Coventry City, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Coventry Building Society Arena'da Crystal Palace'ı ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşması 6 Mart 2012'de EFL Championship'te oynandı ve çekişmeli geçen maç 1-1 berabere bitti. Bu iki kulüp arasındaki maçlar tarihsel olarak genellikle başa baş geçti; geçmiş karşılaşmalarında taraflardan hiçbiri belirgin bir üstünlük kuramadı.

Coventry City-Crystal Palace maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Coventry City-Crystal Palace Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Coventry City-Crystal Palace maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Coventry Building Society Arena'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 11 21 Kas 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Coventry City-Crystal Palace Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Coventry City ile Crystal Palace arasında oynanacak Premier League maçına bilet almak için kulüp üyeliği durumunuza ve tercih ettiğiniz satın alma platformuna göre çeşitli seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Ev sahibi tribünlerinin biletleri için doğrudan Coventry City'nin resmî bilet satış portalını, deplasman taraftarlarına ayrılan biletlerle ilgili ayrıntılar içinse Crystal Palace'ın resmî sitesini kontrol edebilirsiniz. Resmî kanallardaki ilk öncelikli satış dönemlerinde bilet alabilmek için genellikle kulüp üyeliğine veya bir tür kombine bilete sahip olmak gerekir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Coventry City-Crystal Palace Premier League maçının biletleri ne kadar?

Coventry City ile Crystal Palace arasında oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı alacağınıza göre önemli ölçüde değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkinler için genel giriş biletleri: Standart oturma kategorilerinde fiyatlar genellikle yaklaşık 100 sterlinden başlıyor.

Standart oturma kategorilerinde fiyatlar genellikle yaklaşık başlıyor. Üyelere ve kombine bilet sahiplerine öncelikli satış dönemleri: İlk satış dönemlerinde biletleri satış fiyatından alabilmek için genellikle geçerli bir kulüp üyeliğine sahip olmak veya öncelikli taraftar kategorilerinden birine dâhil olmak gerekiyor. Fiyatlar, çocuklara ve yaşlılara yönelik indirimler gibi yaş kategorilerine göre değişiyor.

İlk satış dönemlerinde biletleri satış fiyatından alabilmek için genellikle geçerli bir kulüp üyeliğine sahip olmak veya öncelikli taraftar kategorilerinden birine dâhil olmak gerekiyor. Fiyatlar, çocuklara ve yaşlılara yönelik indirimler gibi yaş kategorilerine göre değişiyor. Ağırlama paketleri: Kulüplerin doğrudan sunduğu resmî VIP ve ağırlama seçenekleri daha yüksek fiyatlı; fiyatlar maç günü yemeği ve özel salon erişimi gibi ek avantajlara göre artıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

En düşük bilet fiyatı: Üst tribün veya standart görüş açısına sahip bölümlerdeki mevcut koltukların başlangıç fiyatları yaklaşık 157 sterlin ile 219 sterlin arasında.

Üst tribün veya standart görüş açısına sahip bölümlerdeki mevcut koltukların başlangıç fiyatları yaklaşık ile arasında. Alt tribün ve orta bölümlerdeki koltuklar: Orta fiyat aralığındaki biletler, genel talebe ve mevcut bilet sayısına bağlı olarak 256 sterlin ile 260 sterlin arasında değişiyor.

Orta fiyat aralığındaki biletler, genel talebe ve mevcut bilet sayısına bağlı olarak ile arasında değişiyor. Üst segment yeniden satış ilanları: Üst segment ilanlardaki fiyatlar, platforma ve koltuğun bulunduğu sıraya bağlı olarak çoğu zaman 1.000 sterlini aşıyor.

Coventry City-Crystal Palace Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Coventry City ve Crystal Palace'ın form durumu

Coventry, tüm kulvarlardaki son beş maçının ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Son maçında Premier League'de Newcastle United'ı 4-1 yendi; bu beş maçlık süreçte daha önce Nottingham Forest deplasmanından da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yiyen Coventry City'nin son iki galibiyeti, takımın ritmini bulmaya başladığına işaret ediyor.

Crystal Palace, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Brighton'a 5-0 yenildi; bundan önce de Avrupa Ligi'nde Lyon'a 3-2 mağlup oldu. Palace, bu mağlubiyet serisinden önce ligde Nottingham Forest'ı 3-1 yenmişti. Ancak beş maçta yediği 15 gol, savunmasının baskı altında olduğunu gösteriyor.

Coventry City-Crystal Palace: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mart 2012'de karşılaştı. Championship'te oynanan maçta Coventry City ile Crystal Palace 1-1 berabere kaldı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Crystal Palace, Coventry'nin iki galibiyetine karşılık üç galibiyetle daha iyi bir performans sergiledi. Bu maçların çoğu 2010-12 döneminde Championship'te oynandı.