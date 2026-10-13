Crystal Palace, 25 Ekim 2026 Pazar günü Newcastle United'ı Londra'daki Selhurst Park'ta ağırlayacak.

Newcastle United, ligdeki son maçında Hull City'yi 2-1 yenmesinin ardından istikrar arayışıyla Londra'ya gidiyor. İki takımın Nisan 2026'da Selhurst Park'ta oynadığı son lig maçını Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta'nın son dakikalarda attığı penaltı golüyle 2-1 kazanmıştı.

GOAL size Crystal Palace-Newcastle United maçı için biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları dahil, bilmeniz gereken her şeyi anlatsın.

Crystal Palace-Newcastle United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Crystal Palace-Newcastle United maçı, 25 Ekim 2026 Pazar günü Londra'daki Selhurst Park'ta oynanacak.

Premier Lig - Hafta 8 25 Eki 2026 - 10:00 Selhurst Park

Crystal Palace-Newcastle United Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Selhurst Park'taki Crystal Palace-Newcastle United maçı için bilet almak isteyenlerin, kulübün resmî satış kanallarını, maç günü için özel paketleri veya ikincil bilet platformlarını tercih etmelerine göre birkaç temel seçeneği bulunuyor.

1. Kulübün resmî bilet satış kanalı

Crystal Palace üyeliği: Ev sahibi tribününde standart bilet almanın en güvenli ve doğrudan yolu, Crystal Palace'ın resmî internet sitesini kullanmak. Bilet satış dönemlerine erişmek için genellikle geçerli bir ücretli yetişkin veya çocuk üyeliği gerekiyor.

Deplasman tribünü (Newcastle United taraftarları): Deplasman tribünü biletleri, sadakat puanlarına göre bilet almaya hak kazanan kombine sahiplerine ve kulüp üyelerine yalnızca Newcastle United'ın resmî bilet portalı üzerinden satılıyor.

2. İkincil bilet platformları

Resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında yeniden satıcıların listelediği biletler bulunabilir. Ancak fiyatlar, biletlerin satış fiyatından farklı olabilir.

Crystal Palace-Newcastle United lig maçının biletleri ne kadar?

Crystal Palace-Newcastle United maçının bilet fiyatları, biletlerin doğrudan kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış piyasasından mı alındığına göre değişiyor.

1. Resmî satış fiyatları

Standart yetişkin biletleri: Selhurst Park'ta yetişkinler için standart maç biletlerinin satış fiyatı, koltuk kategorisine ve tribündeki konumuna göre genellikle 46 ile 80 sterlin arasında değişiyor.

İndirimli biletler: Çocuk, genç yetişkin (18–21 yaş) ve yaşlılara yönelik indirimli biletlerin fiyatı genellikle 25 ile 55 sterlin arasında değişiyor.

Deplasman tribünü biletleri: Premier League kuralları uyarınca fiyatına üst sınır getirilen Newcastle taraftarlarına yönelik deplasman biletleri, yetişkinler için 30 sterlin olarak belirlenmiş durumda. İndirimli seçeneklerin fiyatı ise yaklaşık 15 ile 20 sterlinden başlıyor.

Maç günü ağırlama paketleri: Resmî VIP ve lounge paketleri yaklaşık 170 sterlinden başlıyor; yemek hizmetlerine ve koltuk konumuna göre kişi başı 475 sterlinin üzerine çıkabiliyor.

2. İkincil bilet piyasası

Üst düzey rakiplere karşı oynanan ve yoğun ilgi gören maçların standart biletleri genellikle resmî üye satış döneminde tükendiğinden,StubHubgibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar talebe göre değişiyor:

Temel/standart yeniden satış biletleri: Genellikle 85 ile 170 sterlin arasında değişiyor.

Uzun kenar/alt tribündeki ayrıcalıklı koltuklar: Genellikle 170 sterlin ile 450 sterlinin üzerindeki fiyatlardan listeleniyor.

Crystal Palace-Newcastle United Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Crystal Palace ve Newcastle United'ın form durumu

Crystal Palace, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın ikisini kazandı, ikisini kaybetti ve birinde berabere kaldı. Son maçında Premier League'de Leeds deplasmanından golsüz beraberlikle dönen ekip, bundan önce Avrupa Ligi'nde Lech Poznan'ı 4-0 mağlup etmişti. Bu beş maçlık serinin daha önceki bölümünde Fulham deplasmanında 3-2 kazanan Palace, sahasında Ipswich Town'a aynı skorla yenildi. Crystal Palace bu beş maçta 12 gol atıp yedi gol yedi; hücumdaki etkisini gösterirken savunmadaki kırılganlığını da ortaya koydu.

Newcastle'ın son beş maçında keskin iniş çıkışlar yaşandı. Jaissle'nin ekibi üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; Leeds deplasmanındaki 4-1'lik yenilgi bu dönemin en kötü sonucuydu. Newcastle bu mağlubiyete, Premier League'de Hull City'yi 2-1 yenerek karşılık verdi. Bu dönemde Tottenham'ı 2-0 mağlup etti ve Bournemouth deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Beş maçta on gol atıp yedi gol yiyen Newcastle, hücumdaki üretkenliğinin yanı sıra savunmasındaki soru işaretlerini de ortaya koydu.

Crystal Palace-Newcastle United: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Nisan 2026'da Selhurst Park'ta Crystal Palace'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuç, ev sahibine yeni maç öncesinde güven verecek. Öte yandan Newcastle, iki kulüp arasındaki son beş Premier League maçında üstün taraftı. Nisan 2025'te St James' Park'taki 5-0'lık galibiyeti de dahil olmak üzere bu maçların ikisini kazandı. Palace da iki galibiyet aldı, bir maç ise berabere bitti. İki takım arasındaki sonuçlar, bu eşleşmenin son sezonlarda ne kadar çekişmeli geçtiğini gösteriyor.