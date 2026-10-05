Como, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Como'daki Stadio G. Sinigaglia'da Manchester United'ı ağırlayacak.

Her iki kulüp de Avrupa turnuvasının açılış turundaki 1. maç gününde aldıkları etkileyici galibiyetlerin ardından bu karşılaşmaya çıkıyor. Bu maç, iki kulübün Avrupa kupaları tarihindeki ilk resmi rekabetçi karşılaşması olacak.

Bırakın GOAL, Como - Manchester United maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Como - Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Como - Manchester United maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Como'daki Stadio G. Sinigaglia'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 21 Eki 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Como - Manchester United Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanacak Como 1907 - Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet almanın birkaç ana yolu bulunuyor:

1. Resmi kulüp gişesi (Como 1907)

Birincil satış: Como 1907, biletleri resmi bilet satış portalı ve partner platformları üzerinden doğrudan satışa sunuyor.

2. Resmi deplasman taraftarı kontenjanı (Manchester United)

Deplasman tribünü: Deplasman biletleri doğrudan Manchester United üzerinden tahsis ediliyor.

Como - Manchester United Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Como 1907 ile Manchester United arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, kanala ve oturma bölümüne bağlı olarak önemli ölçüde değişiyor:

1. Gişe fiyatlı birincil biletler (Como 1907)

Standart ev sahibi tribünleri: Como 1907 tarafından doğrudan satılan gişe fiyatlı biletler genellikle 40 € ile 150 € arasında değişiyor. Fiyatlar kalelerin arkasındaki daha ucuz Curva bölümünden başlayıp, merkezi Tribuna koltuklarında artıyor.

Deplasman taraftarı bölümü: UEFA, tüm UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında deplasman taraftarları için resmi bilet fiyatlarına 70 € tavan uygulanmasını zorunlu kılıyor.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Resmi biletlerin tükenmesi halinde, Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bilet fiyatları, talebe ve koltuk konumuna bağlı olarak şu aralıklarda listeleniyor:

Genel giriş: Yüksek talep ve stat kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle (yaklaşık 13.600 koltuk), ikincil piyasadaki yeniden satış fiyatları standart giriş koltukları için şu anda yaklaşık 680 € ile 720 € seviyesinden başlıyor.

Ortalama yeniden satış fiyatı: İkincil ilanlardaki ortalama fiyat 1.100 € ile 1.180 € arasında değişiyor.

Premium ve yüksek talep gören bölümler: Orta uzun kenar koltukları veya ikincil platformlardaki premium noktalar 1.500 € ile 2.800 €+ seviyelerine ulaşıyor.

Como - Manchester United Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Como - Manchester United form durumu

Como maça mükemmel bir form grafiğiyle geliyor; takım, son beş maçında tüm kulvarlarda dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Puan kaybettiği tek karşılaşma, Serie A sezonunun açılış haftasında Udinese deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlik oldu. Bunun ardından Napoli'yi deplasmanda 2-1, Genoa'yı deplasmanda 4-1, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 4-1 ve Parma'yı 2-1 mağlup etti; bu beş maçta 12 gol atıp sadece dört gol yedi.

Manchester United'ın son beş maçı istikrarsız geçti. Carrick'in ekibi, Premier League'de Ipswich'i 5-2 ve Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yı 4-0 yendi, ancak ardından Everton ile 2-2 berabere kaldı, ligde Manchester City'ye 0-1 kaybetti ve Carabao Cup'ta Brighton'a 2-3 mağlup oldu. United bu beş maçta 13 gol atarken yedi gol yedi.

Como - Manchester United: Son karşılaşmaların kaydı

Sağlanan kayıtlarda bu iki kulüp için herhangi bir ikili rekabet verisi bulunmuyor. Bu fikstür, farklı liglerden ve futbol geleneklerinden gelen takımların karşılaşmasını temsil ediyor; Como'nun Avrupa kupalarındaki yükselişi de bunu dikkat çekici bir eşleşme haline getiriyor.