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La Liga
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Estadio Mendizorroza
team-logoOsasuna
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Deportivo Alaves - Osasuna maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Deportivo Alaves
Osasuna
La Liga

Deportivo Alaves, LaLiga'da Osasuna ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Deportivo Alaves ile Osasuna, 6 Eylül 2026 Pazar günü Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da karşı karşıya gelecek.

2026-27 sezonunun 4. hafta programı kapsamında iki bölgesel rakip de sezonun erken bölümünde kritik puanlar almak isteyecek. İki takımın Nisan 2026'daki son lig buluşmasında, yine aynı statta çekişmeli geçen maç 2-2 sona ermişti.

GOAL, Deportivo Alaves - Osasuna maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar oldukları da dahil olmak üzere sizin için derledi.

Deportivo Alaves - Osasuna LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Deportivo Alaves - Osasuna maçı, Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da oynanacak ve karşılaşma mevcut LaLiga haftasının bir parçası olarak programlandı.

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La Liga - Hafta 4
Estadio Mendizorroza

Deportivo Alaves - Osasuna LaLiga biletleri nasıl alınır?

6 Eylül 2026'da Estadio Mendizorrotza'da oynanacak Deportivo Alavés - CA Osasuna maçı için bilet almak adına şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalı

  • İnternet sitesi: Satın alma işlemini doğrudan Deportivo Alavés Resmi İnternet Sitesi üzerinden yapın.
  • Genel satış: Genel satışa çıkan biletler doğrudan kulübün bilet satış portalı üzerinden erişime açıktır.
  • Gişe: Koltukların hâlâ müsait olması durumunda, maç gününden önce Vitoria-Gasteiz'deki Estadio Mendizorrotza'nın bilet gişelerini (taquillas) de ziyaret edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Biletler resmi sitede tükenirse, alıcı koruma garantileri sunan StubHubgibi doğrulanmış yeniden satış platformlarındaki taraftar ilanları üzerinden biletleri karşılaştırıp satın alabilirsiniz.

Deportivo Alaves - Osasuna LaLiga biletleri ne kadar?

6 Eylül 2026'da Estadio Mendizorrotza'da oynanacak Deportivo Alavés - CA Osasuna maçı için bilet fiyatları şu şekilde:

Resmi gişe ve genel satış

  • Standart koltuklar: Genellikle £25 ile £75 (€30-€85) arasında değişir; bu da tribünün konumuna göre farklılık gösterir. Örneğin kale arkası Cervantes ile merkez yan tribün Tribuna Principal gibi.

İkincil bilet değişim ve yeniden satış seçenekleri

  • Başlangıç / giriş seviyesi fiyat: Üst kat ya da kale arkası koltuklar için yaklaşık £45 (~58 ABD doları).
  • Ortalama yeniden satış fiyatı: Tüm standart kategoriler genelinde yaklaşık £180 (~238 ABD doları).
  • Yan tribün ve alt kat: En iyi merkezi görüş sunan koltuklarda (Tribuna Preferente / Principal) fiyatlar £120 ile £230 arasında değişir.
  • Ağırlama / VIP seçenekleri: Dahil olan lounge ve yemek ayrıcalıklarına bağlı olarak £140 ile £450+ arasında değişir.

Deportivo Alaves - Osasuna LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo Alaves - Osasuna form durumu

Deportivo Alaves, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Takımın son sonucu LaLiga'da Rayo Vallecano ile alınan 1-1'lik beraberlik olurken, öncesinde sezonun açılış haftasında Getafe'yi 3-0 mağlup etmişti. Alaves ayrıca sezon öncesinde art arda 3-0 ve 1-1 galibiyetler de aldı. Beş maçlık süreçte dokuz gol atıp iki gol yedi.

Osasuna, son beş maçının ikisini kazandı ve üçünü kaybetti. Takımın son karşılaşması bir hazırlık maçında Al-Ain'e 0-2 yenilgiyle sona erdi, ayrıca SSC Napoli'ye de 2-1 kaybetti. Üç galibiyetini Norwich City, Ipswich Town ve Racing Santander karşısında aldı. Osasuna bu beş maçta beş gol atıp dört gol yedi.

ALA

ALA - Form

CAS
K3-0
SAN
K1-1
GET
K3-0
RAY
B1-1
VIL
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
OSA

OSA - Form

NAP
K2-1
ALA
K0-2
LEV
B0-0
CEL
K1-2
GET
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Deportivo Alaves - Osasuna: Son ikili rekabet karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma 5 Nisan 2026'da LaLiga'da oynandı ve iki kulüp Estadio Mendizorroza'da 2-2 berabere kaldı. Son beş karşılaşma genelinde daha güçlü karnesi olan taraf Osasuna. Aralık 2025'te kendi sahasında aldığı 3-0'lık galibiyet, bu serideki en net sonuç olarak öne çıkıyor. Söz konusu beş maçta beraberlikler ve kıl payı galibiyetler bir arada görülürken, iki taraf da düzenli olarak gol buldu.

Kafa Kafaya

Deportivo AlavesÇizimOsasuna
1
3
1
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
MS
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
MS
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
MS
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
MS
Club Friendlies
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
MS
7Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Deportivo Alaves - Osasuna puan durumu

LaLiga'da Deportivo Alaves şu anda lider durumda bulunurken, Osasuna 13. sırada yer alıyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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