyle Die Gelbe Wand, yani Sarı Duvar olarak anılıyor.

Çok az stat bundan daha fazla geçmişe sahip. Signal Iduna Park, 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupaları ile Euro 2024'te maçlara ev sahipliği yaptı, 2001 UEFA Kupası finalini düzenledi ve düzenli olarak Almanya millî takım maçlarını ağırlıyor. Işıklar altında oynanan, ortada bir kupanın olduğu bir Der Klassiker, Avrupa futbolunda maç günü deneyiminin ulaşabileceği en iyi seviyelerden biri.

Son DFL-Supercup şampiyonları kimler?

Bayern Münih, turnuvanın yakın dönem tarihine damga vuruyor. Ancak Dortmund taraftarları, kupayı en son kaldırdıkları zamanın da Bayern'e karşı geldiğini hatırlatacaktır:

Yıl Kazanan Finalist Skor 2025 Bayern Munich VfB Stuttgart 2-1 2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart Penaltılarda 4-3 2023 RB Leipzig Bayern Munich 3-0 2022 Bayern Munich RB Leipzig 5-3 2021 Bayern Munich Borussia Dortmund 3-1 2020 Bayern Munich Borussia Dortmund 3-2 2019 Borussia Dortmund Bayern Munich 2-0 2018 Bayern Munich Eintracht Frankfurt 5-0 2017 Bayern Munich Borussia Dortmund Penaltılarda 5-4 2016 Bayern Munich Borussia Dortmund 2-0

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