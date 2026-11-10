Crystal Palace, 29 Kasım 2026 Pazar günü Hull City'yi Londra'daki Selhurst Park'ta ağırlayacak.

İki takım arasındaki son resmî maç 14 Mayıs 2017'de oynandı ve Crystal Palace, Selhurst Park'ta 4-0'lık farklı bir galibiyet aldı. Bundan önceki karşılaşma ise Aralık 2016'da MKM Stadium'da oynanmış ve 3-3'lük heyecan verici bir beraberlikle sonuçlanmıştı.

Crystal Palace-Hull City maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Crystal Palace-Hull City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Crystal Palace-Hull City maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Londra'daki Selhurst Park'ta başlayacak.

Premier Lig - Hafta 12 29 Kas 2026 - 09:05 Selhurst Park

Crystal Palace-Hull City Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Crystal Palace-Hull City Premier League maçı için bilet almak istiyorsanız şu seçeneklere göz atabilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Crystal Palace'ın resmî internet sitesi: Ev sahibi takımın taraftarları için en doğrudan ve güvenli seçenek, biletlerin üyelik kategorilerine göre aşamalı olarak satışa sunulduğu Crystal Palace'ın resmî bilet platformudur.

Ev sahibi takımın taraftarları için en doğrudan ve güvenli seçenek, biletlerin üyelik kategorilerine göre aşamalı olarak satışa sunulduğu Crystal Palace'ın resmî bilet platformudur. Hull City'nin resmî bilet gişesi: Selhurst Park'ta deplasman taraftarlarına belirli sayıda koltuk ayrıldığı için Hull City taraftarları biletlerini kulübün resmî kanallarından alabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Crystal Palace-Hull City Premier League maçının biletleri ne kadar?

Crystal Palace ile Hull City arasında oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Genel giriş: Fiyatlar genellikle alt tribün veya köşelerdeki standart koltuklar için yaklaşık 46 sterlinden başlayıp merkezi konumdaki tercih edilen koltuklar için 80 sterline kadar çıkıyor.

Fiyatlar genellikle alt tribün veya köşelerdeki standart koltuklar için yaklaşık başlayıp merkezi konumdaki tercih edilen koltuklar için kadar çıkıyor. Üyelikler ve indirimli biletler: Fiyatlar, koltuk kategorisine göre genellikle yaklaşık 35 sterlin ile 60 sterlin arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Genel giriş: Fiyatlar genellikle yaklaşık 69 sterlinden başlıyor ve ortalama 154 sterlin civarında seyrediyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlıyor ve ortalama civarında seyrediyor. Premium ve ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle 197 sterlinden başlayıp 390 sterlin ve üzerine çıkıyor.

Crystal Palace-Hull City Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Crystal Palace ve Hull City'nin form durumu

Crystal Palace, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Newcastle United'a evinde 2-0 yenildi. Bundan önce ise Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyetini Nottingham Forest'ı evinde 3-1 yenerek elde etti. Beş maçta on gol atıp on iki gol yiyen Palace için savunma performansı belirgin bir endişe kaynağı.

Hull City, Premier League'deki son dört maçında iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Brentford deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Bundan önce Fulham'a 1-0 yenildi. Hull, bu serinin daha önceki bölümünde Everton ve Chelsea ile de berabere kaldı. Deplasman performansı, takımın her zaman kazanmanın yolunu bulamasa da dış sahada puan alabildiğini gösteriyor.

Crystal Palace-Hull City: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 14 Mayıs 2017'de Premier League'de karşılaştı. Crystal Palace, Selhurst Park'taki maçı 4-0 kazandı. Premier League'de kayıtlara geçen son beş karşılaşmada iki takım da ikişer galibiyet aldı, bir maç ise berabere bitti. İki takım, 2017'deki o maçtan bu yana resmî bir karşılaşmada kozlarını paylaşmadı.