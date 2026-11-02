Deportivo Alaves, 22 Kasım 2026 Pazar günü Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da Deportivo de A Coruna'yı konuk edecek.

İki takımın son resmî karşılaşması, Ocak 2021'de Copa del Rey'de oynandı. Alavés bu maçta deplasmanda 1-0'lık galibiyet elde etti. 2016 ile 2018 arasındaki önceki LaLiga karşılaşmalarında ise iki taraf da dar farkla iç saha galibiyetleri aldı; bu dönemde golsüz biten bir maç da oynandı.

Deportivo Alaves ile Deportivo de A Coruna maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Deportivo Alaves - Deportivo de A Coruna LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Deportivo Alaves ile Deportivo de A Coruna arasındaki maç, 22 Kasım 2026 Pazar günü Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da başlayacak.

La Liga - Hafta 13 21 Kas 2026 - 08:00 Estadio Mendizorroza

Deportivo Alaves - Deportivo de A Coruna LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Estadio Mendizorroza'da oynanacak Deportivo Alavés - Deportivo de A Coruña LaLiga maçının biletlerini almak isteyen taraftarların genellikle başvurabileceği birkaç temel seçenek bulunuyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışı: Resmî satış fiyatından bilet almanın en doğrudan ve güvenilir yolu, iki kulübün (Deportivo Alavés ve Deportivo de La Coruña) resmî internet siteleridir. Biletler genellikle önce kulüp üyelerine, maç günü yaklaştığında ise genel satışa sunulur.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Deportivo Alaves - Deportivo de A Coruna LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Deportivo Alavés ile Deportivo de A Coruña arasındaki LaLiga maçı için kulüplerin resmî bilet fiyatları ve ikinci el piyasasındaki fiyatlar genel olarak şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Genel giriş / Standart koltuklar: Estadio Mendizorroza'da seçilen tribün ve bloğa göre fiyatlar genellikle 25 € ile 70 € arasında değişiyor.

Estadio Mendizorroza'da seçilen tribün ve bloğa göre fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Kulüp üyeleri / Kombine sahiplerine ayrılan biletler: Kulüp üyeleri öncelikli satın alma hakkından ve indirimlerden yararlanıyor. Standart kategorilerde mevcut biletlerin fiyatları genellikle alt aralıkta, 20 € ile 45 € civarında oluyor.

Kulüp üyeleri öncelikli satın alma hakkından ve indirimlerden yararlanıyor. Standart kategorilerde mevcut biletlerin fiyatları genellikle alt aralıkta, civarında oluyor. VIP ve ağırlama paketleri: Kulübün özel ağırlama paketleri veya VIP koltuk seçeneklerinin fiyatları genellikle 120 € ile 250 € ve üzeri seviyelerinden başlıyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Standart ikinci el biletler / Üst tribün: Genel talebe ve bölümlerdeki bilet durumuna göre fiyatlar yaklaşık 46 € ile 118 € arasında başlıyor.

Genel talebe ve bölümlerdeki bilet durumuna göre fiyatlar yaklaşık arasında başlıyor. Alt tribün ve saha kenarında iyi görüş sunan koltuklar: Saha kenarında daha iyi konumdaki koltuklar veya alt tribün seçenekleri için bilet başına fiyatlar çoğunlukla 150 € ile 300 € ve üzeri arasında değişiyor.

Deportivo Alaves - Deportivo de A Coruna LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo Alaves ve Deportivo de A Coruna'nın form durumu

Alaves, son beş LaLiga maçında yalnızca bir beraberlik alabildi ve diğer dört maçı kaybetti. Son maçında Celta Vigo'ya 2-1 yenildi; Atletico Madrid'e de 1-2 mağlup oldu. Bu süreçteki tek puanını Athletic Bilbao ile golsüz berabere kalarak aldı. Alaves, söz konusu beş maçta dört gol atıp yedi gol yedi.

Deportivo de A Coruna, son beş resmî maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son LaLiga maçında Levante ile 1-1 berabere kaldı. Real Betis ile de 1-1 berabere kalırken Real Sociedad (3-2) ve Sevilla (0-1) karşısındaki mağlubiyetleri, sonuçlarındaki istikrarsızlığı ortaya koyuyor.

Deportivo Alaves - Deportivo de A Coruna: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Ocak 2021'de bir Copa del Rey maçında karşılaştı. Deportivo Alaves, Deportivo de A Coruna deplasmanında 1-0 kazandı. Bundan önce taraflar 2017 ile 2018 arasında LaLiga'da üç kez karşılaştı; bu maçlarda iki takım da birer iç saha ve birer deplasman galibiyeti aldı. Ocak 2017'de Mendizorroza'da oynanan Copa del Rey maçı ise 1-1 sona erdi.