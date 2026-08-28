Deportivo de A Coruna - Real Betis maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Deportivo La Coruna ile Real Betis, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü La Coruna'daki Abanca-Riazor'da karşı karşıya gelecek.

Deportivo ile Real Betis arasındaki maçlar, LaLiga'daki geçmiş karşılaşmalardan gelen zengin bir tarihe sahip. Son yıllardaki ikili rekabet kayıtları da iki takım arasında başa baş ve çekişmeli mücadeleler yaşandığını gösteriyor. İki takım arasındaki Riazor'daki son resmi maç, 12 Şubat 2018'de Real Betis'in 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

GOAL, Deportivo La Coruna - Real Betis maçı için biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Deportivo La Coruna - Real Betis LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Deportivo La Coruna - Real Betis maçı, La Coruna'daki Abanca-Riazor'da oynanacak. Bölgenizdeki kesin başlama saatini öğrenmek için yerel yayın akışını kontrol edin.

La Liga - Hafta 7 20 Eyl 2026 - 12:30 Abanca-Riazor

Deportivo La Coruna - Real Betis LaLiga biletleri nasıl alınır?

20 Eylül 2026'da Abanca-Riazor'da oynanacak Deportivo de La Coruña - Real Betis maçı için bilet satın almak adına başlıca seçenekler şunlar:

RC Deportivo Resmi Bilet Portalı: Ev sahibi kulüpten doğrudan iç saha maç bileti satın almak için en güvenli birincil kaynak. Biletler, maçtan birkaç hafta önce genel satışa çıkarılır.

Abanca-Riazor Stadyumu Gişesi: Maç günü veya maçtan önceki günlerde, müsaitlik durumuna bağlı olarak La Coruña'daki stadyum gişelerinden doğrudan bilet satın alınabilir.

Real Betis Resmi Deplasman Bilet Kontenjanı: Deplasman takımını destekliyorsanız, resmi deplasman tribünü biletleri genellikle kayıtlı kulüp üyeleri ve kombine sahipleri için Real Betis üzerinden dağıtılır.

İkincil Pazar Yerleri: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında genel giriş ve VIP ağırlama paketleri için yeniden satış biletleri listelenir, ancak fiyatlar talebe göre değişebilir.

Deportivo La Coruna - Real Betis LaLiga biletleri ne kadar?

20 Eylül 2026'da Abanca-Riazor'da oynanacak Deportivo de La Coruña - Real Betis maçı için bilet fiyatları, nominal değerli birincil bilet mi yoksa ikincil pazar seçenekleri mi satın aldığınıza göre değişiyor:

Standart Gişe / Birincil Fiyat Aralığı: Doğrudan Deportivo tarafından satılan standart genel satış biletleri, tribüne göre değişmekle birlikte genellikle 20 € ile 50 € arasında değişir. Buna kale arkası üst tribünler ile merkezi yan çizgi Tribuna gibi bölümler dahildir.

İkincil Pazar Başlangıç Fiyatı: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında yeniden satış biletleri, giriş seviyesi koltuklar için yaklaşık 45 € ila 50 € seviyesinden başlar.

Ortalama Yeniden Satış Fiyatı: Orta seviye ve popüler oturma bölümleri, toplu bilet pazar yerlerinde genel olarak 140 € ila 250 € civarında ortalama fiyata sahiptir.

VIP ve Ağırlama Paketleri: Lounge erişimi veya merkezi alt kat konumuna sahip premium koltuklar, 300 € ile 700 €'nun üzeri arasında değişebilir

Deportivo La Coruna - Real Betis LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo La Coruna - Real Betis form durumu

Deportivo La Coruna, son beş maçında tüm kulvarlarda bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Bu sezon LaLiga'daki iki maçı da 1-1 bitti. Son olarak 24 Ağustos'ta Malaga ile berabere kalan takım, daha önce de Elche ile yenişememişti. Bu süreçteki tek galibiyetini Genoa karşısındaki sezon öncesi hazırlık maçında 1-0'la alan Deportivo'nun tek yenilgisi ise Real Madrid'e karşı 1-0 oldu. Deportivo, bu beş maçta dört gol attı ve dört gol yedi.

Real Betis, son beş maçının üçünü kazandı, birini kaybetti ve birinde berabere kaldı. Son sonucu, 25 Ağustos'ta deplasmanda Valencia karşısında aldığı 1-0'lık LaLiga galibiyeti oldu. Bu sonucun öncesinde, dört gün önce iç sahada Real Sociedad'ı 1-0 yenmişti. Takımın bu sezonki iki resmi maçı da galibiyetle sonuçlandı. Sezon başlamadan önce Betis, hazırlık maçlarında AFC Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı ve Inter'e 1-0 kaybetti, ayrıca sezon öncesinde Arsenal'i 3-1 mağlup etti. Betis, bu beş maçta beş gol attı ve beş gol yedi.

Deportivo La Coruna - Real Betis: Son ikili rekabet karnesi

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma, 12 Şubat 2018'de LaLiga'da oynandı. Real Betis, Abanca-Riazor deplasmanına çıktı ve maçı 1-0 kazandı. Bundan önce Betis, Eylül 2017'de sahasında 2-1 kazanmış, taraflar Mart 2017'de Deportivo'nun sahasındaki LaLiga maçında 1-1 berabere kalmıştı. Kayıtlardaki son beş ikili rekabet karşılaşmasında Real Betis'in iki, Deportivo'nun bir galibiyeti bulunuyor. Ayrıca bir beraberlik ve Deportivo'nun iç sahada aldığı bir galibiyet daha var. Bu galibiyet, Ağustos 2019'da sezon öncesi hazırlık maçında gelen 1-0'lık sonuçtu.