Como, 24 Kasım 2026 Salı günü AEK Atina'yı Como'daki Stadio G. Sinigaglia'da ağırlayacak.

Stadio G. Sinigaglia'da oynanacak bu Şampiyonlar Ligi maçı, Como ile AEK Atina'nın resmi UEFA organizasyonlarındaki ilk karşılaşması olacak. Cesc Fàbregas yönetimindeki Como, tüm kulvarlardaki son maçlarında on gol atıp altı gol yedi. Bu rakamlar, takımın kendine özgü hücum anlayışını ortaya koyuyor.

Como-AEK Atina maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL'den öğrenin.

Como-AEK Atina Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Como-AEK Atina maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü Como'daki Stadio G. Sinigaglia'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 24 Kas 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

Como-AEK Atina Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

Stadio Giuseppe Sinigaglia'daki Como-AEK Atina maçı gibi bir UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına gitmek isteyen taraftarların yararlanabileceği tipik bilet seçenekleri şunlar:

1. Kulübün resmi kanalları

Resmi kulüp bilet satışı: En güvenli ve güvenilir yöntem, biletleri doğrudan Como 1907'nin resmi bilet satış portalından almak. Biletler genellikle genel satışa çıkmadan önce kulüp üyelerine, kombine sahiplerine veya kayıtlı taraftarlara sunulur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmi kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Como-AEK Atina Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Como ile AEK Atina arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, satış kanalına ve tribün kategorisine göre değişiyor:

1. Kulübün resmi kanalları

Genel giriş / Curva (kale arkaları): Fiyatlar genellikle yaklaşık 40 ila 70 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Tribuna / Distinti (yan tribünler): Orta saha çizgisine yakınlığa ve tribündeki tam konuma göre 100 ila 250 avro arasında değişiyor.

Orta saha çizgisine yakınlığa ve tribündeki tam konuma göre arasında değişiyor. VIP ağırlama paketleri: Fiyatlar bilet başına 300 ila 500 avro ve üzeri seviyelerinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmi biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Curva / Standart koltuklar: Yaklaşık 230 ila 290 avrodan başlayan fiyatlarla.

Yaklaşık başlayan fiyatlarla. Tribuna / Orta bölümler: Fiyatlar 370 ila 560 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. Premium / VIP yeniden satış: Fiyatlar 650 ila 750 avro ve üzeri seviyelere çıkabiliyor.

Como-AEK Atina Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Como ve AEK Atina'nın form durumu

Como, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 4-1 gibi dikkat çekici bir skorla yendi. Bundan önce ise Serie A'da Fiorentina deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü. Bu serideki tek olumsuz sonuç, Frosinone deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgiydi. Como, bu beş maçta on gol atıp altı gol yedi. Bu tablo, Fabregas'ın oluşturduğu hücum gücünü ortaya koyuyor.

AEK Atina, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye 5-1 yenildi; Avrupa'da Shakhtar Donetsk'e de 3-1 mağlup oldu. Yunanistan'daki maçlarında ise daha iyi sonuçlar aldı: OFI Girit'i 3-0, NFC Volos'u 2-1 ve Panserraikos'u 8-1 yendi. AEK, bu beş maçta 14 gol atıp 10 gol yedi.

Como-AEK Atina: İki takım arasındaki son maçlar

Como ile AEK Atina arasında geçmiş karşılaşma verisi bulunmuyor. Bu maç, iki kulübün UEFA organizasyonlarındaki ilk karşılaşması olacak.