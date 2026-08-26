Deportivo de A Coruna, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü La Coruna'daki Abanca-Riazor'da Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Sevilla, ligin lideri olarak sezona yaptığı baskın başlangıcın üzerine koymayı hedefleyerek bu maça çıkarken, orta sıralardaki Deportivo ev sahibi avantajını kullanmak istiyor. Bu karşılaşma, iki takımın da sezonun başında kritik puanları hedeflediği, İspanya'nın en üst seviye ligindeki köklü rekabetlerinde yeni bir bölüm olacak.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar tuttuğu dahil, Deportivo de A Coruna - Sevilla maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Deportivo de A Coruna - Sevilla LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Deportivo de A Coruna - Sevilla maçı, La Coruna'daki Abanca-Riazor'da oynanacak. Bölgenizdeki kesin başlama saatini öğrenmek için yerel yayın akışını kontrol edin.

La Liga - Hafta 6 16 Eyl 2026 - 13:00 Abanca-Riazor

Deportivo de A Coruna - Sevilla LaLiga biletleri nasıl alınır?

Deportivo de La Coruña - Sevilla biletlerini satın almak için birincil resmi platformlara veya doğrulanmış ikincil pazar yerlerine göz atın:

Resmi kulüp platformları (birincil kaynak)

Resmi RC Deportivo bilet satış portalı: Maç Estadio Abanca-Riazor'da (A Coruña) oynanıyorsa, biletleri doğrudan RC Deportivo'nun resmi internet sitesindeki bilet portalı (entradas.rcdeportivo.es) üzerinden satın alın. İç saha maçlarının biletleri, kulüp üyeleri (socios) öncelik hakkını kullandıktan sonra genellikle genel satışa, maçın başlama vuruşundan birkaç hafta ila birkaç gün önce çıkar.

Stadyum gişeleri (Taquillas): Ayrıca maç gününe giden günlerde ev sahibi stadyumun gişelerinden elde kalan genel satış koltuklarını da şahsen satın alabilirsiniz.

Üçüncü taraf ve toplayıcı platformlar (ikincil pazar)

Resmi genel satış biletleri tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar yeniden satış seçenekleri sunar.

Deportivo de A Coruna - Sevilla LaLiga biletleri ne kadar?

Deportivo de La Coruña - Sevilla bilet fiyatları, biletleri doğrudan kulüplerden liste fiyatı üzerinden mi yoksa üçüncü taraf yeniden satış pazar yerlerinden mi aldığınıza göre değişir.

Standart liste fiyatı (resmi gişe)

Resmi genel satış maç biletleri, ev sahibi kulübün resmi bilet satış portalı veya stadyum gişesinden doğrudan satın alındığında genellikle daha düşük standart fiyatlardan başlar:

Kategori / Standart koltuklar: Kalelerin arkası veya üst tribünlerdeki genel oturma alanları için yaklaşık 30 € ile 70 € arası.

Ana tribün / Premium koltuklar: Sahaya yakınlığa ve merkezi konuma bağlı olarak genellikle 70 € ile 130 €+ arası.

İkincil pazar yeri ve yeniden satış fiyatları

Maça talep yüksekse veya genel satış biletleri tükenirse, StubHub gibi yeniden satış platformlarındaki fiyatlar piyasanın dinamik talebini yansıtır:

Başlangıç / bütçe dostu yeniden satış: Yaklaşık 50 € ile 120 € .

Ortalama yeniden satış fiyatı: Koltuk konumu, satıcı kâr marjı ve talebe bağlı olarak 120 € ile 270 €+ arasında değişir.

VIP ve ağırlama paketleri: Bilet başına genellikle 200 € ile 450 €+ aralığındadır.

Deportivo de A Coruna - Sevilla LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo de A Coruna - Sevilla form durumu

Deportivo de A Coruna'nın son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet çıktı. Takımın son maçı, 24 Ağustos'ta LaLiga'da Malaga ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma oldu. Bundan bir hafta önce de Elche ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu beş maçtaki tek galibiyet, Genoa'ya karşı oynanan hazırlık maçında 1-0'lık skorla geldi. Sezon öncesinde Real Madrid'e karşı alınan 1-0'lık yenilgi ise tek mağlubiyet oldu. Deportivo bu beş maçta dört gol atıp dört gol yedi ve oynadığı iki resmi maç da beraberlikle sonuçlandı.

Sevilla'nın son beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet geldi. Luis Garcia'nın ekibi, son olarak 22 Ağustos'ta LaLiga'da Athletic Bilbao'yu deplasmanda 3-1 mağlup etti, daha önce ise 15 Ağustos'ta Rayo Vallecano deplasmanında 2-1 kazandı. Takımın tek yenilgisi, 8 Ağustos'ta Bayer Leverkusen'e karşı oynanan hazırlık maçında 2-1'lik skorla geldi. Sevilla ayrıca sezon öncesinde FC Utrecht ve NEC Nijmegen deplasmanlarında da kazandı. Bu sezon şu ana kadar oynadığı iki LaLiga maçını da kazandı.

Deportivo de A Coruna - Sevilla: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 17 Nisan 2018'de LaLiga'da oynandı; Deportivo, Sevilla'yı ağırladı ve maç Abanca-Riazor'da 0-0 sona erdi. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Sevilla'nın üç galibiyeti bulunurken Deportivo'nun galibiyeti yok, iki maç ise berabere bitti. Sevilla'nın galibiyetleri arasında kendi sahasında aldığı 4-2'lik ve 2-0'lık sonuçlar yer alırken, Deportivo'nun bu serideki en iyi sonucu Kasım 2016'da sahasında aldığı 2-3'lük yenilgi oldu.

Deportivo de A Coruna - Sevilla puan durumu

Güncel LaLiga puan tablosunda Sevilla birinci sırada zirvede yer alırken, Deportivo de A Coruna 10. sırada bulunuyor.