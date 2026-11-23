Crystal Palace, 16 Aralık 2026 Çarşamba günü Londra'daki Selhurst Park'ta Sunderland'i ağırlayacak.

Ocak 2026'da Stadium of Light'ta oynanan son karşılaşmalarında Sunderland, Enzo Le Fée ve Brian Brobbey'nin golleriyle geriden gelerek 2-1 kazandı. Bu Carabao Cup çeyrek finali, iki takımın onlarca yıl sonra ulusal kupada ilk karşılaşması olacak. Taraflar yalnızca dört gün sonra Premier League'de yeniden karşılaşacak.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar ödeyeceğiniz dâhil, Crystal Palace-Sunderland maçı için bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Crystal Palace-Sunderland Carabao Cup maçı ne zaman başlayacak?

Crystal Palace-Sunderland maçı, 16 Aralık 2026 Çarşamba günü Londra'daki Selhurst Park'ta oynanacak.

Crystal Palace-Sunderland Carabao Cup biletleri nasıl alınır?

Crystal Palace-Sunderland Carabao Cup maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Crystal Palace'ın resmî kanalları (ev sahibi taraftarlar): Biletler doğrudan kulübün resmî bilet platformu ve gişesinden satılıyor. Satışlar aşamalı bir öncelik sırasıyla yürütülüyor: Önce genellikle kendi koltuklarını ayırtmaları için bir süre tanınan kombine sahipleri, ardından ücretli kulüp üyeleri ve yer kalırsa diğer taraftarlar bilet alabiliyor.

Biletler doğrudan kulübün resmî bilet platformu ve gişesinden satılıyor. Satışlar aşamalı bir öncelik sırasıyla yürütülüyor: Önce genellikle kendi koltuklarını ayırtmaları için bir süre tanınan kombine sahipleri, ardından ücretli kulüp üyeleri ve yer kalırsa diğer taraftarlar bilet alabiliyor. Sunderland'in resmî kanalları (deplasman taraftarları): Deplasman taraftarları biletlerini doğrudan Sunderland AFC'nin resmî gişesinden almak zorunda. Kupa çeyrek finalleri için deplasman tribünü biletleri, kombine sahipliği durumuna ve biriktirilen deplasman sadakat puanlarına göre belirlenen katı bir öncelik sırasıyla dağıtılıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart maç biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Crystal Palace-Sunderland Carabao Cup biletleri ne kadar?

Crystal Palace-Sunderland Carabao Cup maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart biletler: Fiyatlar genellikle 15 ila 30 sterlin arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Ağırlama paketleri: Fiyatlar yaklaşık 85 ila 278+ sterlinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satışlarında biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Standart biletler: Fiyatlar yaklaşık 45 ila 64 sterlinden başlıyor.

Crystal Palace-Sunderland Carabao Cup maçı: Bilmeniz gerekenler

Crystal Palace ve Sunderland'in form durumu

Crystal Palace, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında Selhurst Park'ta Liverpool'a Premier League'de 1-3 kaybetti. Bu süreçte Tottenham Hotspur'a 2-0, Newcastle United'a ise 0-2 yenildi. Tek galibiyetini aynı turnuvada, Carabao Cup'ta Fulham deplasmanında 0-1'lik skorla aldı. Palace, bu beş maçta beş gol atıp yedi gol yedi.

Sunderland, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Chelsea'yi Premier League'de 1-0 yendi; bundan önce ise Dinamo Zagreb'e Avrupa Ligi'nde 0-2 kaybetti. Bu süreçte Brentford karşısında alınan 3-2'lik Carabao Cup galibiyeti ve Leeds United ile golsüz beraberlik de yer alıyor. Sunderland, bu beş maçta beş gol atıp dört gol yedi.

Crystal Palace-Sunderland: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 17 Ocak 2026'da Premier League'de karşılaştı ve Sunderland, Crystal Palace'ı sahasında 2-1 yendi. Bundan önce, Eylül 2025'te Selhurst Park'ta oynanan maç 0-0 sona ermişti. Kaydedilen son beş karşılaşmada Sunderland'in iki, Palace'ın bir galibiyeti ve bir beraberlik bulunuyor. Bu veriler arasında Crystal Palace'ın Şubat 2017'de aldığı 0-4'lük yenilgi de yer alıyor.