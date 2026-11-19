Crystal Palace, Manchester United’ı 13 Desember 2026 Pazar günü Londra’daki Selhurst Park’ta ağırlayacak.

Kasım 2025’te Joshua Zirkzee ve Mason Mount’un ikinci yarıda attığı goller, United’a Selhurst Park’ta geriden gelerek 2-1’lik galibiyeti getirmişti. United, Mart 2026’da Old Trafford’da da aynı şekilde geriden gelerek 2-1 kazandı. Maxence Lacroix’nın ikinci yarıda kırmızı kart görmesinin ardından Bruno Fernandes ve Benjamin Šeško’nun golleriyle galibiyete ulaştı.

Crystal Palace-Manchester United maçı için nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Crystal Palace-Manchester United Premier Lig maçı ne zaman başlayacak?

Crystal Palace-Manchester United maçı, 13 Desember 2026 Pazar günü Londra’daki Selhurst Park’ta oynanacak.

Crystal Palace-Manchester United Premier Lig maçına nasıl bilet alınır?

Yaklaşan Crystal Palace-Manchester United Premier Lig maçına bilet almak için şu seçeneklere göz atabilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Crystal Palace’ın resmî bilet gişesi ve üyelikleri: Öncelik, belirlenen satış dönemlerinde kulübün resmî bilet portalından bilet alabilen Crystal Palace üyelerine verilir. Bilet kalırsa zaman zaman genel satışa çıkar veya maça gidemeyen kombine sahipleri için kulübün resmî bilet değişim platformunda satışa sunulur.

Öncelik, belirlenen satış dönemlerinde kulübün resmî bilet portalından bilet alabilen Crystal Palace üyelerine verilir. Bilet kalırsa zaman zaman genel satışa çıkar veya maça gidemeyen kombine sahipleri için kulübün resmî bilet değişim platformunda satışa sunulur. Manchester United’ın resmî bilet satışı ve üyeliği: Bu maçın deplasman biletleri, Manchester United’ın resmî bilet sistemi üzerinden dağıtılır. Yoğun talep nedeniyle biletler, deplasman maçlarına katılım geçmişine göre yeterli maç kredisi bulunan Executive Club üyeleri ile kombine sahiplerine özel olarak, kura veya sadakat puanı sistemiyle tahsis edilir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier Lig maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Crystal Palace-Manchester United Premier Lig maçı biletleri ne kadar?

Yaklaşan Crystal Palace-Manchester United Premier Lig maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkinler için genel giriş biletleri: Fiyatlar 63 £ ile 80 £ arasında.

Fiyatlar arasında. Resmî maç günü ağırlama paketleri: Genellikle 289 £ ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre listeler:

Standart yeniden satış / bilet değişim platformu koltukları: Fiyatlar genellikle 92 £ civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Ortalama bilet fiyatı: Fiyatlar 143 £ ile 244 £ arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. İkincil pazarda üst kategori / VIP koltuklar: Fiyatlar genellikle 395 £ civarından başlayıp 885 £ ve üzerine çıkıyor.

Crystal Palace-Manchester United Premier Lig maçı: Bilmeniz gerekenler

Crystal Palace ve Manchester United’ın form durumu

Crystal Palace, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı; bu süreçte dört gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Premier Lig’de Liverpool’a 3-1 yenildi. Bu seride ligde Tottenham Hotspur’a 2-0, Newcastle United’a ise 2-0 mağlup oldu. Hoffenheim ile UEFA Avrupa Ligi’nde alınan 1-1’lik beraberlik ve Fulham karşısındaki Carabao Cup galibiyeti, beş maçlık süreçte puan elde ettiği tek karşılaşmalardı.

Manchester United, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son sonucu, Premier Lig’de Aston Villa karşısında yaşanan olaylı 4-4’lük beraberlikti; bunu Roma’ya karşı Şampiyonlar Ligi’nde alınan 3-2’lik galibiyet izledi. United, ligde Chelsea’ye 2-0 ve AFC Bournemouth’a 3-0, Avrupa’da ise Como’ya 4-1 yenildi. United bu beş maçta on gol atıp on üç gol yedi.

Crystal Palace-Manchester United: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son 1 Mart 2026’da karşılaştı; Manchester United, Old Trafford’daki Premier Lig maçında Crystal Palace’ı 2-1 yendi. United, bundan önce 30 Kasım 2025’te Selhurst Park’taki deplasman maçını da 2-1 kazanmıştı. Aralarındaki son beş maçta United üç, Palace bir galibiyet aldı; bir karşılaşma ise berabere bitti. Ancak Palace’ın Mayıs 2024’te Selhurst Park’ta aldığı 4-0’lık galibiyet, bu dönemin en farklı sonucuydu.