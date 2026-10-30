UEFA Uluslar Ligi, Danimarka'nın Norveç'i Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda ağırlamaya hazırlandığı çekişmeli bir İskandinavya derbisiyle geri dönüyor. İki Avrupalı rakip, turnuvanın grup aşamasında hem bölgesel rekabette üstünlük kurmak hem de kritik puanlar almak için mücadele edecek.

GOAL, bilet fiyatları, stadyuma ilişkin bilgiler ve yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz konusunda gereken tüm ayrıntıları sunuyor.

Danimarka-Norveç UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Danimarka-Norveç maçı Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanacak. Başlama saati, bulunduğunuz bölgedeki yayıncı kuruluş aracılığıyla duyurulacak.

UEFA Nations League A - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Parken

Danimarka-Norveç maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî biletleri, Danimarka Futbol Federasyonu'nun Parken Stadyumu'ndaki millî takım iç saha maçları için kullandığı resmî bilet satış platformu DBU Billetsalg üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Taraftarların, genel satış başladığında standart biletleri alabilmek için resmî platformda erkenden hesap açması gerekiyor.

Resmî platformdaki ilk satış kontenjanları tamamen tükenirse veya belirli tribün kategorilerinde bilet kalmazsa, resmî sitedeki biletler tükendiğinde Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Danimarka-Norveç maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış platformunda tek maçlık standart biletler, seçilen kategoriye bağlı olarak Parken Stadyumu'ndaki kale arkası genel giriş yerleri için yaklaşık 35 €'dan başlıyor.

Resmî satış noktalarındaki standart bilet kontenjanları tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil satış platformlarında bilet fiyatları yaklaşık 78 €'dan başlıyor.

Danimarka-Norveç UEFA Uluslar Ligi A maçı: Bilmeniz gereken her şey

Danimarka ve Norveç'in form durumu

Danimarka, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; sekiz gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında hazırlık karşılaşmasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile golsüz berabere kalan Danimarka, Çekya'ya toplam skorda yenilerek Dünya Kupası elemelerinden elendi. Bu beş maçlık süreçte Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi, İskoçya'ya ise 4-2 mağlup oldu.

Norveç, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye 2-1 yenilen Norveç'in eleme turlarında Brezilya ve Fildişi Sahili'ni mağlup ettiği serisi sona erdi. Norveç bu beş maçlık döneme grup aşamasında Senegal'i 3-2 yenerek başlamıştı.

Danimarka-Norveç: Son karşılaşmalardaki sonuçlar

İki takım arasındaki son maçlarda Danimarka daha başarılı. En son Haziran 2024'te karşılaşan takımlardan Danimarka, evindeki hazırlık maçını 3-1 kazandı. İki takım arasında kayıtlara geçen son beş maçta Danimarka üç kez, Norveç ise bir kez galip gelirken bir maç berabere bitti. Bu karşılaşmaların çoğu Danimarka'da oynandı ve Danimarka genel olarak gol fırsatlarını daha iyi değerlendiren taraf oldu. Ancak Norveç'in bu maç öncesinde yükselen formu, geçmiş sonuçları normalde görünebileceğinden daha az belirleyici kılıyor.