Crystal Palace, 11 Ekim 2026 Pazar günü Londra'daki Selhurst Park'ta Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki son karşılaşmalar büyük çekişmeye sahne oldu; son beş lig randevusunun dördü 1-1 sona erdi. Her iki ekip de üç puanı almak için sahaya çıkarken Selhurst Park'taki atmosfer önemli bir sınav olacak.

GOAL, Crystal Palace - Nottingham Forest maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için hazırladı.

Crystal Palace - Nottingham Forest Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Crystal Palace - Nottingham Forest maçı Londra'daki Selhurst Park'ta oynanacak ve başlangıç saati yukarıda listelenen saat olarak belirlendi.

Premier Lig - Hafta 6 11 Eki 2026 - 09:00 Selhurst Park

Crystal Palace - Nottingham Forest Premier League bileti nasıl alınır?

Selhurst Park'ta oynanacak Crystal Palace - Nottingham Forest Premier League maçı için bilet satın almak adına şu resmi kanalları ve ikincil pazar yeri seçeneklerini takip edebilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalları (birincil satın alma)

Resmi üyelik gerekli: Premier League iç saha maçlarının biletleri nadiren genel satışa çıkar. Crystal Palace'tan doğrudan bilet almak için genellikle aktif bir Crystal Palace Adult veya International Membership üyeliğine sahip olmanız gerekir.

Resmi bilet değişim platformu: Maçın biletleri tükenirse, maça gidemeyen Palace kombine sahipleri koltuklarını resmi Crystal Palace Ticket Exchange üzerinden yalnızca diğer üyelere, nominal değerinden yeniden satar.

Deplasman tribünü (Nottingham Forest taraftarları): Forest taraftarları deplasman biletlerini doğrudan Nottingham Forest'ın resmi bilet satış portalı üzerinden almak zorundadır; bunun için de resmi kulüp üyeliği ve yeterli sadakat puanı gerekir.

2. Maç günü ağırlama paketleri (üyelik gerektirmez)

Kulüp üyesi değilseniz veya genel satış biletleri tükenmişse, resmi hospitality paketlerini doğrudan Crystal Palace'tan satın alabilirsiniz.

Crystal Palace - Nottingham Forest Premier League biletleri ne kadar?

Selhurst Park'ta oynanacak Crystal Palace - Nottingham Forest Premier League maçının bilet fiyatları, biletleri resmi kulüp kanalları mı yoksa ikincil bilet platformları üzerinden mi aldığınıza göre değişiklik gösterir.

Resmi kulüp fiyatlandırması (nominal değer)

Crystal Palace üzerinden doğrudan satın alırken (üyelik gereklidir), Selhurst Park'taki genel tribün standart maç bileti kategorileri genellikle şu aralıklarda olur:

Yetişkin: £35 ila £60 (tribün ve kategoriye bağlı olarak)

İndirimli biletler (65 yaş üstü ve 18-21 yaş arası genç yetişkinler): £25 ila £42

Junior (18 yaş altı): £18 ila £30

Deplasman taraftarları (Nottingham Forest bölümü): £30 (standart deplasman biletleri için Premier League düzenlemeleriyle sınırlandırılmıştır)

Hospitality paketleri

Resmi maç günü hospitality paketleri (Legends Restaurant veya Executive Lounges gibi) üye olmayanlara da sunulmaktadır.

Başlangıç fiyatı: Kişi başı yaklaşık £190 ila £250+

İkincil bilet pazar yerleri

Genel satış biletleri resmi kanallar üzerinden tükenirse, StubHub gibi bilet değişim ve yeniden satış platformlarında fiyatlar talep, konum ve müsaitliğe göre dalgalanır.

Başlangıç/en ucuz biletler: Yaklaşık £60 ila £80

Ortalama bilet fiyatı: Yaklaşık £160 ila £180

Crystal Palace - Nottingham Forest Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Crystal Palace - Nottingham Forest form durumu

Crystal Palace'ın son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet çıktı. Son maçında 5 Eylül'de Premier League'de Fulham deplasmanında 2-3 kazandı, ancak bu sonuç Manchester City'ye 1-4 ve Everton'a 2-0 kaybettikleri maçların ardından geldi. Bu süreçteki iki galibiyetin ikisi de Fulham'a karşıydı; bunlardan biri sezon öncesi hazırlık maçında alınan 1-2'lik galibiyetti. Palace, bu beş maçlık süreçte çok gol yerken, Freiburg'a karşı hazırlık maçında alınan 3-0'lık yenilgi de bu serinin bir parçasıydı.

Nottingham Forest'ın son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet çıktı. Son sonucu 5 Eylül'de Tottenham Hotspur deplasmanında alınan 0-0'lık beraberlikti; bunun öncesinde Liverpool ile 2-2 berabere kaldılar ve Premier League ile Carabao Cup'ta art arda Leeds United'a yenildiler. Forest'ın bu süreçteki tek galibiyeti, sezon öncesi hazırlık maçında Brest karşısında alınan 2-0'lık galibiyetti. Bu beş maçta bir kez gole kapama yaptılar.

Crystal Palace - Nottingham Forest: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Nottingham Forest ile Crystal Palace, Premier League'de City Ground'da 1-1 berabere kaldı. Tamamı Premier League'de oynanan son beş kafa kafaya maçın dördü 1-1 sona ererken, tek farklı sonucu Nottingham Forest aldı; Ekim 2024'te sahasında 1-0 kazandı. Taraflardan hiçbiri son üç karşılaşmanın hiçbirini kazanamadı.

Crystal Palace - Nottingham Forest puan durumu

Premier League puan tablosunda Crystal Palace şu anda 13. sırada yer alırken Nottingham Forest 16. basamakta bulunuyor.