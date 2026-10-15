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UEFA Nations League A
team-logoDanimarka
Parken
team-logoNorveç
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Danimarka-Norveç maçı için bilet nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi A Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
Danimarka
Norveç

Danimarka, UEFA Uluslar Ligi A’da Norveç ile karşılaşacak. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

UEFA Uluslar Ligi, Danimarka'nın Kopenhag'daki simge stat Parken Stadyumu'nda Norveç'i ağırlamaya hazırlandığı hararetli bir İskandinavya derbisiyle geri dönüyor. İki Avrupalı rakip, birbirlerine karşı üstünlük kurmak ve turnuvanın grup aşamasında kritik puanlar almak için mücadele edecek.

GOAL, bilet fiyatları, stada ilişkin bilgiler ve yerinizi nasıl ayırtacağınıza dair adımlar da dahil olmak üzere gerekli tüm ayrıntıları sunuyor.

Danimarka-Norveç UEFA Uluslar Ligi A maçı saat kaçta başlayacak?

Danimarka-Norveç maçı Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanacak. Başlama saati, bulunduğunuz bölgedeki yayıncı kuruluş aracılığıyla duyurulacak.

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UEFA Nations League A - Hafta 6
Parken

Danimarka-Norveç maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî satış biletleri, Danimarka Futbol Federasyonu'nun Parken Stadyumu'ndaki millî takım iç saha maçları için resmî bilet satış platformu olan DBU Billetsalg üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarların, genel satış dönemi açıldığında standart biletleri satın alabilmek için resmî platformda erkenden hesap oluşturması gerekiyor.

İlk satışa sunulan biletler tamamen tükenirse veya belirli tribün kategorilerinde resmî platformda yer kalmazsa, resmî sitedeki biletler tükendiğinde Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Danimarka-Norveç maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış platformunda tek maçlık standart biletler, seçilen kategoriye bağlı olarak Parken Stadyumu'ndaki kale arkası genel giriş koltukları için yaklaşık 35 avrodan başlıyor.

Resmî satış kanallarındaki standart biletler tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 78 avrodan başlıyor.

Danimarka-Norveç UEFA Uluslar Ligi A maçı: Bilmeniz gereken her şey

Danimarka ve Norveç'in form durumu

Danimarka, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; sekiz gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından golsüz beraberlikle ayrıldı. Çekya'ya toplam skorda yenilerek Dünya Kupası elemelerinden elendi. Bu beş maçlık süreçte Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi, İskoçya'ya ise 4-2 mağlup oldu.

Norveç, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye 2-1 yenilmesi, eleme turlarında Brezilya ve Fildişi Sahili'ne karşı aldığı galibiyetleri de içeren serisini sona erdirdi. Norveç bu beş maçlık sürece grup aşamasında Senegal'i 3-2 yenerek başlamıştı.

DEN

DEN - Form

COD
B0-0
NOR
K3-2
WAL
K2-0
POR
K2-4
WAL
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
NOR

NOR - Form

ENG
K1-2
DEN
K3-2
POR
K1-2
WAL
K2-1
POR
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Danimarka-Norveç: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki yakın dönem karşılaşmalarında Danimarka üstün durumda. Son olarak Haziran 2024'te oynanan hazırlık maçını Danimarka sahasında 3-1 kazandı. İki takım arasında kayıtlara geçen son beş maçta Danimarka üç, Norveç bir galibiyet aldı; bir karşılaşma ise berabere bitti. Bu maçlar ağırlıklı olarak Danimarka'da oynandı ve Danimarka genel olarak pozisyonları değerlendirmede daha etkili oldu. Ancak Norveç'in bu karşılaşmaya gelişen bir form grafiğiyle çıkması, geçmiş sonuçların normalde göründüğü kadar güçlü bir gösterge olmayabileceği anlamına geliyor.

Kafa Kafaya

DanimarkaÇizimNorveç
3
1
1
UEFA Nations League A
Norveç badge
Norveç
NOR
3
Danimarka badge
Danimarka
DEN
2
MS
Hazırlık Maçları
Danimarka badge
Danimarka
DEN
3
Norveç badge
Norveç
NOR
1
MS
Hazırlık Maçları
Danimarka badge
Danimarka
DEN
2
Norveç badge
Norveç
NOR
1
MS
Hazırlık Maçları
Danimarka badge
Danimarka
DEN
1
Norveç badge
Norveç
NOR
1
MS
European Championship Qualification
Danimarka badge
Danimarka
DEN
2
Norveç badge
Norveç
NOR
0
MS
10Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5



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