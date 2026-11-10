Como, Cremonese'yi 2 Aralık 2026 Çarşamba günü Como'daki Stadio Giuseppe Sinigaglia'da ağırlayacak.

Como ile Cremonese, İtalya'nın üst liglerinde rekabete dayanan bir geçmişe sahip. İki takım son olarak 24 Mayıs 2026'da Serie A'da karşılaştı ve Como deplasmanda 4-1'lik farklı bir galibiyet aldı. O sezonun Eylül 2025'te oynanan önceki karşılaşmasında ise Como'nun ev sahipliğindeki maç 1-1 sona erdi.

GOAL, Como-Cremonese maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken tüm bilgileri sunuyor.

Como-Cremonese İtalya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Como-Cremonese maçı, 2 Aralık 2026 Çarşamba günü Como'daki Stadio Giuseppe Sinigaglia'da başlayacak.

İtalya Kupası - 1/8 2 Ara 2026 - 15:00

Como-Cremonese İtalya Kupası maçının biletleri nasıl alınır?

Como-Cremonese İtalya Kupası maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalı: Biletler, Como 1907'nin resmî bilet satış portalından (tickets nokta comofootball nokta com) doğrudan satın alınabilir. Satışlar genellikle aşamalı olarak yapılır. Önce kombine sahiplerine öncelik tanınır, ardından biletler genel satışa açılır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan İtalya Kupası maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Como-Cremonese İtalya Kupası maçının biletleri ne kadar?

Como-Cremonese İtalya Kupası maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Curva Como / Curva Est (ev sahibi ve deplasman tribünleri): Fiyatlar genellikle 25 € ile 40 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle ile arasında değişiyor. Distinti (üstü açık uzun tribün): Fiyatlar genellikle 45 € ile 65 € arasında.

Fiyatlar genellikle arasında. Tribuna Coperta (üstü kapalı ana tribün): Fiyatlar genellikle 70 € ile 130 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Ağırlama paketleri: Fiyatlar yaklaşık 250 € ile 400 € ve üzeri seviyelerinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

Curva ve genel yeniden satış: Fiyatlar yaklaşık 215 € ile 235 € seviyelerinden başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık seviyelerinden başlıyor. Distinti yeniden satış: Ortalama fiyatlar 235 € ile 250 € arasında.

Ortalama fiyatlar ile arasında. Tribuna Centrale yeniden satış: Fiyatlar 275 € ile 300 € ve üzeri seviyelerine çıkıyor.

Como-Cremonese İtalya Kupası maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Como ve Cremonese'nin form durumu

Como, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçının tamamını kazanarak müthiş bir form yakaladı. Son maçında Serie A'da Venezia'yı evinde 1-0 mağlup etti; bir önceki karşılaşmada ise Torino deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu seri, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında alınan 4-1'lik galibiyeti ve Serie A'da Sassuolo'nun 2-0 mağlup edildiği maçı da kapsıyor. Como, bu beş maçta 11 gol atıp yalnızca beş gol yedi. Serinin başında ve sonunda gol yemeden tamamlanan maçlar bulunurken, beş kez gol yemeden oynadı.

Cremonese, Serie B'deki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Benevento'yu 2-0 mağlup etti; ondan önce de Mantova deplasmanında 2-0 kazandı. Art arda gelen bu iki galibiyetten önce Juve Stabia ve Pisa'ya yenilen Cremonese, söz konusu iki maçta dört gol yedi. Son beş maçın genelinde ise beş gol atıp dört gol yedi.

Como-Cremonese: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 24 Mayıs 2026'da Serie A'da karşılaştı. Cremonese, evinde ağırladığı Como'ya 4-1 yenildi. Bundan önce Como'nun Eylül 2025'te Serie A'da Cremonese'yi ağırladığı maç 1-1 sona ermişti. Son beş karşılaşmada Como'nun üç, Cremonese'nin ise iki galibiyeti bulunuyor. Bu maçlarda Como toplam 11, Cremonese ise sekiz gol attı.