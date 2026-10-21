Nisan 2026'da oynanan son Premier League karşılaşmalarında Liverpool F.C., Anfield'da Crystal Palace F.C.'yi 3-1 mağlup etti.

İki takımın tüm yerel organizasyonlardaki son beş resmi maçında taraflar ikişer galibiyet aldı, bir karşılaşma ise berabere bitti.

Crystal Palace-Liverpool Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Crystal Palace-Liverpool maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Londra'daki Selhurst Park'ta oynanacak.

Premier Lig - Hafta 10 8 Kas 2026 - 09:00 Selhurst Park

Crystal Palace-Liverpool Premier League maçına bilet nasıl alınır?

Crystal Palace ile Liverpool arasında Selhurst Park'ta oynanacak Premier League maçına bilet almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulüplerin resmi satış kanalları

Kulübün resmi satış kanalları (Crystal Palace üyeleri): Ev sahibi tribünlerinin biletleri öncelikle Crystal Palace kombine sahiplerine ve kulüp üyelerine dağıtılıyor.

Deplasman tribünü için resmi bilet kontenjanı (Liverpool FC): Liverpool taraftarlarının kulübün deplasman bileti satışlarından yararlanabilmesi için genellikle resmi üyeliğe ve geçmiş deplasman maçlarından kazanılmış belirli sayıda bilet alım hakkına sahip olması gerekiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmi satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse normal tribün biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Crystal Palace-Liverpool Premier League maçının biletleri ne kadar?

Selhurst Park'ta oynanacak Crystal Palace-Liverpool Premier League maçının, kulüplerin resmi satış kanalları ve ikincil bilet piyasasına göre bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmi satış kanalları

Yetişkin biletleri (1–5. bölgeler): Koltuk kategorisine ve görüş açısına göre 63 ila 80 £.

İndirimli biletler (65 yaş ve üzerindekiler ile 18–21 yaş arası genç yetişkinler): 45 ila 60 £.

Çocuk biletleri (16 yaş altı): 35 ila 42 £.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmi biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında biletler piyasa talebine göre listeleniyor:

Standart / normal tribün biletleri: Üst veya alt tribün koltukları için fiyatlar genellikle 104 ila 125 £ civarından başlıyor. Yoğun talep gören bloklarda ise mevcut bilet durumuna göre ortalama fiyatlar belirgin biçimde yükseliyor.

Uzun kenar ve kale arkası tribün blokları: Taç çizgisi veya kale arkası görüşüne sahip standart koltukların fiyatları, sıra konumuna ve mevcut bilet sayısına göre genellikle 100 £ ve üzerinden başlıyor.

Ağırlama ve VIP paketleri: Fiyatlar genellikle 258 £ civarından başlıyor ve üst düzey maç günü deneyimleri için çok daha yükseğe çıkabiliyor.

Crystal Palace-Liverpool Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Crystal Palace ve Liverpool'un form durumu

Crystal Palace, tüm kulvarlardaki son beş maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Son maçında Bristol City'ye hazırlık karşılaşmasında 2-0 yenildi. Bu maçtan önce ise Premier League'de Leeds United ile golsüz berabere kalmıştı. Palace'ın son dönemdeki en iyi sonucu, Avrupa Ligi'nde Lech Poznan karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetti. Carabao Cup'ta da Middlesbrough'u 3-0 yendi. Bu beş maçta yedi gol atıp beş gol yedi. Ancak iki Premier League maçında yalnızca bir gol atabildi ve galibiyet alamadı.

Liverpool, son beş maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı; hiç yenilmedi. Son karşılaşmasında Carabao Cup'ta Tottenham Hotspur'u 3-1 mağlup etti. Bu serideki en önemli sonucu ise Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetti. Liverpool ayrıca Premier League'de Bournemouth'u deplasmanda 1-0 yendi ve Fulham ile 0-0 berabere kaldı. Bu beş maçta sekiz gol atıp üç gol yedi ve iki maçta kalesini gole kapattı.

Crystal Palace-Liverpool: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması Nisan 2026'da oynandı ve Liverpool, Premier League'de Crystal Palace'ı Anfield'da 3-1 yendi. Bundan önce Palace, Ekim 2025'te Carabao Cup'ta Anfield'da 3-0, Eylül 2025'te ise Premier League'de Selhurst Park'ta 2-1 kazandı. Son beş karşılaşmada Liverpool ve Crystal Palace ikişer galibiyet aldı, bir maç da berabere bitti. Farklı kulvarlardaki bu maçlar çekişmeli geçti.