Coventry City, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Sunderland'i Coventry'deki Coventry Building Society Arena'da ağırlayacak.

İki takımın geçmişte çekişmeli maçlar oynamış olması, ekim sonundaki bu karşılaşmanın rekabetini artırıyor. Coventry City, evinde oynayacağı maçta Sunderland'in direncini aşmak için taraftar desteğinden yararlanmak isteyecek.

Coventry City-Sunderland maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Coventry City-Sunderland Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Coventry City-Sunderland maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Coventry'deki Coventry Building Society Arena'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 9 31 Eki 2026 - 11:00 Coventry Building Society Arena

Coventry City-Sunderland Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Coventry City ile Sunderland arasındaki Premier League maçına bilet almak için başlıca şu seçenekler bulunuyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet gişesi: Biletler genellikle doğrudan kulüpler aracılığıyla satışa sunulur. Coventry Building Society Arena'daki iç saha maçlarının biletleri, Coventry City'nin resmî çevrim içi bilet satış portalından ya da kulübün bilet gişesine giderek veya telefonla ulaşarak alınabilir. Genel satış öncesinde genellikle kulüp üyelerine öncelik tanınır.

Maç günü ağırlama paketleri: Her iki kulüp de maç biletini ayrıcalıklı koltuklar, yemek ve özel salonlara erişimle birleştiren VIP ve kurumsal ağırlama seçenekleri sunuyor. Bu paketler doğrudan kulüplerin resmî ağırlama birimlerinden satın alınabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse, genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Coventry City-Sunderland Premier League maçının biletleri ne kadar?

Coventry City ile Sunderland arasındaki Premier League maçının bilet fiyatları ve kategorileri, resmî satış kanalları ile ikincil bilet piyasasına göre şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Genel giriş (ev sahibi tribünü, Coventry City): Yetişkinler için standart maç günü biletlerinin satış fiyatı kategoriye, tribüne ve bloğa göre genellikle 30-55 sterlin arasında değişirken çocuklar, genç yetişkinler ve yaşlılara yönelik indirimli biletler çoğunlukla 15-35 sterlin arasında değişir.

Deplasman taraftarı tribünü: Premier League kuralları uyarınca deplasman taraftarları için genel giriş biletlerinin yetişkin fiyatı en fazla 30 sterlin olabilir.

Maç günü ağırlama paketleri: Özel koltuk ve VIP ağırlama seçeneklerinin kişi başı fiyatları yaklaşık 120 sterlinden başlayıp 250 sterlinin üzerine çıkıyor . Bu paketlere genellikle konforlu koltuklar, maç programı, özel salonlara erişim ve yemek seçenekleri dâhil oluyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Ev sahibi ve deplasman tribünlerinde standart koltuklar: Standart genel giriş biletlerinin fiyatları, maça yönelik genel talebe bağlı olarak genellikle yaklaşık 130-160 sterlinden başlıyor.

Yan tribünler ve orta bölümdeki ayrıcalıklı koltuklar: Taç çizgisi boyunca yer alan, görüş açısı daha iyi bloklardaki bilet fiyatları, maç günü yaklaşıp bilet sayısı azaldıkça çoğunlukla 200 sterlin ile 450 sterlinin üzeri arasında değişiyor.

Coventry City-Sunderland Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Coventry City ve Sunderland'in form durumu

Coventry, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, sıfır beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında 19 Eylül'de Premier League'de Nottingham Forest'ı 1-0 yendi ancak bu, zorlu bir dönemdeki tek olumlu sonucu oldu. Bu serinin önceki maçlarından birinde ligde Brighton'a 5-0 mağlup oldu. Coventry, beş maçta üç gol atıp on gol yedi.

Sunderland, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 20 Eylül'de Premier League'de Manchester City'ye 5-3 yenildi. Ondan önce Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'ı 1-0 mağlup etti ve ligde Brentford ile 1-1 berabere kaldı. Sunderland, beş maçlık süreçte altı gol atıp dokuz gol yedi.

Coventry City-Sunderland: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 13 Mayıs 2025'te Championship'te karşılaştı ve Sunderland ile Coventry 1-1 berabere kaldı. Tamamı Championship'te oynanan son beş karşılaşmada Sunderland iki, Coventry iki galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. İki takım Kasım 2024'te de 2-2 berabere kaldı. Sunderland Mayıs 2025'te Coventry deplasmanında 2-1 kazanırken Coventry, Mart 2025'te evinde 3-0 galip geldi.