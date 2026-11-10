Coventry City, 1 Aralık 2026 Salı günü Coventry Building Society Arena'da Ipswich Town'ı ağırlayacak.

İki takım arasındaki son maçlarda üstünlük Ipswich Town'daydı. Ipswich, 2025-26 Championship sezonunda Portman Road'da 3-0, Coventry Building Society Arena'da ise 2-0 kazandı. Şubat 2025'teki FA Cup karşılaşmasında da Coventry'yi deplasmanda 4-1 mağlup etti.

GOAL, Coventry City-Ipswich Town maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dahil, bilmeniz gereken her şeyi açıklıyor.

Coventry City-Ipswich Town Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Coventry City-Ipswich Town maçı, 1 Aralık 2026 Salı günü Coventry Building Society Arena'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 13 1 Ara 2026 - 15:00 Coventry Building Society Arena

Coventry City-Ipswich Town Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Coventry City-Ipswich Town Premier League maçı için bilet satın almak üzere şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletler, müsaitlik durumuna, kulüp üyeliğine ve sadakat puanlarına bağlı olarak öncelikle Coventry City FC'nin resmî bilet satış portalından veya deplasman taraftarları için Ipswich Town'ın resmî sitesinden satın alınabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Coventry City-Ipswich Town Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Coventry City-Ipswich Town Premier League maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart ve aile tribünleri: Fiyatlar genellikle 30 ila 55 sterlin arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle Premium tribünler: Fiyatlar genellikle 42 sterlinden başlıyor ve 80 sterlini aşabiliyor.

Fiyatlar genellikle başlıyor ve aşabiliyor. Özel ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle 120 ila 250 sterlin ve üzeri seviyelerde değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlar biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

En düşük fiyatlı yeniden satış biletleri: Fiyatlar genellikle 95 ila 130 sterlin civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Tribüne göre fiyat farklılıkları: Fiyatlar 110 ila 160 sterlin arasında değişirken Batı tribünündeki veya orta bloklardaki daha iyi konumlu koltuklar çoğunlukla 210 ila 280 sterlin ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

Fiyatlar arasında değişirken Batı tribünündeki veya orta bloklardaki daha iyi konumlu koltuklar çoğunlukla fiyatlardan başlıyor. Yoğun talep gören ve premium yeniden satış biletleri: Premium bloklarda fiyatlar genellikle 400 sterlin ve üzeri seviyelerden başlıyor.

Coventry City-Ipswich Town Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Coventry City ve Ipswich Town'ın form durumu

Coventry, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Bu maçlarda dokuz gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında Fulham'a evinde 1-0 mağlup olan Coventry, Tottenham karşısındaki 3-1'lik yenilginin ardından Premier League'de üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Bu serinin önceki maçlarında Newcastle United'ı Premier League'de 4-1 yendi. Bu, takımın söz konusu beş maçtaki en etkileyici sonucu olmaya devam ediyor. Coventry, bu beş maçın tamamında gol yedi.

Ipswich, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Nottingham Forest ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu seride Manchester City karşısında 3-2'lik bir mağlubiyet ve Fulham karşısında 2-1'lik bir galibiyet de bulunuyor. Ipswich, beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yedi. Fulham galibiyeti, takımın bu süreçteki en iyi performansıydı.

Coventry City-Ipswich Town: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 29 Aralık 2025'te Championship'te karşılaştı. Ipswich Town, Coventry Building Society Arena'daki maçta Coventry City'yi 2-0 yendi. Son beş karşılaşmada dört galibiyet alan Ipswich, bir galibiyeti bulunan Coventry'ye karşı üstün durumda. Ipswich bu dönemde, FA Cup'taki 4-1'lik galibiyet ve Aralık 2025'te Portman Road'da alınan 3-0'lık Championship galibiyeti dahil olmak üzere 11 gol atıp dört gol yedi.