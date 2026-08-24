Deportivo Alaves, 6 Eylül 2026 Pazar günü Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da Osasuna ile karşı karşıya gelecek.

İki bölgesel rakip de 2026-27 sezonunun 4. haftasında sezonun ilk bölümünde kritik puanlar almayı hedefleyecek. İki takım, Nisan 2026'daki son lig karşılaşmalarında aynı statta çekişmeli geçen maçta 2-2 berabere kalmıştı.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttuğu dahil, Deportivo Alaves - Osasuna maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Deportivo Alaves - Osasuna LaLiga maçı ne zaman?

Deportivo Alaves - Osasuna maçı, mevcut LaLiga haftası kapsamında Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da oynanacak.

La Liga - Hafta 4 6 Eyl 2026 - 12:30 Estadio Mendizorroza

Deportivo Alaves - Osasuna LaLiga biletleri nasıl alınır?

6 Eylül 2026'da Estadio Mendizorrotza'da oynanacak Deportivo Alavés - CA Osasuna maçı için bilet almak adına şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalı

İnternet sitesi: Satın alımı doğrudan Deportivo Alavés Resmi İnternet Sitesi üzerinden yapın.

Genel satış: Genel satıştaki biletler doğrudan kulübün bilet portalı üzerinden satışa sunulmaktadır.

Gişe: Kontenjan kalması halinde maç gününden önce Vitoria-Gasteiz'deki Estadio Mendizorrotza'nın bilet gişelerini ( taquillas ) de ziyaret edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Biletler resmi sitede tükenirse, alıcı koruma garantileri sunan StubHubgibi doğrulanmış yeniden satış platformlarındaki taraftar ilanları üzerinden biletleri karşılaştırabilir ve satın alabilirsiniz.

Deportivo Alaves - Osasuna LaLiga biletleri ne kadar?

6 Eylül 2026'da Estadio Mendizorrotza'da oynanacak Deportivo Alavés - CA Osasuna maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Resmi gişe ve genel satış

Standart koltuklar: Genellikle £25 ila £75 (€30-€85) arasında değişir. Bu fiyatlar tribün konumuna göre farklılık gösterir. Örneğin, Cervantes gibi kale arkası tribünlerle Tribuna Principal gibi merkez yan tribünler arasında fark bulunur.

İkincil bilet değişim ve yeniden satış seçenekleri

Başlangıç / giriş seviyesi fiyat: Üst kat veya kale arkası tribünler için yaklaşık £45 (~58 ABD doları).

Ortalama yeniden satış fiyatı: Tüm standart kategoriler genelinde yaklaşık £180 (~238 ABD doları).

Yan tribün ve alt kat: Fiyatlar, merkezi görüş sağlayan en iyi noktalar için ( Tribuna Preferente / Principal ) £120 ila £230 arasında değişir.

Hospitality / VIP seçenekleri: Dahil olan lounge ve yemek ayrıcalıklarına bağlı olarak £140 ila £450+ arasında değişir.

Deportivo Alaves - Osasuna LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo Alaves - Osasuna form durumu

Deportivo Alaves, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Takımın son sonucu LaLiga'da Rayo Vallecano ile 1-1'lik beraberlik olurken, ondan önce sezonun açılış haftasında Getafe'yi 3-0 mağlup etti. Alaves, sezon öncesinde de üst üste 3-0 ve 1-1'lik galibiyetler aldı. Takım bu beş maçlık süreçte dokuz gol atıp iki gol yedi.

Osasuna ise son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması bir hazırlık maçında Al-Ain'e 0-2 yenilgiyle sonuçlandı, ayrıca SSC Napoli'ye de 2-1 kaybetti. Osasuna'nın üç galibiyeti Norwich City, Ipswich Town ve Racing Santander karşısında geldi. Osasuna bu beş maçta beş gol atıp dört gol yedi.

Deportivo Alaves - Osasuna: Son kafa kafaya eşleşme karnesi

Bu ekipler arasındaki son karşılaşma, 5 Nisan 2026'da LaLiga'da oynandı ve iki kulüp Estadio Mendizorroza'da 2-2 berabere kaldı. Son beş kafa kafaya maçta daha güçlü karne Osasuna'ya ait. Takımın Aralık 2025'te sahasında aldığı 3-0'lık galibiyet, en net sonuç olarak öne çıkıyor. Bu beş maçta beraberlikler ve kıl payı galibiyetler görüldü; iki taraf da düzenli olarak gol buldu.

Deportivo Alaves - Osasuna puan durumu

LaLiga'da Deportivo Alaves şu anda tablonun ilk sırasında yer alırken, Osasuna 13. basamakta bulunuyor.