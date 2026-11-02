Coventry City, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Coventry Building Society Arena'da Crystal Palace'ı ağırlayacak.

İki takım arasındaki son resmî karşılaşma, 6 Mart 2012'de EFL Championship'te oynandı ve çekişmeli mücadele 1-1 berabere bitti. Bu iki kulüp arasındaki maçlar geçmişte de genellikle başa baş geçti; önceki karşılaşmalarında taraflardan hiçbiri belirgin bir üstünlük kuramadı.

Coventry City-Crystal Palace maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Coventry City-Crystal Palace Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Coventry City-Crystal Palace maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Coventry Building Society Arena'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 11 21 Kas 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Coventry City-Crystal Palace Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Coventry City ile Crystal Palace arasında oynanacak Premier League maçına bilet almak için kulüp üyeliği durumunuza ve tercih ettiğiniz satın alma platformuna göre farklı seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî bilet satışı: Ev sahibi tribünlerinin biletleri için doğrudan Coventry City'nin resmî bilet satış portalına, deplasman tribünü biletlerine ilişkin ayrıntılar içinse Crystal Palace'ın resmî sitesine bakabilirsiniz. Resmî kanallardan öncelikli satış dönemlerinde bilet almak için genellikle kulüp üyeliğine veya bir tür kombine bilete sahip olmak gerekir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Coventry City-Crystal Palace Premier League maçının biletleri ne kadar?

Coventry City ile Crystal Palace arasında oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil pazarlardan mı satın aldığınıza göre önemli ölçüde değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkinler için genel giriş biletleri: Standart oturma kategorilerinde fiyatlar genellikle 100 sterlin civarından başlıyor.

Standart oturma kategorilerinde fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Üyelere ve kombine sahiplerine öncelikli satış dönemleri: Biletleri ilk satış dönemlerinde normal satış fiyatından almak için genellikle aktif kulüp üyeliği veya uygun bir taraftar kategorisinde yer almak gerekiyor. Fiyatlar, çocuklar ve yaşlılar için indirimli kategoriler gibi yaş gruplarına göre değişiyor.

Biletleri ilk satış dönemlerinde normal satış fiyatından almak için genellikle aktif kulüp üyeliği veya uygun bir taraftar kategorisinde yer almak gerekiyor. Fiyatlar, çocuklar ve yaşlılar için indirimli kategoriler gibi yaş gruplarına göre değişiyor. Ağırlama paketleri: Kulüplerin doğrudan sunduğu resmî VIP ve ağırlama seçeneklerinin fiyatları daha yüksek; maç günü yemek servisi ve özel salona erişim gibi ek imkânlara göre artıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre listeleniyor:

En düşük giriş fiyatı: Üst tribünlerdeki veya standart görüş sunan bölümlerdeki mevcut koltuklar için başlangıç fiyatları yaklaşık 157 sterlin ile 219 sterlin arasında değişiyor.

Üst tribünlerdeki veya standart görüş sunan bölümlerdeki mevcut koltuklar için başlangıç fiyatları yaklaşık ile arasında değişiyor. Alt tribünler ve orta bölümlerdeki koltuklar: Orta fiyat aralığındaki biletler, genel talebe ve mevcut bilet sayısına bağlı olarak 256 sterlin ile 260 sterlin arasında değişiyor.

Orta fiyat aralığındaki biletler, genel talebe ve mevcut bilet sayısına bağlı olarak ile arasında değişiyor. Üst segment yeniden satış ilanları: Üst segmentteki ilanlarda fiyatlar, platforma ve koltuğun bulunduğu sıraya bağlı olarak çoğu zaman 1.000 sterlini aşıyor.

Coventry City-Crystal Palace Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Coventry City-Crystal Palace: Takımların form durumu

Coventry, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Son maçında Premier League'de Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti; bu beş maçlık süreçte daha önce Nottingham Forest deplasmanından da 1-0'lık galibiyetle döndü. Coventry City, söz konusu beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yedi. Son iki galibiyeti, takımın ritmini bulmaya başladığına işaret ediyor.

Crystal Palace, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Brighton'a 5-0 yenildi; öncesinde ise Avrupa Ligi'nde Lyon'a 3-2 mağlup oldu. Palace, bu yenilgi serisinden önce ligde Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup etmişti. Ancak beş maçta yediği on beş gol, savunmasının baskı altında olduğunu gösteriyor.

Coventry City-Crystal Palace: Son karşılaşmalar

Bu iki takım son olarak Mart 2012'de karşılaştı; Coventry City ile Crystal Palace arasındaki Championship maçı 1-1 berabere bitti. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Crystal Palace, Coventry'nin iki galibiyetine karşılık üç galibiyetle daha iyi bir performans sergiledi. Bu maçların çoğu 2010-12 döneminde Championship'te oynandı.