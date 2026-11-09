Deportivo de A Coruna, 29 Kasım 2026 Pazar günü La Coruna'daki Abanca-Riazor'da Barcelona'yı ağırlayacak.

İki takımın yakın dönemdeki en dikkat çekici karşılaşmalarından biri, Nisan 2018'de Abanca-Riazor'da oynandı. Barcelona, Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı maçı 4-2 kazandı. Daha geriye gidildiğinde ise Barcelona'nın Nisan 2016'daki 8-0'lık galibiyeti gibi sonuçlar, Katalan ekibinin bu eşleşmede tarihsel olarak ne kadar farklı galibiyetler aldığını gösteriyor.

Deportivo de A Coruna ile Barcelona maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Deportivo de A Coruna ile Barcelona arasındaki LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Deportivo de A Coruna ile Barcelona, 29 Kasım 2026 Pazar günü La Coruna'daki Abanca-Riazor'da karşılaşacak.

La Liga - Hafta 14 29 Kas 2026 - 10:15 Abanca-Riazor

Deportivo de A Coruna ile Barcelona arasındaki LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Abanca-Riazor'da oynanacak Deportivo de A Coruña ile Barcelona arasındaki LaLiga maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: İlk elden bilet satışı, üyelere ayrılan kontenjanlar ve gişe satışları için Deportivo de A Coruña ile Barcelona'nın resmî internet sitelerini kontrol edin.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk elden satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Deportivo de A Coruna ile Barcelona arasındaki LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Deportivo de A Coruna ile Barcelona arasındaki LaLiga maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart genel giriş / kale arkası tribünleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 39 € ile 70 € arasında değişir.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında değişir. Yan ve orta tribünler (Kategori 1 / Yan tribün): Fiyatlar genellikle 100 € ile 150 € arasındadır.

Fiyatlar genellikle arasındadır. VIP ve premium ağırlama: Fiyatlar genellikle 250 € ile 400 € ve üzeri düzeyindedir.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk elden satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeler:

Kale arkası ve üst tribün koltukları (Fondo / Pabellón): Fiyatlar yaklaşık 450 € ile 550 € düzeyinden başlar.

Fiyatlar yaklaşık düzeyinden başlar. Yan tribün ve Preferencia (Kategori 1 / Yan tribünler): Fiyatlar genellikle 550 € ile 950 € arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. VIP localar ve özel paketler: Fiyatlar 1.400 € ile 6.000 € üzeri arasında değişir.

Deportivo de A Coruna ile Barcelona arasındaki LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo de A Coruna ile Barcelona'nın form durumu

Deportivo, tüm kulvarlardaki son beş maçında galibiyet alamadı; bir beraberlik ve dört mağlubiyet yaşadı. Son olarak LaLiga'da Atletico Madrid'e 1-0 yenildi. Ayrıca Real Sociedad'a 3-2, bir hazırlık maçında da FC Porto'ya 1-3 mağlup oldu. Bu beş karşılaşmada beş gol atıp altı gol yedi. Levante ile 1-1 ve Real Betis ile 1-1 berabere kaldığı maçlar, puan aldığı tek sonuçlardı.

Barcelona, son beş maçının üçünü kazandı ancak son iki karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı. Son maçında LaLiga'da Real Madrid'e 1-2 yenildi. Ondan önce de Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 4-2 mağlup oldu. Bu mağlubiyetler öncesinde Real Betis'i deplasmanda 5-2, Galatasaray'ı Avrupa'da 4-1 ve Getafe'yi ligde 3-0 yenerek üç galibiyetinde toplam 14 gol attı.

Deportivo de A Coruna ile Barcelona: Son karşılaşmalar

İki kulüp, Barcelona'nın Abanca-Riazor'da 4-2 kazandığı Nisan 2018'deki maçtan bu yana LaLiga'da karşılaşmadı. Veri setindeki son beş karşılaşmalarında Barcelona dört, Deportivo ise bir galibiyet aldı. Galiçya ekibinin tek galibiyeti, Mart 2017'de evinde aldığı 2-1'lik sonuçtu. Barcelona, Nisan 2016'daki 8-0'lık galibiyeti de dâhil olmak üzere bu beş maçta 17 gol attı.