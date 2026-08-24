Deportivo Alaves ile Osasuna, 6 Eylül 2026 Pazar günü Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da karşı karşıya gelecek.

2026-27 sezonunun 4. hafta programı kapsamında iki bölgesel rakip de sezonun erken bölümünde kritik puanlar almak isteyecek. İki takımın Nisan 2026'daki son lig buluşmasında, yine aynı statta çekişmeli geçen maç 2-2 sona ermişti.

GOAL, Deportivo Alaves - Osasuna maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar oldukları da dahil olmak üzere sizin için derledi.

Deportivo Alaves - Osasuna LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Deportivo Alaves - Osasuna maçı, Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da oynanacak ve karşılaşma mevcut LaLiga haftasının bir parçası olarak programlandı.

La Liga - Hafta 4 6 Eyl 2026 - 12:30 Estadio Mendizorroza

Deportivo Alaves - Osasuna LaLiga biletleri nasıl alınır?

6 Eylül 2026'da Estadio Mendizorrotza'da oynanacak Deportivo Alavés - CA Osasuna maçı için bilet almak adına şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalı

İnternet sitesi: Satın alma işlemini doğrudan Deportivo Alavés Resmi İnternet Sitesi üzerinden yapın.

Genel satış: Genel satışa çıkan biletler doğrudan kulübün bilet satış portalı üzerinden erişime açıktır.

Gişe: Koltukların hâlâ müsait olması durumunda, maç gününden önce Vitoria-Gasteiz'deki Estadio Mendizorrotza'nın bilet gişelerini ( taquillas ) de ziyaret edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Biletler resmi sitede tükenirse, alıcı koruma garantileri sunan StubHubgibi doğrulanmış yeniden satış platformlarındaki taraftar ilanları üzerinden biletleri karşılaştırıp satın alabilirsiniz.

Deportivo Alaves - Osasuna LaLiga biletleri ne kadar?

6 Eylül 2026'da Estadio Mendizorrotza'da oynanacak Deportivo Alavés - CA Osasuna maçı için bilet fiyatları şu şekilde:

Resmi gişe ve genel satış

Standart koltuklar: Genellikle £25 ile £75 (€30-€85) arasında değişir; bu da tribünün konumuna göre farklılık gösterir. Örneğin kale arkası Cervantes ile merkez yan tribün Tribuna Principal gibi.

İkincil bilet değişim ve yeniden satış seçenekleri

Başlangıç / giriş seviyesi fiyat: Üst kat ya da kale arkası koltuklar için yaklaşık £45 (~58 ABD doları).

Ortalama yeniden satış fiyatı: Tüm standart kategoriler genelinde yaklaşık £180 (~238 ABD doları).

Yan tribün ve alt kat: En iyi merkezi görüş sunan koltuklarda ( Tribuna Preferente / Principal ) fiyatlar £120 ile £230 arasında değişir.

Ağırlama / VIP seçenekleri: Dahil olan lounge ve yemek ayrıcalıklarına bağlı olarak £140 ile £450+ arasında değişir.

Deportivo Alaves - Osasuna LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo Alaves - Osasuna form durumu

Deportivo Alaves, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Takımın son sonucu LaLiga'da Rayo Vallecano ile alınan 1-1'lik beraberlik olurken, öncesinde sezonun açılış haftasında Getafe'yi 3-0 mağlup etmişti. Alaves ayrıca sezon öncesinde art arda 3-0 ve 1-1 galibiyetler de aldı. Beş maçlık süreçte dokuz gol atıp iki gol yedi.

Osasuna, son beş maçının ikisini kazandı ve üçünü kaybetti. Takımın son karşılaşması bir hazırlık maçında Al-Ain'e 0-2 yenilgiyle sona erdi, ayrıca SSC Napoli'ye de 2-1 kaybetti. Üç galibiyetini Norwich City, Ipswich Town ve Racing Santander karşısında aldı. Osasuna bu beş maçta beş gol atıp dört gol yedi.

Deportivo Alaves - Osasuna: Son ikili rekabet karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma 5 Nisan 2026'da LaLiga'da oynandı ve iki kulüp Estadio Mendizorroza'da 2-2 berabere kaldı. Son beş karşılaşma genelinde daha güçlü karnesi olan taraf Osasuna. Aralık 2025'te kendi sahasında aldığı 3-0'lık galibiyet, bu serideki en net sonuç olarak öne çıkıyor. Söz konusu beş maçta beraberlikler ve kıl payı galibiyetler bir arada görülürken, iki taraf da düzenli olarak gol buldu.

Deportivo Alaves - Osasuna puan durumu

LaLiga'da Deportivo Alaves şu anda lider durumda bulunurken, Osasuna 13. sırada yer alıyor.