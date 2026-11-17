Derby County, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Bristol City'yi Derby'deki Pride Park'ta ağırlayacak.

Ocak 2026'daki son karşılaşmalarında Derby County, Ashton Gate'de Bristol City'yi deplasmanda 5-0 mağlup etmişti. Bu ağır yenilgiden önce iki takım, 2025–26 sezonunun başlarında Pride Park'ta oynanan çekişmeli maçta 1-1 berabere kalmıştı.

Derby County-Bristol City maçı biletlerini nereden ve kaça alabileceğiniz dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Derby County-Bristol City Championship maçı ne zaman başlayacak?

Derby County-Bristol City maçı, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Derby'deki Pride Park'ta oynanacak.

Championship - Hafta 20 9 Ara 2026 - 14:45 Pride Park

Derby County-Bristol City Championship maçına bilet nasıl alınır?

Derby County-Bristol City Championship maçı için bilet satın almak üzere şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış platformları: Biletleri doğrudan Derby County ve Bristol City'nin resmî bilet satış platformlarından satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Derby County-Bristol City Championship maçının biletleri ne kadar?

Derby County-Bristol City Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart yetişkin biletleri: Genellikle yaklaşık 35 € ile 45 € arasında .

Genellikle yaklaşık . İndirimli ve çocuk biletleri: Genellikle 12 € ile 30 € arasında.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satışlarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeler:

Köşe ve kale arkası bölümleri: Fiyatlar yaklaşık 91 € ile 104 € arasında başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık arasında başlıyor. Yan çizgi ve uzun kenar tribünleri: Fiyatlar yaklaşık 105 € ile 132 € arasında değişiyor.

Fiyatlar yaklaşık arasında değişiyor. Ağırlama ve VIP paketleri: Fiyatlar yaklaşık 130 € seviyesinden başlıyor.

Derby County-Bristol City Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Derby County ve Bristol City'nin form durumu

Derby County, son beş Championship maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Bolton Wanderers'ı evinde 3-1 yendi; ilk yarıda geriye düştükten sonra maçı çevirdi. Bundan önce Norwich City'ye 4-0, Millwall'a ise 4-1 yenildi. Derby, bu beş maçta beş gol atıp on bir gol yedi.

Bristol City de son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Norwich City'ye 0-5 yenildi; bir önceki maçında ise Wolverhampton Wanderers'a 1-2 mağlup olmuştu. Bristol City'nin bu süreçteki tek galibiyeti, Bolton deplasmanında aldığı 3-2'lik sonuçtu. Takım, beş maçta üç gol atıp dokuz gol yedi.

Derby County-Bristol City: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Ocak 2026'da karşılaştı. Bristol City, Ashton Gate'de Derby'yi ağırladığı maçı 0-5 kaybetti. Bundan önce Derby ile Bristol City, Ağustos 2025'te Pride Park'ta 1-1 berabere kalmıştı. İki takım arasındaki son beş maçta Derby üç, Bristol City bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti.