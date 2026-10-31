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Der Klassiker biletleri nasıl alınır: Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı, Ballon d'Or'u kazanan Harry Kane'i canlı izleyin, Bundesliga bilet fiyatları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Bundesliga
Dortmund
Bayern Münih
H. Kane
S. Guirassy

Borussia Dortmund, Bundesliga'da bir sonraki maçında mart ayında Bayern Münih ile karşılaşacak. İşte bu maç için biletinizi nasıl alabileceğiniz.

Bayern Münih ile Borussia Dortmund, ülkenin en büyük iki stadı olan Allianz Arena veya Signal Iduna Park’ta karşı karşıya geldiğinde, Almanya ve Avrupa genelinde Der Klassiker heyecanı doruğa ulaşıyor.

Kaçırmak istemeyeceğiniz bu mücadele için iki Alman devinin bir sonraki karşılaşmasına biletinizi bugünden alın.

Son dönemde Bundesliga’nın en başarılı iki takımı olan Bayern Münih ile Borussia Dortmund, son 17 Almanya şampiyonluğunun toplam 16’sını kazandı. Bu nedenle aralarındaki mücadele büyük önem taşıyor. Takımların bu sezon Münih’te oynadığı ilk karşılaşma (31 Ekim), dört gollü bir heyecana sahne oldu ve taraflar puanları paylaştı.

Dortmund’daki simgeleşmiş Signal Iduna Park’a daha önce gitmediyseniz veya yeniden gitmeyi çok istiyorsanız, bu mükemmel bir fırsat olabilir. Bir sonraki Der Klassiker öncesinde bilet fiyatları, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve çok daha fazlasına ilişkin ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri GOAL size sunsun.

Bir sonraki Borussia Dortmund-Bayern Münih Bundesliga maçı ne zaman?

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Bundesliga - Hafta 25
Signal Iduna Park

Der Klassiker biletleri nereden alınır?

Borussia Dortmund’un iç saha maçlarının resmî biletleri kulübün bilet satış kanalları üzerinden dağıtılıyor. Taraftar kulübü üye sayısının yüksekliği ve kombine biletlere olan talep nedeniyle, resmî sitede genel satışa ayrılan biletler satışa çıkar çıkmaz neredeyse tamamen tükeniyor.

İlk satışta bilet alamazsanız ve resmî sitedeki biletler tükenirse StubHub üzerinden bilet arayabilirsiniz.

Der Klassiker biletleri ne kadar?

Borussia Dortmund’un standart Bundesliga iç saha maçları için belirlediği resmî bilet fiyatları 18,50 € ile 95,00 € arasında değişiyor. Bayern Münih ve Schalke’ye karşı oynananlar başta olmak üzere, öne çıkan Bundesliga maçlarında oturmalı tribün kategorilerinin fiyatlarına %20 ekleniyor.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet bulunabilirliği içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Bayern Münih-Borussia Dortmund Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih-Borussia Dortmund: Son karşılaşmalar

İki takımın 31 Ekim 2026’da Münih’teki Allianz Arena’da oynadığı son Bundesliga karşılaşması 2-2 sona erdi. Bayern Münih iki kez öne geçti ancak BVB her iki seferinde de eşitliği sağladı. Kritik beraberlik golünü 89. dakikada Fabio Silva attı.

Bayern Münih, son beş Der Klassiker karşılaşmasında üç galibiyet ve iki beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bu beş maçta Bayern Münih 11, Dortmund ise sekiz gol attı.

Kafa Kafaya

DortmundÇizimBayern Münih
0
2
3
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
MS
Süper Kupa
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
MS
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
3
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
MS
8Attığı Gol11
Maç 2.5 üstü golle bitti5/5
Her iki takım da gol attı5/5
BVB

BVB - Form

FCU
B0-0
SAB
K1-2
SGE
K1-0
SVW
K3-2
FCB
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
FCB

FCB - Form

RBL
K6-1
ARS
B2-2
SCF
K1-3
FCM
K6-1
BVB
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
19/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Bayern MünihBayern MünihFCB
8530278+1918
B
K
K
B
K
2
DortmundDortmundBVB
8530146+818
B
K
B
B
K
3
FreiburgFreiburgSCF
85121810+816
K
K
K
K
B
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
K
K
K
K
K
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
K
K
B
B
K
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
K
K
K
K
K
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
K
K
K
K
B
8
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
K
K
K
K
K
9
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
K
B
K
B
K
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
K
K
K
K
K
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
K
K
K
K
K
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
B
K
B
K
K
13
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
K
K
K
K
K
14
FC KölnFC KölnKOE
7223811-38
B
K
K
K
B
15
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
K
K
K
B
K
16
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
K
B
K
K
B
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
B
B
K
K
K
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
81161122-114
B
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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