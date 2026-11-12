Deportivo Alaves, 6 Aralık 2026 Pazar günü Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da Espanyol'u ağırlayacak.

İki takımın son karşılaşmaları genellikle çekişmeli geçti. Alaves'in Ocak 2026'daki son randevuda Espanyol'u deplasmanda 2-1 yenmesi de bunun bir örneğiydi. Alaves, Kasım 2025'te Estadio Mendizorroza'da da 2-1 kazanarak rakibine karşı ligde üst üste iki galibiyet elde etmişti.

Deportivo Alaves-Espanyol maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Deportivo Alaves-Espanyol LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Deportivo Alaves-Espanyol maçı, 6 Aralık 2026 Pazar günü Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da başlayacak.

La Liga - Hafta 15 6 Ara 2026 - 09:00 Estadio Mendizorroza

Deportivo Alaves-Espanyol LaLiga maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Deportivo Alaves-Espanyol LaLiga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışı: Estadio Mendizorroza'daki ev sahibi tribünleri için biletleri doğrudan Deportivo Alaves'in resmî internet sitesinden veya bilet gişesinden satın alabilirsiniz. Deplasman tribününde yer arıyorsanız Espanyol'un resmî kanallarını kullanabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Deportivo Alaves-Espanyol LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Deportivo Alaves-Espanyol LaLiga maçının bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel giriş: Fiyatlar genellikle yaklaşık 30 ila 45 avrodan başlıyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlıyor. Premium koltuklar: Fiyatlar 90 ila 150 avro ve üzeri seviyelerinde değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışa sunduğu resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Standart koltuklar: Fiyatlar genellikle yaklaşık 30 ila 35 avrodan başlıyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlıyor. Yoğun talep gören koltuklar: Fiyatlar 140 ila 180 avro ve üzeri seviyelerinde önemli ölçüde değişiyor.

Deportivo Alaves-Espanyol LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo Alaves ve Espanyol'un form durumu

Alaves, son beş LaLiga maçında yalnızca iki beraberlik aldı ve diğer üç maçı kaybetti. Son maçında Sevilla ile 0-0 berabere kaldı; bu sonuç, Barcelona karşısındaki 6-1'lik yenilginin ardından geldi. Bu seride daha önce Atletico Madrid'e 1-2, Celta Vigo'ya ise 2-1 yenildi. Diğer puanını Malaga karşısındaki 1-1'lik beraberlikle aldı. Alaves, bu beş maçta dört gol atıp on bir gol yedi.

Espanyol, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında Copa del Rey'de Sestao'ya 4-3 kaybetti. LaLiga'da ise Villarreal'i deplasmanda 1-0 yendi ve Malaga ile 1-1 berabere kaldı. Bu seride Racing Santander ve Atletico Madrid karşısında da mağlubiyetler yaşayan Espanyol, beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi.

Deportivo Alaves-Espanyol: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Ocak 2026'da karşılaştı. Deportivo Alaves, LaLiga'daki bu maçı Espanyol'un sahasında 2-1 kazandı. Alaves, bundan önce Kasım 2025'te evinde 2-1 galip gelmişti. Şubat 2025'te ise Espanyol, Mendizorroza'da 1-0 kazanarak üç puanı almıştı. İki takım arasındaki son beş LaLiga maçında Alaves üç, Espanyol ise iki galibiyet elde etti.