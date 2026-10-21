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Crystal Palace-Liverpool maçı biletleri nasıl alınır? Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Crystal Palace
Liverpool
Premier Lig

Crystal Palace, Premier League'de Liverpool'la karşı karşıya geliyor. Maç biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Nisan 2026'da oynanan son Premier League karşılaşmalarında Liverpool F.C., Anfield'da Crystal Palace F.C.'yi 3-1 mağlup etti.

İki takımın tüm yerel organizasyonlardaki son beş resmi maçında taraflar ikişer galibiyet aldı, bir karşılaşma ise berabere bitti.

Crystal Palace-Liverpool Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Crystal Palace-Liverpool maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Londra'daki Selhurst Park'ta oynanacak.

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Premier Lig - Hafta 10
Selhurst Park

Crystal Palace-Liverpool Premier League maçına bilet nasıl alınır?

Crystal Palace ile Liverpool arasında Selhurst Park'ta oynanacak Premier League maçına bilet almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulüplerin resmi satış kanalları

  • Kulübün resmi satış kanalları (Crystal Palace üyeleri): Ev sahibi tribünlerinin biletleri öncelikle Crystal Palace kombine sahiplerine ve kulüp üyelerine dağıtılıyor.
  • Deplasman tribünü için resmi bilet kontenjanı (Liverpool FC): Liverpool taraftarlarının kulübün deplasman bileti satışlarından yararlanabilmesi için genellikle resmi üyeliğe ve geçmiş deplasman maçlarından kazanılmış belirli sayıda bilet alım hakkına sahip olması gerekiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmi satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse normal tribün biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Crystal Palace-Liverpool Premier League maçının biletleri ne kadar?

Selhurst Park'ta oynanacak Crystal Palace-Liverpool Premier League maçının, kulüplerin resmi satış kanalları ve ikincil bilet piyasasına göre bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmi satış kanalları

  • Yetişkin biletleri (1–5. bölgeler): Koltuk kategorisine ve görüş açısına göre 63 ila 80 £.
  • İndirimli biletler (65 yaş ve üzerindekiler ile 18–21 yaş arası genç yetişkinler): 45 ila 60 £.
  • Çocuk biletleri (16 yaş altı): 35 ila 42 £.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmi biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında biletler piyasa talebine göre listeleniyor:

  • Standart / normal tribün biletleri: Üst veya alt tribün koltukları için fiyatlar genellikle 104 ila 125 £ civarından başlıyor. Yoğun talep gören bloklarda ise mevcut bilet durumuna göre ortalama fiyatlar belirgin biçimde yükseliyor.
  • Uzun kenar ve kale arkası tribün blokları: Taç çizgisi veya kale arkası görüşüne sahip standart koltukların fiyatları, sıra konumuna ve mevcut bilet sayısına göre genellikle 100 £ ve üzerinden başlıyor.
  • Ağırlama ve VIP paketleri: Fiyatlar genellikle 258 £ civarından başlıyor ve üst düzey maç günü deneyimleri için çok daha yükseğe çıkabiliyor.

Crystal Palace-Liverpool Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Crystal Palace ve Liverpool'un form durumu

Crystal Palace, tüm kulvarlardaki son beş maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Son maçında Bristol City'ye hazırlık karşılaşmasında 2-0 yenildi. Bu maçtan önce ise Premier League'de Leeds United ile golsüz berabere kalmıştı. Palace'ın son dönemdeki en iyi sonucu, Avrupa Ligi'nde Lech Poznan karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetti. Carabao Cup'ta da Middlesbrough'u 3-0 yendi. Bu beş maçta yedi gol atıp beş gol yedi. Ancak iki Premier League maçında yalnızca bir gol atabildi ve galibiyet alamadı.

Liverpool, son beş maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı; hiç yenilmedi. Son karşılaşmasında Carabao Cup'ta Tottenham Hotspur'u 3-1 mağlup etti. Bu serideki en önemli sonucu ise Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetti. Liverpool ayrıca Premier League'de Bournemouth'u deplasmanda 1-0 yendi ve Fulham ile 0-0 berabere kaldı. Bu beş maçta sekiz gol atıp üç gol yedi ve iki maçta kalesini gole kapattı.

CRY

CRY - Form

LEE
B0-0
BRC
K0-2
NFO
K3-1
OL
K3-2
BHA
K5-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
LIV

LIV - Form

BOU
K0-1
MCI
K0-3
LAS
K3-6
BRE
K1-2
VIL
K4-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Crystal Palace-Liverpool: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması Nisan 2026'da oynandı ve Liverpool, Premier League'de Crystal Palace'ı Anfield'da 3-1 yendi. Bundan önce Palace, Ekim 2025'te Carabao Cup'ta Anfield'da 3-0, Eylül 2025'te ise Premier League'de Selhurst Park'ta 2-1 kazandı. Son beş karşılaşmada Liverpool ve Crystal Palace ikişer galibiyet aldı, bir maç da berabere bitti. Farklı kulvarlardaki bu maçlar çekişmeli geçti.

Kafa Kafaya

Crystal PalaceÇizimLiverpool
3
1
1
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
Lig Kupası
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
MS
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
MS
Community Shield
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
9Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
7700197+1221
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
K
K
K
K
B
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
K
K
K
B
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
K
K
K
B
K
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
B
K
B
B
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
B
K
B
K
B
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
B
K
B
B
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
B
K
B
B
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
K
K
K
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
K
K
B
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
K
B
K
K
B
13
M. UnitedM. UnitedMUN
7142101007
B
B
B
K
B
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
K
B
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
K
K
K
B
B
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
K
B
K
B
B
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
K
K
K
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
K
K
B
B
K
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
K
B
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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