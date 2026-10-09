Coventry City, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Coventry'deki Coventry Building Society Arena'da Fulham'ı ağırlıyor.

Frank Lampard yönetimindeki Coventry City, maç gününe sezonun ilk bölümündeki savunma düzenini ve genel formunu geliştirme hedefiyle giriyor. Marco Silva'nın Fulham kadrosu ise lig maratonunda ivme yakalamak için kritik deplasman puanları alma amacıyla Coventry'ye gidiyor.

Bırakın GOAL Coventry City - Fulham maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Coventry City - Fulham Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 8 24 Eki 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Coventry City - Fulham Premier League biletleri nasıl alınır?

Coventry Building Society Arena'da oynanacak Coventry City - Fulham Premier League maçı için bilet satın almak istiyorsanız, uygunluk durumuna ve üyelik statüsüne bağlı olarak birkaç seçeneğiniz bulunuyor:

1. Birincil resmi kanallar

Resmi Coventry City Bilet Ofisi (ana ev sahibi satış kanalı) — Ev sahibi takım taraftarları biletlerini doğrudan Coventry City'nin resmi bilet portalı üzerinden alabilir. Satışlarda kulüp üyelik kademeleri, kombine sahipleri ve genel satış öncelik sırasına göre işlem yapılır.

Fulham'ın resmi deplasman kontenjanı — Deplasman taraftarlarının biletleri Fulham FC'nin resmi internet sitesi veya bilet ofisi üzerinden alması gerekir. Bunun için Premier League deplasman maçlarında geçerli kulüp üyeliği ve sadakat puanları şarttır.

2. İkincil bilet platformları

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, resmi biletler tükenirse satıcılar tarafından listelenen koltuklar bulunabilir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir.

Coventry City - Fulham Premier League biletleri ne kadar?

Coventry Building Society Arena'da oynanacak Coventry City - Fulham Premier League maçının bilet fiyatları kategoriye ve satış kanalına göre değişiklik gösteriyor:

1. Birincil kulüp biletleri (nominal değer)

Standart yetişkin biletleri: Tek maçlık biletlerin, oturma bölgesi ve maç kategorilendirmesine bağlı olarak £35 ila £55 arasında olması bekleniyor.

İndirimli biletler (yaşlılar ve genç yetişkinler): Genellikle £25 ila £40 arasında değişir.

Gençler (18 yaş altı / 14 yaş altı): Standart tek maç biletleri genel olarak £15 ile £25 arasında fiyatlandırılır (belirlenmiş Aile Bölgeleri'nde £10 ila £15 seviyesine kadar düşebilir).

Deplasman taraftarı kontenjanı: Premier League kuralları, konuk Fulham taraftarları için yetişkin deplasman biletlerini £30 ile sınırlandırıyor.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Üst düzey rakiplere karşı oynanan yüksek talep gören maçlarda standart biletler genellikle resmi üye satış aşamasında tükendiği için,StubHubgibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar piyasa talebine göre dalgalanır:

Standart yeniden satış koltukları: İkincil bilet pazar yerlerinde şu anda Genel Giriş koltukları yüksek talep nedeniyle yaklaşık £80 ila £120 seviyesinden başlıyor.

Premium ve birinci görüş koltukları: Alt katman orta bölüm koltukları veya son anda satışa çıkan ilanlar çoğu zaman £150 ile £300+ arasında değişiyor.

Coventry City - Fulham Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Coventry City - Fulham form durumu

Coventry, son beş maçında tüm kulvarlarda bir galibiyet, beraberliksiz ve dört mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu, Nottingham Forest karşısında Premier League'de aldığı 1-0'lık galibiyet oldu; bu sonuç, Brighton'a 5-0 kaybedilen ve Hull City'ye 1-0 yenilinilen sürecin ardından geldi. Coventry bu beş maçta iki gol atarken kalesinde 10 gol gördü ve bu tablo, takımın sezona başlangıcını tanımlayan savunma kırılganlığını yansıtıyor.

Fulham'ın son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet çıktı. Takımın ligdeki son maçı Manchester United karşısında 1-1 sona ererken, Carabao Cup'ta West Ham'ı 3-2 mağlup etti. Liverpool ile golsüz berabere kalınması bu süreçteki en iyi savunma performansı olarak öne çıkarken, Crystal Palace ve Sunderland yenilgileri beklentileri sınırladı. Fulham bu beş maçta yedi gol attı ve altı gol yedi.

Coventry City - Fulham: Son karşılaşmalar

Verilen verilerde bu iki kulüp arasındaki rekabetin geçmişi Championship dönemine kadar uzanıyor. En son karşılaşmada Coventry, Ekim 2021'de sahasında Fulham'ı 4-1 mağlup etti; Fulham ise buna Nisan 2022'de Craven Cottage'ta 3-1 kazanarak karşılık verdi. Bu iki maçta Coventry bir, Fulham da bir galibiyet alırken toplam sekiz gol atıldı.