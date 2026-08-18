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Premier Lig
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Coventry Building Society Arena
team-logoHull City
Book Coventry City vs Hull City Tickets
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Coventry City - Hull City biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Coventry City
Hull City

Coventry, İngiltere'nin en üst ligine geri döndü ve Premier League'deki ilk iç saha maçının biletlerini satın alabilirsiniz

Coventry, sezon açılışında Premier League şampiyonu Arsenal ile karşılaşmak için Londra'ya gitmek zorunda kaldı. Neyse ki Sky Blues için yeni sezonun ilk iç saha maçı çok daha dişe dokunur görünüyor; ekip, 29 Ağustos Cumartesi günü Coventry Building Society Arena'da lige yükselen bir diğer takım Hull City ile karşı karşıya gelecek.

Frank Lampard'ın Championship şampiyonu ekibi sezonu çok etkileyici bir şekilde tamamladı; son üç rakibini de yenip bu maçlarda 12 gol atarak şampiyonluğa 11 puan farkla ulaştı. İç saha performansları da sezon boyunca son derece etkileyiciydi; Coventry taraftarı önünde yalnızca iki mağlubiyet aldılar ve bu yenilgilerin ikisi de ilk 4 sıradaki takımlara karşı geldi.

Coventry bu kez sahasında üstünlüğü eline alabilecek mi? Bunu bizzat öğrenmek için maç bileti ayırtabilirsiniz. GOAL, Coventry City - Hull City maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Coventry City - Hull City Premier League maçı ne zaman?

Coventry City - Hull City maçının, 29 Ağustos Cumartesi günü BST ile 15.00'te Coventry'deki Coventry Building Society Arena'da başlaması planlanıyor.

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Premier Lig - Hafta 2
Coventry Building Society Arena

Coventry City - Hull City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor; bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı yasalar ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (çekiliş sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan çekilişler aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, çekilişte bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakikada bilet arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Coventry City - Hull City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti; ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösteriyor:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular; ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altıdaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha uygun bütçeli seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekli: Ev sahibi takımın biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, neredeyse tüm Premier League kulüpleri her seyircinin çekilişlere veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatları ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda elde edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik çekilişlerine çıkmaz.

Form durumu

COV

COV - Form

NOR
B0-0
ESP
K3-1
ASM
K2-0
ARS
K3-0
PLY
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
HUL

HUL - Form

KAS
B1-1
SGE
K2-0
NCE
B0-0
MUN
K2-0
STK
K1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Son karşılaşmalar

Kafa Kafaya

Coventry CityÇizimHull City
1
3
1
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
MS
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Hull City badge
Hull City
HUL
0
MS
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
MS
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Hull City badge
Hull City
HUL
1
MS
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Hull City badge
Hull City
HUL
3
MS
5Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri ve kadrolar

Coventry City vs Hull City kadroları

4-2-3-1
Coventry City crest
Coventry City
COV
Diziliş
Hull City crest
Hull City
HUL
3-4-3
C. RushworthC. RushworthB. ThomasB. ThomasJ. DasilvaJ. DasilvaA. AmendaA. AmendaM. van EwijkM. van EwijkM. GrimesM. GrimesC. YirenkyiC. YirenkyiJ. RudoniJ. RudoniL. TchaounaL. TchaounaE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkT. AwoniyiT. AwoniyiK. TzolakisK. TzolakisN. MendyN. MendyJ. EganJ. EganS. AjayiS. AjayiR. SlaterR. SlaterH. MoritaH. MoritaL. CoyleL. CoyleR. GilesR. GilesM. BelloumiM. Belloumiteam-logoE. StroudO. McBurnieO. McBurnie
Hull City crest
Hull City
HUL
4-2-3-1
Coventry City

İlk 11

Hull City

Yedekler

Teknik direktör

  • F. Lampard
  • S. Jakirovic
Coventry City

Sakatlıklar ve Cezalar

Hull City

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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