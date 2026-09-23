UEFA Uluslar Ligi, Danimarka'nın Kopenhag'daki ikonik Parken Stadyumu'nda Norveç'i ağırlamaya hazırlandığı ateşli bir İskandinav derbisiyle geri dönüyor. İki Avrupalı rakip, turnuvanın grup aşamasında hem mutlak övünme hakkı hem de kritik puanlar için mücadele edecek.

GOAL, bilet fiyat aralıkları, statla ilgili yönlendirmeler ve koltuklarınızı nasıl rezerve edeceğinize dair doğrudan adımlar konusunda gerekli tüm ayrıntıları sunuyor.

Danimarka - Norveç UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Danimarka - Norveç maçı Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanacak, başlama saati ise bölgesel yayıncınız aracılığıyla doğrulanacak.

UEFA Nations League A - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Parken

Danimarka - Norveç biletleri nereden alınır?

Resmî birincil maç biletleri, Parken Stadyumu'ndaki milli takım iç saha maçları için Danimarka Futbol Federasyonu'nun resmî bilet satış portalı olarak hizmet veren DBU Billetsalg üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarların, genel satış pencereleri açıldığında standart genel satış biletlerini satın alabilmek için resmî platformda erkenden bir hesap oluşturması gerekiyor.

Birincil kontenjanlar tamamen tükenirse veya belirli oturma kategorileri resmî portalda kullanılamaz hale gelirse, Ticombo gibi ikincil pazar platformları, resmî sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak yol oluyor.

Danimarka - Norveç biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış portalındaki standart tek maç biletleri, kategori seçimine bağlı olarak Parken Stadyumu'nda kalelerin arkasındaki genel giriş tribünleri için yaklaşık 35 €'dan başlıyor.

Ticombo gibi ikincil pazarlarda giriş fiyatları, resmî satış kanallarındaki standart birincil kontenjanlar tükendiğinde yaklaşık 78 €'dan başlıyor.

Danimarka - Norveç UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Danimarka - Norveç form durumu

Danimarka, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı; sekiz gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında hazırlık karşılaşmasında DR Kongo ile golsüz berabere kaldı ve Dünya Kupası elemelerinde Çekya'ya toplam skorda kaybederek elendi. Bu süreçte Kuzey Makedonya'ya karşı 4-0'lık galibiyet ve İskoçya'ya karşı 4-2'lik yenilgi de yaşadı.

Norveç'in son beş maçı üç galibiyet ve iki yenilgi getirdi; takım sekiz gol attı ve dokuz gol yedi. Son sonucu, Dünya Kupası çeyrek finallerinde İngiltere'ye karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet oldu ve bu sonuç, eleme turlarında Brezilya ile Fildişi Sahili'ne karşı kazanılan maçları da içeren seriyi sona erdirdi. Norveç, bu dönemi grup aşamasında Senegal'e karşı aldığı 3-2'lik galibiyetle açmıştı.

Danimarka - Norveç: Son kafa kafaya rekabet karnesi

Bu eşleşmede son dönemde daha güçlü karne Danimarka'nın. İki takım arasındaki son karşılaşma Haziran 2024'te oynandı ve Danimarka, sahasında oynanan hazırlık maçını 3-1 kazandı. Taraflar arasında kayda geçen son beş maçın genelinde ise Danimarka üç galibiyet aldı; bir maç berabere biterken Norveç bir kez kazandı. Seri ağırlıklı olarak Danimarka topraklarında oynandı ve Danimarka genel olarak daha bitirici taraf oldu, ancak Norveç'in bu maç öncesindeki gelişen formu tarihsel tabloyu normalde görünebileceğinden daha az belirleyici hale getiriyor.







