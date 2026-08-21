Premier League şampiyonluğu için favori gösterilen iki takım Arsenal ve Manchester City karşısında üst üste deplasman görevlerine çıkan Frank Lampard'ın Coventry City'si, 13 Eylül Pazar günü Brighton ile karşılaşacağı maçta yeniden kendi sahasına döneceği için rahatlamış olacaktır.

Geçen sezon sahasındaki son 8 maçının 6'sını kazanan ve bu galibiyetlerin her birinde en az 2 gol atan Sky Blues taraftarları, Coventry Building Society Arena'da keyifli karşılaşmalara alıştı ve yine iç saha maçları için bilet satın almaya hevesli olacaktır. Fırsatı kaçırmayın ve yerinizi bugün ayırtın.

Elbette Brighton kolay lokma olmayacak. Fabian Hürzeler'in Brighton'ı, geçen sezon lige yeni yükselen takımlara karşı çıktığı üç deplasmanın ikisinde galip geldi ve buradan 3 puanla dönme şansını yüksek görecektir.

GOAL, Coventry City ile Brighton & Hove Albion arasındaki maç için biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu dahil, bilet temini konusunda bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Coventry City - Brighton & Hove Albion Premier League maçı ne zaman?

Coventry City, 13 Eylül Pazar günü Coventry Building Society Arena'da (Coventry) Brighton & Hove Albion'u konuk edecek. Maçın başlama saati BST ile 14.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 4 13 Eyl 2026 - 09:00 Coventry Building Society Arena

Coventry City - Brighton & Hove Albion Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk bilet ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel ölçekte çok yüksek talep, karaborsa karşıtı yasalar ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (oylama sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele oylama çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç tükenirse, oylamada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakikada bilet arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Coventry City - Brighton & Hove Albion Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin fiyatı, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Kıdemli kategorileri için kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altıdaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan eşleşmeler A Kategorisi'ne girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta bölgedeki yan tribün ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatından satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış havuzlarına girebilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, bunlara ulaşmak dünya sporundaki en zor biletlerden biridir. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa veya temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmez.

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