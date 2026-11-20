Deportivo La Coruña, 13 Aralık 2026 Pazar günü La Coruña'daki Abanca-Riazor'da Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

Deportivo La Coruña ile Athletic Bilbao, La Liga'nın kuruluşundan bu yana en üst ligde birçok çekişmeli maça çıkmış, İspanyol futbolunda köklü bir geçmişe sahip iki kulüp. Athletic Bilbao, yalnızca Bask bölgesinden oyunculara yer veren özgün felsefesiyle tarih boyunca La Liga'nın değişmez ekiplerinden biri olurken Deportivo, İspanyol futbolunun alt liglerinden geri dönmek için yıllarca mücadele etti.

İzin verin, GOAL Deportivo La Coruña-Athletic Bilbao maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi anlatsın.

Deportivo La Coruña-Athletic Bilbao LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Deportivo La Coruña-Athletic Bilbao maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü La Coruña'daki Abanca-Riazor'da oynanacak.

La Liga - Hafta 16 13 Ara 2026 - 09:00 Abanca-Riazor

Deportivo La Coruña-Athletic Bilbao LaLiga biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Deportivo La Coruña-Athletic Bilbao LaLiga maçının biletlerini satın almak için seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Deportivo La Coruña'nın resmî internet sitesi: Riazor'da oynanan maçların biletlerini doğrudan Deportivo'nun resmî bilet satış portalından satın alabilirsiniz. Biletler genellikle önce kulüp üyelerine, ardından maçtan bir hafta veya birkaç gün önce genel satışa sunulur.

Riazor'da oynanan maçların biletlerini doğrudan Deportivo'nun resmî bilet satış portalından satın alabilirsiniz. Biletler genellikle önce kulüp üyelerine, ardından maçtan bir hafta veya birkaç gün önce genel satışa sunulur. Athletic Club'ın resmî internet sitesi: San Mamés'te oynanan maçların biletleri Athletic Bilbao'nun resmî internet sitesinden satın alınabilir. Athletic'in sıkı bir üyelik sistemi (Socios) vardır ancak La Liga maçlarında üyelerden arta kalan koltuklar düzenli olarak internet üzerinden genel satışa çıkarılır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub. gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Deportivo La Coruña-Athletic Bilbao LaLiga biletleri ne kadar?

Yaklaşan Deportivo La Coruña-Athletic Bilbao LaLiga maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kale arkaları / üst tribünler (Fondo / Pabellón): Genellikle 35 ila 60 avro arasında.

Genellikle arasında. Yan tribünler (Kategori 1 / Tribuna): Genellikle 90 ila 150 avro arasında.

Genellikle arasında. VIP ve ağırlama locaları: Genellikle 250 ila 400 avro ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub. gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar piyasa talebine göre belirlenir:

Standart / üst tribün biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar genellikle yaklaşık 100 ila 140 avrodan başlar.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlar. Sahanın uzun kenarı / alt tribün biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar sıklıkla 250 ila 350 avro ve üzeri düzeyine çıkar.

Fiyatlar sıklıkla düzeyine çıkar. VIP ve premium bilet paketlerinin yeniden satışı: Fiyatlar çoğunlukla 350 ila 500 avro ve üzeri düzeyindedir.

Deportivo La Coruña-Athletic Bilbao LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo La Coruña ve Athletic Bilbao'nun form durumu

Deportivo La Coruña, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında LaLiga'da Espanyol ile 0-0 berabere kaldı. Bu beş maçlık dönemdeki en olumlu sonucu ise Osasuna karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetti. Copa del Rey'de Auriense'yi de yenen Deportivo, Levante ile 1-1 berabere kaldı. Tek yenilgisini ise kendisini 1-0 mağlup eden Atletico Madrid karşısında aldı.

Athletic Bilbao, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Osasuna ile 1-1 berabere kalmadan önce LaLiga'da Real Sociedad'ı 2-1 yendi. Bu dönemdeki en dikkat çekici performansı Getafe karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetti. Copa del Rey'de de AE Prat deplasmanında 1-6'lık galibiyet aldı. Tek yenilgisini ise kendisini 3-1 mağlup eden Levante karşısında yaşadı.

Deportivo La Coruña-Athletic Bilbao: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Kasım 2018'de, 2-2 biten bir hazırlık maçında karşılaştı. Bundan önceki son resmî maçları ise Nisan 2018'de LaLiga'da oynandı; Deportivo, Athletic Bilbao'yu San Mamés'te 3-2 yendi. Aralarındaki son beş maçta iki takım da ikişer galibiyet aldı, bir maç berabere bitti. Nisan 2018'deki o karşılaşmadan bu yana ligde birbirlerine rakip olmadılar.