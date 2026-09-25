Coventry City - Newcastle United maçının biletleri nasıl alınır: Premier League fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Coventry City, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Coventry'deki Coventry Building Society Arena'da Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

Coventry City ile Newcastle United, İngiltere'nin üst düzey futbol geçmişine uzanan köklü bir tarihi rekabeti paylaşıyor. İki takım arasındaki son resmi maç, Şubat 2010'da EFL Championship'te oynandı ve Newcastle, St. James' Park'ta 4-1'lik net bir galibiyet aldı.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, Coventry City ile Newcastle United maçının biletlerini güvence altına almak için bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için hazırladı.

Coventry City - Newcastle United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Coventry City - Newcastle United maçı, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Coventry'deki Coventry Building Society Arena'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 6 12 Eki 2026 - 15:00 Coventry Building Society Arena

Coventry City - Newcastle United Premier League biletleri nasıl alınır?

Coventry Building Society Arena'da oynanacak Coventry City - Newcastle United Premier League maçı için bilet satın almak istiyorsanız, ev sahibi ya da deplasman tribününü tercih etmenize bağlı olarak birkaç resmi ve ikincil seçeneğiniz bulunuyor.

1. Resmi ev sahibi takım biletleri (Coventry City tribünü)

Resmi internet sitesi: Biletler, Coventry City'nin resmi e-bilet portalı üzerinden satılıyor.

Üyelik önceliği: Genel satıştaki ev sahibi takım biletlerine erişmek için genellikle resmi Coventry City Membership üyeliği gerekiyor. Ücretli üyeler, maç biletleri kademeli satış veya kura sistemiyle satışa çıktığında ilk önceliğe sahip oluyor.

Genel satış: Sezonluk bilet sahipleri ve üyeler biletlerini aldıktan sonra elde bilet kalırsa, bunlar genel satışla halka açılıyor. Ancak yüksek talep gören Premier League maçlarında genel satış aşamasına nadiren ulaşılıyor.

2. Resmi deplasman biletleri (Newcastle United tribünü)

Resmi internet sitesi: Deplasman biletleri, doğrudan Newcastle United tarafından resmi bilet platformu üzerinden satışa sunuluyor.

Sadakat puanları ve üyelik: Premier League maçları için deplasman kontenjanları son derece sınırlı oluyor. Newcastle United, deplasman biletlerini sezonluk bilet sahipleri ve ücretli "Mags" üyeleri için deplasman sadakat puanı sistemi doğrultusunda dağıtıyor. Bu biletler düzenli olarak uzun süredir takımı destekleyen taraftarlara tükeniyor.

3. Maç günü hospitality paketleri (üyelik gerektirmez)

Kulüp üyeliğiniz ya da öncelik puanlarınız yoksa, bileti garanti altına almanın en güvenilir yolu, resmi Matchday Hospitality Package seçeneğini doğrudan Coventry City FC üzerinden rezerve etmektir.

Coventry City - Newcastle United Premier League biletleri ne kadar?

Coventry Building Society Arena'da oynanacak Coventry City - Newcastle United Premier League maçı için bilet fiyatları, satın alma işlemini kulüplerin resmi kanalları üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformları üzerinden mi yaptığınıza göre değişiyor:

1. Resmi kulüp fiyatları (yüz değer)

Kulüpler üzerinden doğrudan satın alındığında, standart Premier League biletleri sabit kategori bantları üzerinden sınırlandırılıyor ya da fiyatlandırılıyor:

Genel giriş (ev sahibi - Coventry City tribünü): Standart maç günü biletleri, oturma kategorisi ve tribüne bağlı olarak yetişkinler için genellikle £30 ile £55 arasında değişiyor. İndirimli biletler (gençler, yaşlılar, genç yetişkinler) ise genellikle £15 ile £35 arasında oluyor.

Deplasman taraftarları (Newcastle United tribünü): Premier League kuralları uyarınca, standart genel giriş deplasman biletleri yetişkinler için kesin olarak en fazla £30 ile sınırlandırılıyor.

Maç günü hospitality paketleri: Executive koltuklar ve VIP hospitality paketleri, yemek seçenekleri ve lounge erişimine bağlı olarak kişi başı yaklaşık £120 ile £250+ seviyesinden başlıyor.

2. İkincil bilet platformları

Premier League maçlarına talep yüksek olduğu için, StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki biletler arzın belirlediği dinamik piyasa fiyatlarıyla işlem görüyor:

Başlangıç fiyatları: Yeniden satış ilanları, standart ev sahibi tribünü koltukları için genellikle £230 ile £250 civarından başlıyor.

Ortalama fiyatlar: Premium merkezi koltuklar ya da yüksek talep gören bölümler sıklıkla £300 ile £600+ arasında değişiyor.

Coventry City - Newcastle United Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Coventry City - Newcastle United form durumu

Coventry, son beş resmi maçının birini kazandı, hiç berabere kalmadı ve üçünü kaybetti. Tek galibiyetini Carabao Cup'ta Plymouth Argyle karşısında aldı. Premier League'deki üç maçında ise Arsenal'a 3-0, Hull City'ye 0-1 ve Manchester City'ye 1-0 mağlup oldu. Söz konusu beş maçta Sky Blues altı gol atıp beş gol yedi, ancak üst ligdeki karnesi üç lig maçında sadece iki gol atılmış olarak görünüyor.

Newcastle, son beş maçında üç galibiyet aldı, iki kez berabere kaldı ve hiç kaybetmedi. Son sonucu Carabao Cup'ta Millwall deplasmanında aldığı 0-1'lik galibiyetti ve bir önceki Premier League maçında Bournemouth deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Newcastle bu beş maçlık süreçte 10 gol atıp yedi gol yedi. Tottenham karşısında 0-2 ve West Brom karşısında 3-2 alınan üst üste deplasman galibiyetleri de hücum gücünü öne çıkardı.

Coventry City - Newcastle United: Son maçların karşılıklı rekabet karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, Şubat 2010'da Championship'te oynandı ve Newcastle St James' Park'ta 4-1 kazandı. Kayıtlardaki beş karşılaşmada Newcastle dört, Coventry ise bir galibiyet aldı. Newcastle bu maçlarda 13 gol atarken Coventry dört gol buldu. İki takım, Premier League'de en son Ocak 2001'de karşı karşıya geldi ve Newcastle o maçı 3-1 kazandı.