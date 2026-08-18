Coventry, sezon açılışında Premier League şampiyonu Arsenal ile karşılaşmak için Londra'ya gitmek zorunda kaldı. Neyse ki Sky Blues için yeni sezonun ilk iç saha maçı çok daha dişe dokunur görünüyor; ekip, 29 Ağustos Cumartesi günü Coventry Building Society Arena'da lige yükselen bir diğer takım Hull City ile karşı karşıya gelecek.

Frank Lampard'ın Championship şampiyonu ekibi sezonu çok etkileyici bir şekilde tamamladı; son üç rakibini de yenip bu maçlarda 12 gol atarak şampiyonluğa 11 puan farkla ulaştı. İç saha performansları da sezon boyunca son derece etkileyiciydi; Coventry taraftarı önünde yalnızca iki mağlubiyet aldılar ve bu yenilgilerin ikisi de ilk 4 sıradaki takımlara karşı geldi.

Coventry bu kez sahasında üstünlüğü eline alabilecek mi? Bunu bizzat öğrenmek için maç bileti ayırtabilirsiniz. GOAL, Coventry City - Hull City maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Coventry City - Hull City Premier League maçı ne zaman?

Coventry City - Hull City maçının, 29 Ağustos Cumartesi günü BST ile 15.00'te Coventry'deki Coventry Building Society Arena'da başlaması planlanıyor.

Premier Lig - Hafta 2 29 Ağu 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Coventry City - Hull City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor; bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı yasalar ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (çekiliş sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan çekilişler aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, çekilişte bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakikada bilet arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Coventry City - Hull City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti; ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösteriyor:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular; ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altıdaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha uygun bütçeli seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekli: Ev sahibi takımın biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, neredeyse tüm Premier League kulüpleri her seyircinin çekilişlere veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatları ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda elde edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik çekilişlerine çıkmaz.

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