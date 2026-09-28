Danimarka, 1 Ekim 2026'da Kopenhag'daki ikonik Parken Stadyumu'nda UEFA Uluslar Ligi'nde nefes kesen bir maçta Portekiz ile karşı karşıya gelecek. D Grubu'ndaki bu yüksek tempolu mücadelede Avrupa'nın en heyecan verici iki kadrosu, kritik grup puanları için kozlarını paylaşacak.

GOAL, Parken Stadyumu'nda yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm önemli bilgileri sizlere sunuyor. Bilet satın alma seçeneklerini, fiyatlandırma yapısını keşfedin ve yerinizi hemen ayırtın.

Danimarka - Portekiz UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Danimarka - Portekiz maçı Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanacak. Başlama saati bölgesel yayıncınız aracılığıyla daha sonra teyit edilecek.

UEFA Nations League A - Hafta 3 1 Eki 2026 - 14:45 Parken

Danimarka - Portekiz biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, tüm iç saha milli maçlarının ana dağıtıcısı olan Danimarka Futbol Federasyonu'nun (DBU) bilet portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Ön satış ve genel satış dönemlerinde, biletleri gişe fiyatıyla satın almak için ilk başvurmanız gereken yer resmî DBU portalı olmalı.

Resmî sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar başvurabileceğiniz seçeneklerdir.

Danimarka - Portekiz biletleri ne kadar?

Resmî DBU bilet satış portalında standart kategori koltuklar için bilet fiyatları genellikle yaklaşık 40 €'dan başlıyor. Maliyetler, koltuğun bulunduğu bölüme ve Parken Stadyumu'nda sahaya yakınlığına göre artıyor.

StubHub gibi ikincil pazaryerlerinde ise, ikinci el bilet fiyatları şu anda koltuk başına 58 €'dan başlıyor; nihai ücretler anlık taraftar talebi ve koltuk bulunabilirliğine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Danimarka - Portekiz UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Danimarka - Portekiz form durumu

Danimarka son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; sekiz gol atarken sekiz gol yedi. Son maçında hazırlık karşılaşmasında DR Congo ile 0-0 berabere kaldı. Ondan önce Dünya Kupası elemelerinde Czechia ile 2-2 kaybetti; bu sonuç turnuvaya ulaşma umutlarını sona erdirdi. Bir önceki turda ise North Macedonia'yı 4-0 yenmişti. Bu süreçte ayrıca Scotland'a 4-2 kaybetti ve Belarus ile 2-2 berabere kaldı.

Portekiz'in son beş maçının tamamı resmî maçlardı ve 2026 Dünya Kupası'nı kapsıyordu. Bu seride iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçı çeyrek finalde İspanya'ya karşı aldığı 1-0'lık yenilgiydi. Ondan önce Hırvatistan'ı 2-1 yendi, Kolombiya ile 0-0 berabere kaldı, Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti ve grup aşamasında DR Congo ile 1-1 berabere kaldı.

Danimarka - Portekiz: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 23 Mart 2025'te UEFA Uluslar Ligi A'da oynandı ve Portekiz, Lizbon'da Danimarka'yı 5-2 yendi. Bundan önce Danimarka, üç gün önce oynanan ilk maçta sahasında 1-0 kazanmıştı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Portekiz üç, Danimarka ise iki galibiyet aldı; beraberlik çıkmadı. Portekiz bu beş maçta 10 gol atarken Danimarka beş gol kaydetti.