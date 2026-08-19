Crystal Palace, 2026/27 Premier League sezonunun açılışındaki zorlu iç saha sınavında, son 10 sezonun her birini ilk 3 içinde tamamlayan Manchester City'yi 28 Ağustos Cuma günü Selhurst Park'ta ağırlayacak. Bu gece maçı için biletinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Pierre Sage, Oliver Glasner'dan görevi devralmasının ardından Palace'ın başında ilk kez iç sahada takımını sahaya çıkaracak ve olumlu bir performans görmeyi umacak. Son dönemdeki bazı karşılaşmalarda ikili rekabet önemli ölçüde City'nin lehine sonuçlanmış olsa da Crystal Palace, Mayıs 2025'te FA Cup'ı kazanırken Wembley'de aldığı sürpriz galibiyeti hâlâ güzel hatırlayacaktır.

Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, Chelsea menajeri olarak görev yaptığı dönemden bu yana başkentte ilk kez bir maça çıkacak. Söz konusu 18 aylık süreçte Palace'a karşı oynadığı üç maçta da galibiyet formülünü bulamadı ve bu karşılaşmaların her biri beraberlikle sonuçlandı.

GOAL, Crystal Palace - Manchester City maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz konusunda, nereden satın alınacağı ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Crystal Palace - Manchester City Premier League maçı ne zaman?

Crystal Palace - Manchester City maçı, 28 Ağustos Cuma günü Londra'daki Selhurst Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak.

Premier Lig - Hafta 2 28 Ağu 2026 - 15:00 Selhurst Park

Crystal Palace - Manchester City Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını koruyor ya da kullanmadıkları maçları kulübe geri bırakıyor.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırıyor.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabiliyor.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmıyor.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Crystal Palace - Manchester City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösteriyor:

Yaş ve indirimli kategori kademeleri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorileri arasında kademeli fiyatlandırma sunuyor. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişiyor.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırıyor (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar, en yüksek nominal fiyatların uygulandığı A kategorisine giriyor.

Koltuk konumu: Orta bölümdeki yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunuyor.

Resmi üyelik gerekli: Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılmak adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda satın alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst kademe sezonluk bilet sahiplerine satılıyor. Genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmüyor.

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