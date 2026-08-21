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Coventry Building Society Arena
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Coventry City - Brighton & Hove Albion maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Tickets
Premier Lig
Coventry City
Brighton & Hove Albion

Coventry City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçının biletleri nasıl alınır? Maç bilgileri de dahil

Premier League şampiyonluğu için favori gösterilen iki takım Arsenal ve Manchester City karşısında üst üste deplasman görevlerine çıkan Frank Lampard'ın Coventry City'si, 13 Eylül Pazar günü Brighton ile karşılaşacağı maçta yeniden kendi sahasına döneceği için rahatlamış olacaktır.

Geçen sezon sahasındaki son 8 maçının 6'sını kazanan ve bu galibiyetlerin her birinde en az 2 gol atan Sky Blues taraftarları, Coventry Building Society Arena'da keyifli karşılaşmalara alıştı ve yine iç saha maçları için bilet satın almaya hevesli olacaktır. Fırsatı kaçırmayın ve yerinizi bugün ayırtın.

Elbette Brighton kolay lokma olmayacak. Fabian Hürzeler'in Brighton'ı, geçen sezon lige yeni yükselen takımlara karşı çıktığı üç deplasmanın ikisinde galip geldi ve buradan 3 puanla dönme şansını yüksek görecektir.

GOAL, Coventry City ile Brighton & Hove Albion arasındaki maç için biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu dahil, bilet temini konusunda bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Coventry City - Brighton & Hove Albion Premier League maçı ne zaman?

Coventry City, 13 Eylül Pazar günü Coventry Building Society Arena'da (Coventry) Brighton & Hove Albion'u konuk edecek. Maçın başlama saati BST ile 14.00 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 4
Coventry Building Society Arena

Coventry City - Brighton & Hove Albion Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk bilet ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel ölçekte çok yüksek talep, karaborsa karşıtı yasalar ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (oylama sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele oylama çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç tükenirse, oylamada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakikada bilet arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Coventry City - Brighton & Hove Albion Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin fiyatı, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Kıdemli kategorileri için kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altıdaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan eşleşmeler A Kategorisi'ne girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta bölgedeki yan tribün ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatından satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış havuzlarına girebilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, bunlara ulaşmak dünya sporundaki en zor biletlerden biridir. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa veya temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmez.

Form durumu

COV

COV - Form

ASM
K2-0
ARS
K3-0
PLY
K2-4
HUL
K0-1
MCI
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
BHA

BHA - Form

TRO
B0-0
AVL
K4-0
TRO
K4-0
CHE
K4-3
LEE
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Coventry CityÇizimBrighton & Hove Albion
3
0
2
FA Kupası
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
MS
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
MS
Championship
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
MS
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
MS
FA Kupası
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
MS
7Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

Coventry City vs Brighton & Hove Albion kadroları

3-4-3
Coventry City crest
Coventry City
COV
Diziliş
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
C. RushworthC. RushworthE. PinnockE. PinnockB. ThomasB. ThomasA. AmendaA. AmendaM. van EwijkM. van EwijkF. OnyekaF. OnyekaJ. DasilvaJ. DasilvaM. GrimesM. GrimesT. AwoniyiT. AwoniyiJ. RudoniJ. RudoniE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkB. VerbruggenB. VerbruggenF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliY. AyariY. AyariM. De CuyperM. De CuyperM. YalcouyeM. YalcouyeD. GomezD. GomezP. GrossP. GrossC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
3-4-3
Coventry City

İlk 11

Brighton & Hove Albion

Yedekler

Teknik direktör

  • F. Lampard
  • F. Hurzeler
Coventry City

Sakatlıklar ve Cezalar

Brighton & Hove Albion

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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