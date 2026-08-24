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La Liga
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Estadio Mendizorroza
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Deportivo Alaves - Osasuna maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Deportivo Alaves
Osasuna
La Liga

Deportivo Alaves, LaLiga'da Osasuna ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Deportivo Alaves, 6 Eylül 2026 Pazar günü Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da Osasuna ile karşı karşıya gelecek.

İki bölgesel rakip de 2026-27 sezonunun 4. haftasında sezonun ilk bölümünde kritik puanlar almayı hedefleyecek. İki takım, Nisan 2026'daki son lig karşılaşmalarında aynı statta çekişmeli geçen maçta 2-2 berabere kalmıştı.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttuğu dahil, Deportivo Alaves - Osasuna maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Deportivo Alaves - Osasuna LaLiga maçı ne zaman?

Deportivo Alaves - Osasuna maçı, mevcut LaLiga haftası kapsamında Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da oynanacak.

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La Liga - Hafta 4
Estadio Mendizorroza

Deportivo Alaves - Osasuna LaLiga biletleri nasıl alınır?

6 Eylül 2026'da Estadio Mendizorrotza'da oynanacak Deportivo Alavés - CA Osasuna maçı için bilet almak adına şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalı

  • İnternet sitesi: Satın alımı doğrudan Deportivo Alavés Resmi İnternet Sitesi üzerinden yapın.
  • Genel satış: Genel satıştaki biletler doğrudan kulübün bilet portalı üzerinden satışa sunulmaktadır.
  • Gişe: Kontenjan kalması halinde maç gününden önce Vitoria-Gasteiz'deki Estadio Mendizorrotza'nın bilet gişelerini (taquillas) de ziyaret edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Biletler resmi sitede tükenirse, alıcı koruma garantileri sunan StubHubgibi doğrulanmış yeniden satış platformlarındaki taraftar ilanları üzerinden biletleri karşılaştırabilir ve satın alabilirsiniz.

Deportivo Alaves - Osasuna LaLiga biletleri ne kadar?

6 Eylül 2026'da Estadio Mendizorrotza'da oynanacak Deportivo Alavés - CA Osasuna maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Resmi gişe ve genel satış

  • Standart koltuklar: Genellikle £25 ila £75 (€30-€85) arasında değişir. Bu fiyatlar tribün konumuna göre farklılık gösterir. Örneğin, Cervantes gibi kale arkası tribünlerle Tribuna Principal gibi merkez yan tribünler arasında fark bulunur.

İkincil bilet değişim ve yeniden satış seçenekleri

  • Başlangıç / giriş seviyesi fiyat: Üst kat veya kale arkası tribünler için yaklaşık £45 (~58 ABD doları).
  • Ortalama yeniden satış fiyatı: Tüm standart kategoriler genelinde yaklaşık £180 (~238 ABD doları).
  • Yan tribün ve alt kat: Fiyatlar, merkezi görüş sağlayan en iyi noktalar için (Tribuna Preferente / Principal) £120 ila £230 arasında değişir.  
  • Hospitality / VIP seçenekleri: Dahil olan lounge ve yemek ayrıcalıklarına bağlı olarak £140 ila £450+ arasında değişir.  

Deportivo Alaves - Osasuna LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo Alaves - Osasuna form durumu

Deportivo Alaves, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Takımın son sonucu LaLiga'da Rayo Vallecano ile 1-1'lik beraberlik olurken, ondan önce sezonun açılış haftasında Getafe'yi 3-0 mağlup etti. Alaves, sezon öncesinde de üst üste 3-0 ve 1-1'lik galibiyetler aldı. Takım bu beş maçlık süreçte dokuz gol atıp iki gol yedi.

Osasuna ise son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması bir hazırlık maçında Al-Ain'e 0-2 yenilgiyle sonuçlandı, ayrıca SSC Napoli'ye de 2-1 kaybetti. Osasuna'nın üç galibiyeti Norwich City, Ipswich Town ve Racing Santander karşısında geldi. Osasuna bu beş maçta beş gol atıp dört gol yedi.

ALA

ALA - Form

CAS
K3-0
SAN
K1-1
GET
K3-0
RAY
B1-1
VIL
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
OSA

OSA - Form

NAP
K2-1
ALA
K0-2
LEV
B0-0
CEL
K1-2
GET
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Deportivo Alaves - Osasuna: Son kafa kafaya eşleşme karnesi

Bu ekipler arasındaki son karşılaşma, 5 Nisan 2026'da LaLiga'da oynandı ve iki kulüp Estadio Mendizorroza'da 2-2 berabere kaldı. Son beş kafa kafaya maçta daha güçlü karne Osasuna'ya ait. Takımın Aralık 2025'te sahasında aldığı 3-0'lık galibiyet, en net sonuç olarak öne çıkıyor. Bu beş maçta beraberlikler ve kıl payı galibiyetler görüldü; iki taraf da düzenli olarak gol buldu.

Kafa Kafaya

Deportivo AlavesÇizimOsasuna
1
3
1
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
MS
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
MS
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
MS
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
MS
Club Friendlies
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
MS
7Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Deportivo Alaves - Osasuna puan durumu

LaLiga'da Deportivo Alaves şu anda tablonun ilk sırasında yer alırken, Osasuna 13. basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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