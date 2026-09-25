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La Liga
team-logoDeportivo Alaves
Estadio Mendizorroza
team-logoAtletico Madrid
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Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Deportivo Alaves
Atletico Madrid
La Liga

Deportivo Alaves, LaLiga'da Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz şöyle.

Deportivo Alaves, 11 Ekim 2026 Pazar günü Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da Atletico Madrid'i konuk edecek.

İki takım arasındaki maçlar genellikle sıkı ve savunma ağırlıklı geçiyor; ligdeki 20 tarihî karşılaşmanın 13'ünde toplam gol sayısı 2,5 altı kaldı. Ancak Deportivo Alavés, Estadio Mendizorroza'da bu üstünlüğü bozmayı başardı ve özellikle Nisan 2024'te Atlético'ya karşı unutulmaz bir 2-0 galibiyet aldı.

GOAL, Deportivo Alaves ile Atletico Madrid arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Deportivo Alaves - Atletico Madrid LaLiga maçı ne zaman?

Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü Vitoria'daki Estadio Mendizorroza'da başlayacak.

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La Liga - Hafta 8
Estadio Mendizorroza

Deportivo Alaves - Atletico Madrid LaLiga biletleri nasıl alınır?

LaLiga'da Deportivo Alavés - Atlético Madrid maçı için bilet almak istiyorsanız, şu temel yöntemleri izleyin:

  • Resmî Deportivo Alavés internet sitesi: Doğrulanmış koltukları liste fiyatı üzerinden garanti eden resmî Deportivo Alavés bilet portalı üzerinden doğrudan satın alın.
  • Estadio Mendizorroza gişesi: Biletleri, müsaitlik durumuna bağlı olarak, maç gününden önce Vitoria-Gasteiz'deki stadyum gişesinden şahsen satın alın.
  • Resmî Atlético Madrid deplasman portalı: Deplasman taraftarı bölümünde oturmak istiyorsanız, biletler doğrudan Atlético Madrid'in resmî kulüp kanalları üzerinden kayıtlı üyelere dağıtılır.

Deportivo Alaves - Atletico Madrid LaLiga biletleri ne kadar?

Mendizorrotza Stadyumu'ndaki Deportivo Alavés - Atlético Madrid maçının bilet fiyatları, biletleri nereden aldığınıza ve koltuk kategorisine göre değişiklik gösterir:

Liste fiyatı üzerinden bilet fiyatları (resmî satış noktaları)

  • Standart kategori koltuklar: Doğrudan Deportivo Alavés üzerinden satılan resmî liste fiyatlı biletler, kale arkası tribünler (Fondo Cervantes / Fondo Polideportivo) için genellikle 30 € ile 45 € arasında başlar.
  • Orta seviye ve merkez tribünler: Tercih edilen yan tribün koltukları (Preferente veya Tribuna) genellikle 50 € ile 90 € arasında değişir.
  • Deplasman tribünü koltukları: Atlético Madrid'in üyelerine dağıttığı resmî deplasman tribünü biletleri, deplasman taraftarlarına yönelik standart LaLiga düzenlemeleri gereği genellikle bilet başına 30 € ile 40 € civarındadır.

Deportivo Alaves - Atletico Madrid LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Deportivo Alaves - Atletico Madrid form durumu

Deportivo Alaves son beş maçında tüm kulvarlarda dört galibiyet ve bir beraberlik alarak güçlü bir form grafiğiyle geliyor. Takımın son sonucu, LaLiga'da Osasuna karşısında alınan net bir 5-2'lik galibiyet oldu; ayrıca sezonun önceki bölümünde Villarreal'i 1-0 ve Getafe'yi 3-0 mağlup etti. Bu beş maçlık süreçte Alaves 11 gol atıp dört gol yerken, puan kaybettiği tek maç Rayo Vallecano deplasmanındaki 1-1'lik beraberlik oldu.

Atletico Madrid'in son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi bulunuyor. Takımın son resmî sonucu, LaLiga'da Athletic Bilbao deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyet oldu. Bu sonucun öncesinde Sevilla deplasmanında 3-1 kazanmış ve Villarreal ile 2-2 berabere kalmıştı. Atletico bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi; sonuçlar hem hücum kalitesini hem de savunmadaki istikrarsızlığı ortaya koydu.

ALA

ALA - Form

VIL
K1-0
OSA
K5-2
SAN
K2-1
VAL
K0-1
ATH
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ATM

ATM - Form

ATH
K3-0
LIV
K2-1
RSO
K0-3
OSA
K4-0
RMA
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Deportivo Alaves - Atletico Madrid: Yakın dönemdeki ikili rekabet

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma 18 Ocak 2026'da LaLiga'da oynandı ve Atletico Madrid sahasında 1-0 kazandı. Ondan önce takımlar, Ağustos 2025'te Mendizorroza'da 1-1 berabere kaldı. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Atletico iki, Alaves bir galibiyet aldı ve iki maç beraberlikle sonuçlandı; bu maçlarda toplam dokuz gol atıldı.

Kafa Kafaya

Deportivo AlavesÇizimAtletico Madrid
1
2
2
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
MS
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
MS
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
MS
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
MS
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
MS
4Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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