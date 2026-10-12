Deportivo Alavés, 23 Ekim 2026 Cuma günü Málaga'yı Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da ağırlayacak.

İki kulüp arasındaki son resmî maç Mayıs 2023'te oynandı. Alavés, Segunda División'daki bu karşılaşmayı evinde 2-1 kazandı. İki takımın son beş karşılaşmasında Alavés'in üç, Málaga'nın ise iki galibiyeti bulunuyor.

Deportivo Alavés-Málaga maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Deportivo Alavés-Málaga LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

La Liga - Hafta 10 23 Eki 2026 - 15:00 Estadio Mendizorroza

Deportivo Alavés-Málaga LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Estadio Mendizorrotza'da oynanacak Deportivo Alavés-Málaga LaLiga maçı için bilet almanın başlıca yolları şunlar:

1. Kulüplerin resmî bilet satış kanalları

Deportivo Alavés'in resmî internet sitesi: Ev sahibi Deportivo Alavés, genel satış biletlerini doğrudan resmî çevrim içi bilet platformu deportivoalaves.com üzerinden satıyor.

Mendizorrotza Stadyumu gişeleri: Biletler, stok durumuna bağlı olarak maç gününden önce Vitoria-Gasteiz'deki stadyum gişelerinden doğrudan satın alınabilir.

Deplasman taraftarı tribünü (Málaga CF): Deplasman tribününde oturmak isteyen taraftarların biletlerini doğrudan Málaga CF'nin resmî bilet biriminden veya üye portalından alması gerekiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Deportivo Alavés-Málaga LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Estadio Mendizorrotza'daki Deportivo Alavés-Málaga CF maçının bilet fiyatları, koltuğun konumuna ve biletin doğrudan kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı alındığına göre değişiyor.

1. Resmî gişeler ve kulüp satış noktaları (ilk satış fiyatı)

Kulüplerin resmî satış kanallarından doğrudan bilet almak, ilk satıştaki en düşük fiyatlara erişim sağlıyor:

Kale arkaları (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): 30-50 €

Yan tribün (Tribuna Preferencia): 35-55 €

Ana tribün (Tribuna Principal / Central Premium): 50-75 €

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikincil satış platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

İkinci el satışta başlangıç fiyatı: Yaklaşık 40-65 €

İkinci el satışta ortalama fiyat: Yaklaşık 130-210 € (kategoriye ve bilet bulunabilirliğine bağlı olarak)

Deportivo Alavés-Málaga LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo Alavés ve Málaga'nın form durumu

Deportivo Alavés, son beş LaLiga maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Valencia ve Racing Santander yenilgilerinin ardından 19 Eylül'de Athletic Bilbao ile oynadığı son maç 0-0 sona erdi. Bu serideki en dikkat çekici sonucu, 6 Eylül'de Osasuna karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetti. Alavés bu beş maçta sekiz gol atıp dört gol yedi.

Málaga, son beş LaLiga maçında galibiyet alamadı; iki beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı. Son maçında 20 Eylül'de Getafe deplasmanında 1-0 yenildi. Bu serinin önceki maçlarında Villarreal'e 3-1, Real Madrid'e ise 4-0 mağlup oldu. Málaga bu beş maçta iki gol atıp dokuz gol yedi.

Deportivo Alavés-Málaga: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 20 Mayıs 2023'te Segunda División'da karşılaştı ve Deportivo Alavés, Málaga'yı evinde 2-1 yendi. Bundan önce Málaga, Aralık 2022'de yine Segunda División'da Alavés'i evinde 1-0 mağlup etmişti. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Alavés'in üç, Málaga'nın ise iki galibiyeti var.