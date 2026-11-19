Como, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Bologna'yı Como'daki Stadio Giuseppe Sinigaglia'da ağırlayacak.

İki takımın modern dönemdeki ilk Serie A karşılaşması, Eylül 2024'te Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynandı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Ocak 2026'daki son karşılaşmalarında ise Como orta saha oyuncusu Martin Baturina, uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1-1'lik beraberliği getirdi.

Como-Bologna maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Como-Bologna Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Como-Bologna maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Como'daki Stadio Giuseppe Sinigaglia'da başlayacak.

Serie A - Hafta 15 12 Ara 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

Como-Bologna Serie A maçının biletleri nasıl alınır?

Como-Bologna Serie A maçının biletlerini satın almak için seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalı: En doğrudan ve güvenli yol, biletleri Como'nun resmî bilet satış platformundan satış fiyatıyla almak. Satışlar genellikle aşamalı olarak yapılır; önce kulüp üyelerine veya kombine sahiplerine öncelik tanınır, ardından maçın başlamasına bir hafta veya daha az kala genel satışa geçilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Como-Bologna Serie A maçının biletleri ne kadar?

Como-Bologna Serie A maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Curva / Genel giriş (Kale arkaları): Fiyatlar genellikle 35 ila 45 avro civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Distinti (Yan tribünler): Fiyatlar genellikle 50 ila 90 avro arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. Tribuna / Üstü kapalı merkez tribünler: Fiyatlar genellikle 100 ila 150 avro ve üzeri arasında değişir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

Standart / Üst tribün ikinci el biletleri: Fiyatlar genellikle 49 ila 95 avro civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Distinti tribünü ikinci el biletleri: Fiyatlar genellikle 100 ila 190 avro arasında listelenir.

Fiyatlar genellikle arasında listelenir. Tribuna / Premium ikinci el biletleri: Fiyatlar 200 ila 270 avro ve üzeri arasında değişir.

Como-Bologna Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey

Como ve Bologna'nın form durumu

Como, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazanıp birini kaybetti. Son maçında Serie A'da Inter'e 2-0 yenilerek, Şampiyonlar Ligi'nde Lens'i 9-1 mağlup ettiği karşılaşmanın da yer aldığı başarılı serisini noktaladı. Como, bu beş maçta 15 gol atıp üç gol yedi; yediği gollerin ikisi Inter karşısındaki mağlubiyette geldi. Bu dönemdeki en farklı galibiyetini Lens karşısında aldı.

Bologna da son beş maçının dördünü kazandı. Tek mağlubiyetini, Ekim ayında Serie A'da kendisini 3-1 yenen Inter karşısında aldı. Son maçında Parma'yı 2-1 mağlup etti. Bologna, bu beş maçlık süreçte 10 gol atıp yedi gol yedi. AC Milan deplasmanındaki 4-2'lik galibiyet, öne çıkan sonuçlarından biriydi.

Como-Bologna: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son 10 Ocak 2026'da karşılaştı. Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanan Serie A maçı 1-1 sona erdi. Bologna, bundan önce Ağustos 2025'te evinde 1-0, Şubat 2025'te yine evinde 2-0 kazandı. Veri setindeki son beş karşılaşmada Bologna daha iyi bir karneye sahip. Como'nun en dikkat çekici sonucu ise Mart 2003'te evinde aldığı 5-1'lik galibiyet.