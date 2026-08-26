Deportivo Alaves - Valencia maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Deportivo Alaves, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da Valencia ile karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma, iki kulübün de sezonun başında kritik puanlar aradığı üst düzey rekabetteki çekişmeyi yeniden canlandırıyor. Tarafların Mart 2026'daki bir önceki buluşmasında Valencia, Mestalla'da sahasında 3-2'lik dar bir galibiyet almıştı. Alavés, Valencia'dan rövanşı almak için iç saha avantajını kullanmaya çalışacak.

GOAL, Deportivo Alaves - Valencia maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Deportivo Alaves - Valencia LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Deportivo Alaves - Valencia maçı, Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da oynanacak.

La Liga - Hafta 6 15 Eyl 2026 - 14:00 Estadio Mendizorroza

Deportivo Alaves - Valencia LaLiga biletleri nasıl alınır?

Deportivo Alavés - Valencia maçı için biletleri birkaç birincil kaynak üzerinden satın alabilirsiniz:

Resmi kulüp satış kanalları

Deportivo Alavés resmi internet sitesi: Ev sahibi kulüp, biletleri resmi çevrim içi bilet satış portalı (deportivoalaves.com) üzerinden doğrudan genel satışa sunuyor.

Mendizorrotza Stadı gişesi: Biletler, maç günlerinde veya karşılaşma öncesindeki günlerde müsaitlik durumuna bağlı olarak Vitoria-Gasteiz'deki stat gişesinden şahsen satın alınabilir.

Resmi mağaza (Baskonia Alavés Store): Genel satış biletleri, kulübün Vitoria-Gasteiz şehir merkezindeki resmi mağazasında da çoğu zaman satışta oluyor.

İkincil ve yeniden satış bilet platformları

Birincil bilet ortakları ve toplayıcı platformlar: StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde satıcıların yeniden satışa çıkardığı biletler listeleniyor, ancak fiyatlar talebe bağlı olarak çoğu zaman nominal değerin üzerine çıkıyor.

Deportivo Alaves - Valencia LaLiga biletleri ne kadar?

Mendizorrotza Stadı'nda oynanacak Deportivo Alavés - Valencia LaLiga maçının bilet fiyatları, koltuk konumuna ve resmi ya da ikincil kanallar üzerinden satın alıp almadığınıza göre değişiklik gösteriyor:

Resmi nominal fiyatlar (kulüp satış kanalları)

Kale arkası (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): 30 € - 50 €

Yan tribün (Tribuna Preferencia): 35 € - 55 €

Ana tribün (Tribuna Principal / Central Premium): 50 € - 75 €

İkincil ve yeniden satış platformları

StubHub gibi bilet değişim sitelerinde fiyatlar şu anda yaklaşık olarak şu seviyeden başlıyor:

Genel satış başlangıç fiyatı: yaklaşık 60 € - 70 €

Ortalama yeniden satış fiyatı: yaklaşık 140 € - 210 € (kategoriye ve talebe bağlı olarak)

Deportivo Alaves - Valencia LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo Alaves - Valencia form durumu

Deportivo Alaves, son beş maçının üçünü kazandı ve birinden beraberlikle ayrıldı; bu süreçteki tek resmi müsabakası ise 20 Ağustos'ta Rayo Vallecano deplasmanında 1-1 sona erdi. En iyi sonucunu 15 Ağustos'ta LaLiga'da Getafe karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle elde eden Alaves, bu sonucun öncesinde Castellon'u hazırlık maçında 3-0 mağlup etmişti. Alaves, söz konusu beş maçta sekiz gol atıp iki gol yedi ve bunların ikisinde kalesini gole kapattı.

Valencia'nın son dönemdeki karnesi, son beş maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet şeklinde. Son maçında 25 Ağustos'ta Real Betis'e 1-0 kaybeden Valencia, bundan üç gün önce de Celta Vigo ile 0-0 berabere kalmıştı. Bu süreçteki tek galibiyeti, sezon öncesi hazırlık maçında Hercules karşısında 2-0'lık skorla geldi. Valencia, son beş maçının üçünde gol atamadı.

Deportivo Alaves - Valencia: Son maçlardaki ikili rekabet

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 8 Mart 2026'da LaLiga'da oynandı ve Valencia, Alaves'i sahasında 3-2 mağlup etti. Bundan önce iki kulüp, Ekim 2025'te Mendizorroza'da 0-0 berabere kalmıştı. Son beş karşılaşmada Alaves'in Valencia'ya karşı iki galibiyeti bulunurken, Valencia'nın bir galibiyeti var; diğer iki maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ayrıca Alaves, bu eşleşmede sahasında oynadığında daha güçlü bir performans sergiledi.