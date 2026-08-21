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Crystal Palace - Ipswich Town maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Tickets
Premier Lig
Crystal Palace
Ipswich Town

Crystal Palace ile Ipswich Town arasındaki Premier League maçının biletleri, fikstür bilgileri de dahil olmak üzere nasıl alınır

Takehiro Tomiyasu, Dwight McNeil, Anan Khalaili ve Zavier Gozo gibi yaz döneminde takıma katılan yeni isimleri henüz canlı izleme fırsatı bulamayan Crystal Palace taraftarları için mükemmel fırsat, Palace'ın 12 Eylül Cumartesi günü Premier League'de Selhurst Park'ta Ipswich Town ile karşılaşacağı maçta doğacak.

Palace, Ipswich ile son dönemde oynadığı maçlardan güzel anılarla ayrıldı; zira Londra ekibi, 1993'e uzanan süreçte Suffolk temsilcisiyle oynadığı son altı karşılaşmanın tamamını kazandı.

Ipswich, mevcut sezona ligde Sunderland'e karşı ve Carabao Cup'ta Leicester City'ye karşı aldığı iç saha galibiyetleriyle sağlam bir başlangıç yaptı, ancak bunun kısa mesafe yarışı değil maraton olduğunu biliyor ve bu sezon odağını koruması gerekiyor.

GOAL, Crystal Palace-Ipswich Town maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Crystal Palace - Ipswich Town Premier League maçı ne zaman?

Crystal Palace - Ipswich Town karşılaşması, 12 Eylül Cumartesi günü Selhurst Park'ta (Londra) oynanacak ve maçın başlama saati BST ile 15.00 olarak belirlendi.

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Premier Lig - Hafta 4
Selhurst Park

Crystal Palace - Ipswich Town Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bu süreç, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel ölçekte ezici talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtır:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri yerlerini korur ya da kullanmayacakları maç biletlerini kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler, kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satış, Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Crystal Palace - Ipswich Town Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

  • Yaş ve indirim kademeleri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 fiyat üst sınırını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, bunlar küresel sporda edinilmesi en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa veya temel üyelik kuralarına neredeyse hiç çıkmaz.

Form durumu

CRY

CRY - Form

SCF
K3-0
EVE
K2-0
MCI
K1-4
FUL
K2-3
MID
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
IPS

IPS - Form

FCU
K2-4
SUN
K2-1
LEI
K3-1
MUN
K5-2
LIV
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Crystal PalaceÇizimIpswich Town
5
0
0
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
MS
Premier Lig
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
Club Friendlies
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
MS
Club Friendlies
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
Lig Kupası
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
MS
9Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

Crystal Palace vs Ipswich Town kadroları

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Diziliş
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
4-2-3-1
W. BenitezW. BenitezH. AhanorH. AhanorA. DisasiA. DisasiC. RichardsC. RichardsY. PinoY. PinoA. WhartonA. Whartonteam-logoA. KhalailiT. MitchellT. MitchellQ. TimberQ. TimberD. KamadaD. KamadaJ. LarsenJ. LarsenK. ScherpenK. ScherpenL. DavisL. DavisI. DiopI. DiopD. O'SheaD. O'SheaJ. GreavesJ. GreavesJ. EncisoJ. EncisoA. FatawuA. FatawuS. LukicS. LukicE. PalaciosE. PalaciosJ. ClarkeJ. ClarkeEmersonnEmersonn
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
3-4-2-1
Crystal Palace

İlk 11

Ipswich Town

Yedekler

Teknik direktör

  • P. Sage
  • G. O'Neil
Crystal Palace

Sakatlıklar ve Cezalar

Ipswich Town

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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