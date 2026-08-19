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Book Crystal Palace vs Manchester City Tickets
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Crystal Palace - Manchester City biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Crystal Palace
M.City

Yeni sezonun Palace'ın sahasındaki ilk lig maçının biletlerini satın alabilirsiniz

Crystal Palace, 2026/27 Premier League sezonunun açılışındaki zorlu iç saha sınavında, son 10 sezonun her birini ilk 3 içinde tamamlayan Manchester City'yi 28 Ağustos Cuma günü Selhurst Park'ta ağırlayacak. Bu gece maçı için biletinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Pierre Sage, Oliver Glasner'dan görevi devralmasının ardından Palace'ın başında ilk kez iç sahada takımını sahaya çıkaracak ve olumlu bir performans görmeyi umacak. Son dönemdeki bazı karşılaşmalarda ikili rekabet önemli ölçüde City'nin lehine sonuçlanmış olsa da Crystal Palace, Mayıs 2025'te FA Cup'ı kazanırken Wembley'de aldığı sürpriz galibiyeti hâlâ güzel hatırlayacaktır.

Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, Chelsea menajeri olarak görev yaptığı dönemden bu yana başkentte ilk kez bir maça çıkacak. Söz konusu 18 aylık süreçte Palace'a karşı oynadığı üç maçta da galibiyet formülünü bulamadı ve bu karşılaşmaların her biri beraberlikle sonuçlandı.

GOAL, Crystal Palace - Manchester City maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz konusunda, nereden satın alınacağı ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Crystal Palace - Manchester City Premier League maçı ne zaman?

Crystal Palace - Manchester City maçı, 28 Ağustos Cuma günü Londra'daki Selhurst Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 2
Selhurst Park

Crystal Palace - Manchester City Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını koruyor ya da kullanmadıkları maçları kulübe geri bırakıyor.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırıyor.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabiliyor.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmıyor.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Crystal Palace - Manchester City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösteriyor:

  • Yaş ve indirimli kategori kademeleri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorileri arasında kademeli fiyatlandırma sunuyor. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişiyor.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırıyor (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar, en yüksek nominal fiyatların uygulandığı A kategorisine giriyor.
  • Koltuk konumu: Orta bölümdeki yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunuyor.
  • Resmi üyelik gerekli: Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılmak adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda satın alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst kademe sezonluk bilet sahiplerine satılıyor. Genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmüyor.

Form durumu

CRY

CRY - Form

RCL
K3-0
ULA
K3-1
FUL
K1-2
SCF
K3-0
EVE
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
MCI

MCI - Form

INT
K1-1
KLA
K1-3
ATM
K3-1
ARS
K3-0
BOU
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Son kafa kafaya maçların karnesi

Kafa Kafaya

Crystal PalaceÇizimM.City
1
1
3
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
MS
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
M.City badge
M.City
MCI
3
MS
FA Kupası
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
M.City badge
M.City
MCI
0
MS
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
5
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
MS
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
M.City badge
M.City
MCI
2
MS
5Attığı Gol13
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

Crystal Palace vs M.City kadroları

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Diziliş
M.City crest
M.City
MCI
4-2-3-1
D. HendersonD. HendersonJ. CanvotJ. CanvotT. TomiyasuT. TomiyasuC. RichardsC. RichardsD. KamadaD. KamadaY. PinoY. Pinoteam-logoA. KhalailiA. WhartonA. WhartonT. MitchellT. MitchellE. NketiahE. NketiahJ. LarsenJ. LarsenG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiN. O'ReillyN. O'ReillyP. FodenP. FodenA. SemenyoA. SemenyoR. CherkiR. CherkiE. AndersonE. AndersonE. HaalandE. Haaland
M.City crest
M.City
MCI
3-4-2-1
Crystal Palace

İlk 11

M.City

Yedekler

Teknik direktör

  • P. Sage
  • E. Maresca
Crystal Palace

Sakatlıklar ve Cezalar

M.City

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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