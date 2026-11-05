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UEFA Nations League A
team-logoDanimarka
Parken
team-logoNorveç
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Danimarka-Norveç maçı biletleri nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi A Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
Danimarka
Norveç

Danimarka, UEFA Uluslar A Ligi'nde Norveç ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

UEFA Uluslar Ligi, Danimarka'nın Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda Norveç'i ağırlamaya hazırlandığı çekişmeli bir İskandinavya derbisiyle geri dönüyor. İki Avrupalı rakip, hem derbide üstünlük kurmak hem de turnuvanın grup aşamasında kritik puanlar almak için mücadele edecek.

GOAL, bilet fiyatları, stat bilgileri ve biletlerinizi nasıl alacağınıza ilişkin adımlar dahil tüm ayrıntıları sunuyor.

Danimarka-Norveç UEFA Uluslar Ligi A Ligi maçı saat kaçta başlayacak?

Danimarka-Norveç maçı, Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanacak. Başlama saati, bölgenizdeki yayıncı kuruluş aracılığıyla teyit edilecek.

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UEFA Nations League A - Hafta 6
Parken

Danimarka-Norveç maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî biletleri, Danimarka Futbol Federasyonu'nun Parken Stadyumu'ndaki millî takım iç saha maçları için resmî bilet satış platformu olan DBU Billetsalg üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarların, genel satış başladığında standart biletleri satın alabilmek için resmî platformda erkenden hesap açması gerekiyor.

Resmî platformdaki ilk satış biletleri tamamen tükenirse veya belirli tribün kategorilerinde yer kalmazsa, resmî sitedeki biletler tükendiğinde StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Danimarka-Norveç maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış platformunda tek maçlık standart biletlerin fiyatı, seçilen kategoriye bağlı olarak Parken Stadyumu'nda kale arkası tribünlerindeki genel satış koltukları için yaklaşık 35 avrodan başlıyor.

Resmî satış kanallarındaki standart biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında başlangıç fiyatları yaklaşık 78 avro oluyor.

Danimarka-Norveç UEFA Uluslar Ligi A Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Danimarka ve Norveç'in form durumu

Danimarka, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; sekiz gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile hazırlık karşılaşmasında golsüz berabere kaldı. Çekya'ya toplam skorda mağlup olmasının ardından da Dünya Kupası elemelerinden elendi. Bu beş maçlık süreçte Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenerken İskoçya'ya 4-2 kaybetti.

Norveç, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Son olarak Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye 2-1 mağlup oldu ve eleme turlarında Brezilya ile Fildişi Sahili'ne karşı aldığı galibiyetleri içeren serisi sona erdi. Norveç bu beş maçlık döneme, grup aşamasında Senegal'i 3-2 yenerek başlamıştı.

DEN

DEN - Form

COD
B0-0
NOR
K3-2
WAL
K2-0
POR
K2-4
WAL
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
NOR

NOR - Form

ENG
K1-2
DEN
K3-2
POR
K1-2
WAL
K2-1
POR
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Danimarka-Norveç: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son maçlarda Danimarka daha başarılı bir performans sergiledi. Son karşılaşmaları Haziran 2024'te oynandı ve Danimarka, hazırlık maçında Norveç'i evinde 3-1 yendi. İki takım arasında kayıtlara geçen son beş maçta Danimarka üç, Norveç bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Bu karşılaşmaların çoğu Danimarka'da oynandı ve Danimarka genel olarak fırsatları değerlendirmede daha etkili olan taraftı. Ancak Norveç'in bu maç öncesinde yükselen formu, geçmiş sonuçları normalde olabileceğinden daha az yol gösterici kılıyor.

Kafa Kafaya

DanimarkaÇizimNorveç
3
1
1
UEFA Nations League A
Norveç badge
Norveç
NOR
3
Danimarka badge
Danimarka
DEN
2
MS
Hazırlık Maçları
Danimarka badge
Danimarka
DEN
3
Norveç badge
Norveç
NOR
1
MS
Hazırlık Maçları
Danimarka badge
Danimarka
DEN
2
Norveç badge
Norveç
NOR
1
MS
Hazırlık Maçları
Danimarka badge
Danimarka
DEN
1
Norveç badge
Norveç
NOR
1
MS
European Championship Qualification
Danimarka badge
Danimarka
DEN
2
Norveç badge
Norveç
NOR
0
MS
10Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

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