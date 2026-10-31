Bayern Münih ile Borussia Dortmund, ülkenin en büyük iki stadı olan Allianz Arena veya Signal Iduna Park’ta karşı karşıya geldiğinde, Almanya ve Avrupa genelinde Der Klassiker heyecanı doruğa ulaşıyor.

Kaçırmak istemeyeceğiniz bu mücadele için iki Alman devinin bir sonraki karşılaşmasına biletinizi bugünden alın.

Son dönemde Bundesliga’nın en başarılı iki takımı olan Bayern Münih ile Borussia Dortmund, son 17 Almanya şampiyonluğunun toplam 16’sını kazandı. Bu nedenle aralarındaki mücadele büyük önem taşıyor. Takımların bu sezon Münih’te oynadığı ilk karşılaşma (31 Ekim), dört gollü bir heyecana sahne oldu ve taraflar puanları paylaştı.

Dortmund’daki simgeleşmiş Signal Iduna Park’a daha önce gitmediyseniz veya yeniden gitmeyi çok istiyorsanız, bu mükemmel bir fırsat olabilir. Bir sonraki Der Klassiker öncesinde bilet fiyatları, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve çok daha fazlasına ilişkin ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri GOAL size sunsun.

Bir sonraki Borussia Dortmund-Bayern Münih Bundesliga maçı ne zaman?

Bundesliga - Hafta 25 6 Mar 2027 - 09:30 Signal Iduna Park

Der Klassiker biletleri nereden alınır?

Borussia Dortmund’un iç saha maçlarının resmî biletleri kulübün bilet satış kanalları üzerinden dağıtılıyor. Taraftar kulübü üye sayısının yüksekliği ve kombine biletlere olan talep nedeniyle, resmî sitede genel satışa ayrılan biletler satışa çıkar çıkmaz neredeyse tamamen tükeniyor.

İlk satışta bilet alamazsanız ve resmî sitedeki biletler tükenirse StubHub üzerinden bilet arayabilirsiniz.

Der Klassiker biletleri ne kadar?

Borussia Dortmund’un standart Bundesliga iç saha maçları için belirlediği resmî bilet fiyatları 18,50 € ile 95,00 € arasında değişiyor. Bayern Münih ve Schalke’ye karşı oynananlar başta olmak üzere, öne çıkan Bundesliga maçlarında oturmalı tribün kategorilerinin fiyatlarına %20 ekleniyor.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet bulunabilirliği içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Bayern Münih-Borussia Dortmund Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih-Borussia Dortmund: Son karşılaşmalar

İki takımın 31 Ekim 2026’da Münih’teki Allianz Arena’da oynadığı son Bundesliga karşılaşması 2-2 sona erdi. Bayern Münih iki kez öne geçti ancak BVB her iki seferinde de eşitliği sağladı. Kritik beraberlik golünü 89. dakikada Fabio Silva attı.

Bayern Münih, son beş Der Klassiker karşılaşmasında üç galibiyet ve iki beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bu beş maçta Bayern Münih 11, Dortmund ise sekiz gol attı.