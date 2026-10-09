Deportivo de A Coruña, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü La Coruña'daki Abanca-Riazor'da Levante ile karşı karşıya gelecek.

İki kulüp, İspanya'nın ikinci kademesinde üst düzey futbola dönüşlerinden önce karşı karşıya gelmiş olmaları nedeniyle rekabetçi bir yakın geçmişi paylaşıyor. Tarafların 2024-25 Segunda División sezonundaki son lig karşılaşmalarında Levante, Riazor'da 2-1'lik deplasman galibiyeti de dahil olmak üzere iki maçı da kazandı.

Bırakın GOAL Deportivo de A Coruña - Levante maçı için bilet alma konusunda, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacakları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Deportivo de A Coruna - Levante LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Deportivo de A Coruña - Levante maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü La Coruña'daki Abanca-Riazor'da başlayacak.

La Liga - Hafta 9 16 Eki 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

Deportivo de A Coruna - Levante LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio Abanca-Riazor'da oynanacak Deportivo de A Coruña - Levante maçı için bilet satın almak adına şu resmî ve doğrulanmış seçenekleri takip edebilirsiniz:

Resmî RC Deportivo Biletleme Portalı : Doğrudan RC Deportivo'nun resmî biletleme platformuna gidin (ticketing.rcdeportivo.es). Koltuklar, sezonluk kombine sahipleri yerlerini aldıktan ya da serbest bıraktıktan sonra, genellikle maç tarihine yakın bir dönemde kulüp üyesi olmayan taraftarlar için satışa sunulur. Estadio Abanca-Riazor Gişesi : Maç gününe kadar A Coruña'daki stat gişelerinden, koltuk durumuna bağlı olarak, biletleri doğrudan şahsen satın alabilirsiniz. İkincil Bilet Platformları : Resmî portalda biletler tükenirse, genel giriş ve VIP koltuklar StubHub 'ta olduğu gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir.

Deportivo de A Coruna - Levante LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio Abanca-Riazor'da oynanacak Deportivo de A Coruña - Levante maçının bilet fiyatları, birincil satıştaki liste fiyatlı biletleri mi yoksa yeniden satış seçeneklerini mi satın aldığınıza bağlı olarak değişiyor:

Standart Gişe / Birincil Fiyat Aralığı : RC Deportivo tarafından doğrudan satılan genel satış biletleri, tribüne bağlı olarak, genellikle 20 € ile 50 € arasında değişir (örneğin kale arkası üst tribünler ile merkez kenar çizgisi Tribuna koltukları). VIP ve Hospitality Paketleri : Lounge erişimi veya merkez alt kademe konumlandırması sunan premium koltuk seçenekleri 300 € ile 600 €'nun üzerinde değişir. İkincil Piyasada Başlangıç Fiyatı : StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki yeniden satış biletleri, giriş seviyesi koltuklar için genellikle 40 € ile 85 € civarından başlar. Orta seviye ve yan tribün bölümlerindeki koltukların ortalaması ise 120 € ile 220 € civarındadır.

Deportivo de A Coruna - Levante LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo de A Coruna - Levante form durumu

Deportivo de A Coruña, LaLiga'daki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması, 16 Eylül'de Sevilla'ya karşı sahasında aldığı 0-1'lik mağlubiyet oldu ve bu sonuç daha önceki yenilmezlik serisini sona erdirdi. Bu süreçte daha önce Villarreal'i deplasmanda 3-2 yenen Deportivo, Abanca-Riazor'da da Valencia'yı 3-1 mağlup etti. Deportivo, bu beş maçta sekiz gol atıp altı gol yedi.

Levante ise son beş lig maçından bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi çıkardı. Takımın son sonucu, 13 Eylül'de sahasında Barcelona'ya karşı aldığı 2-4'lük yenilgi oldu ve bu süreçte daha önce de Espanyol'a 3-0 kaybetti. En iyi sonucu ise 29 Ağustos'ta sahasında Real Betis'i 5-2 yenerek aldı. Levante, bu beş maçta yedi gol atıp 11 gol yedi.

Deportivo de A Coruna - Levante: Son kafa kafaya maç kaydı

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma Ocak 2026'da oynandı ve Levante, Segunda Division'da Abanca-Riazor'da 1-2 kazandı. Ondan önce Levante, Ekim 2024'teki rövanş maçını da kazanmış, sahasında Deportivo'yu 2-1 mağlup etmişti. Taraflar arasındaki son beş karşılaşmada Levante iki kez, Deportivo iki kez kazandı, bir maç ise berabere bitti: Ocak 2018'de LaLiga'da Abanca-Riazor'da oynanan 2-2'lik beraberlik.