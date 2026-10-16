Deportivo de A Coruna, 1 Kasım 2026 Pazar günü La Coruna'daki Abanca-Riazor'da Osasuna'yı ağırlayacak.

İki takım arasındaki son resmî karşılaşma, Aralık 2021'de Copa del Rey'de oynandı. Osasuna, Estadio Abanca-Riazor'daki deplasman maçını 2-1 kazandı. Bu kupa maçından önce de takımlar LaLiga ve Segunda División'da sık sık karşı karşıya geldi. Son karşılaşmalarına bakıldığında, iki takım arasındaki rekabette galibiyetler eşit dağılıyor.

Deportivo de A Coruna-Osasuna maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Deportivo de A Coruna-Osasuna LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Deportivo de A Coruna-Osasuna maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü La Coruna'daki Abanca-Riazor'da başlayacak.

La Liga - Hafta 11 2 Kas 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

Deportivo de A Coruna-Osasuna LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Estadio Abanca-Riazor'da oynanacak Deportivo de A Coruña-Osasuna LaLiga maçına bilet almak isteyenler için birkaç seçenek bulunuyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Biletlerin doğrudan satışı, kulüp üyelerine ayrılan kontenjanlar ve maç tarihi yaklaştıkça gişeyle ilgili duyurular için RC Deportivo'nun resmî internet sitesini veya bilet satış portalını kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Deportivo de A Coruna-Osasuna LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Deportivo de A Coruña-Osasuna LaLiga maçının bilet fiyatları, biletleri doğrudan kulüpten veya ikincil satış platformlarından almanıza göre değişiyor.

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş ve üst tribünler (Fondo / Pabellón / Marathón): Kale arkalarında veya tribünlerin üst bölümlerindeki standart koltuklar için 30-70 €.

Ana tribün ve yan tribün koltukları (Tribuna / Preferencia): Koltuğun merkezî konumuna yakınlığına ve sahaya yakın sırasına göre 70-130 € veya üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Ekonomik ve üst tribün biletleri: Bilet satış platformlarında başlangıç aralığı 50-120 € .

İkincil piyasadaki ortalama koltuklar: 120-270 € veya üzeri ; fiyatlar satıcının eklediği tutara, talebe ve seçilen tribün bölümüne göre değişiyor.

VIP ve ağırlama paketleri: Ayrıcalıklı maç günü deneyimleri için bilet başına 200-450 € veya üzeri .

Deportivo de A Coruna-Osasuna LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo de A Coruna ve Osasuna'nın form durumu

Deportivo de A Coruna, son beş LaLiga maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 20 Eylül'de Real Betis ile 1-1 berabere kalan takım, ondan önce de Getafe ile 1-1 berabere kalmıştı. Villarreal'i deplasmanda 3-2, Valencia'yı ise evinde 3-1 yendi. Deportivo, bu beş maçta sekiz gol atıp beş gol yedi.

Osasuna ise son beş lig maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında 19 Eylül'de Rayo Vallecano deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Ondan önceki maçlarda Atletico Madrid'e 4-0, Espanyol'a 2-0 yenildi. Bu süreçteki tek galibiyetini 31 Ağustos'ta Getafe'yi 1-0 mağlup ederek aldı. Osasuna, söz konusu beş maçta dört gol atıp sekiz gol yedi.

Deportivo de A Coruna-Osasuna: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp son olarak 16 Aralık 2021'de Copa del Rey'de karşılaştı. Osasuna, Abanca-Riazor'daki maçı 2-1 kazandı. Bundan önce Osasuna, Nisan 2019'da Segunda División'da Deportivo'yu 2-1 mağlup etmiş; Deportivo ise Kasım 2018'de oynanan diğer maçı 2-0 kazanmıştı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada iki takım da ikişer galibiyet aldı, bir maç ise berabere bitti.