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Community Shield
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Book Arsenal vs Man City Community Shield Tickets
Çeviri:

Community Shield 2026 biletleri nasıl alınır: Arsenal - Manchester City biletleri, Cardiff'te son dakika fiyatları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Arsenal - M.City
Arsenal
M.City
Community Shield

İşte yıllık sezon açılışı için Galler'in başkentine nasıl gidebileceğiniz

Arsenal ile Manchester City arasındaki rekabet son dönemde daha da kızıştı ve iki Premier League devi 16 Ağustos'ta Cardiff'te bir kez daha karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun lig şampiyonu ile FA Cup kazananı, Community Shield zaferini hedefliyor ve siz de bu büyük mücadeleyi yerinde izleyebilirsiniz.

The Weeknd'in 14-19 Ağustos tarihleri arasında Wembley Stadyumu'nda müziksever kalabalıkların karşısına çıkacak olması, Community Shield'ın 2006'dan bu yana ilk kez Millennium Stadyumu'na dönmesi anlamına geliyor.

Arsenal ile Manchester City en son 2023'te Community Shield kupası için kozlarını paylaştı. Uzatma dakikalarının son bölümüne geride giren Arsenal, 101. dakikada Leandro Trossard'ın attığı dramatik eşitlik golüyle skoru dengeledi. Arsenal daha sonra kullandığı dört penaltının tamamını gole çevirdi, City ise ikisini kaçırdı ve kupayı kazandı.

GOAL, biletleri nasıl alabileceğiniz, fiyatlarının ne kadar olduğu ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm önemli Community Shield bilet bilgileri konusunda size rehberlik ediyor.

Community Shield 2026: Arsenal - Manchester City maçı ne zaman?

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Community Shield - Final
Principality Stadium

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  • Deluxe
  • Premium
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Community Shield 2026: Arsenal - Manchester City biletleri nasıl alınır?

2026 FA Community Shield biletleri, kulüp üyeleri tarafından doğrudan Arsenal ve Manchester City'nin resmi bilet satış portalları üzerinden satın alınabiliyordu. Üye olmayanlar için ise koltuklar, resmi hospitality partnerleri ve StubHub gibi doğrulanmış yeniden satış platformları üzerinden temin edilebiliyordu.

Hem Arsenal'e hem de Manchester City'ye Millennium Stadyumu'ndaki karşılaşma için yaklaşık 26.000'er koltuk ayrıldı ve biletler, üyelik kademesine göre çeşitli aşamalarda, kulüplerin kendi siteleri üzerinden satışa çıktı. Manchester City taraftarları için 16 Temmuz'dan, Arsenal taraftarları için ise 20 Temmuz'dan itibaren.

Community Shield 2026: Arsenal - Manchester City bilet fiyatları ne kadar?

2026 FA Community Shield için resmi, nominal değerli biletler yetişkinler için £30 ile £75 arasında değişiyordu. Dağılım şu şekildeydi:

  • Premium: £75
  • Kategori 1: £55
  • Kategori 2: £45
  • Kategori 3: £35
  • Kategori 4: £30
  • Tekerlekli sandalye / erişilebilirlik: £30

Not: "65 yaş üstü" ve "16 yaş altı" için de indirimli biletler mevcuttu

Ek bilgiler için maç tarihi yaklaştığında kulüplerin bilet portallarını, güncel müsaitlik durumu için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Community Shield 2026: Arsenal - Manchester City nerede oynanacak?

Millennium Stadyumu (Cardiff)

Millennium Stadyumu, sponsorluk nedeniyle 2016'dan bu yana Principality Stadium adıyla biliniyor, Galler'in Cardiff'te bulunan ulusal stadyumudur ve 73.000'den fazla kapasiteye sahiptir. Galler milli rugby birliği takımının evi olmasının yanı sıra milli futbol takımının uluslararası maçlarına da ev sahipliği yaptı.

İlk olarak 1999 Rugby Dünya Kupası için inşa edilen stadyum, ilk uluslararası rugby birliği maçına Haziran 1999'da ev sahipliği yaptı. Bu maçta Galler, yaz test karşılaşmasında Güney Afrika'yı mağlup etti. Cardiff'teki stat, Wembley Stadyumu milenyumun dönümünde yeniden geliştirilirken futboldaki sorumlulukları da devraldı; FA Cup, Lig Kupası ve Football League play-off finallerinin yanı sıra Community Shield karşılaşmalarına da ev sahipliği yaptı.

Millennium Stadyumu'nun 2001-2006 arasında altı yıllık önceki Community Shield ev sahipliği döneminde Arsenal dört kez yer aldı, iki kez kazandı ve iki kez de ikinci oldu. Arsenal, 2002'de Liverpool'u 1-0, 2004'te ise Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Bu, Manchester City'nin Cardiff'teki statta oynayacağı ilk Community Shield maçı olacak olsa da ekip 2003'te burada Galli ekip Total Network Solutions'a (TNS) karşı bir UEFA Kupası eleme maçı oynadı ve o karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Community Shield'ın son kazananları kimler?

Yıl

Kazananlar

İkinciler

Skor

2025

Crystal Palace

Liverpool

3-2 (pen.)

2024

Manchester City

Manchester United

7-6 (pen.)

2023

Arsenal

Manchester City

4-1 (pen.)

2022

Liverpool

Manchester City

3-1

2021

Leicester City

Manchester City

1-0

2020

Arsenal

Liverpool

5-4 (pen.)

2019

Manchester City

Liverpool

5-4 (pen.)

2018

Manchester City

Chelsea

2-0

2017

Arsenal

Chelsea

4-1 (pen.)

2016

Manchester United

Leicester City

2-1

Community Shield 2026: Arsenal - Manchester City hakkında bilmeniz gereken her şey

Arsenal - Manchester City: Form durumu

ARS

ARS - Form

PSG
K1-1
GIR
K1-4
BET
K1-3
BVB
K2-3
COM
K1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
5/5
MCI

MCI - Form

BOU
B1-1
AVL
K1-2
INT
K1-1
KLA
K1-3
ATM
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Arsenal - Manchester City: Son karşılaşmalar

Kafa Kafaya

ArsenalÇizimM.City
1
2
2
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Lig Kupası
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
M.City badge
M.City
MCI
2
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
M.City badge
M.City
MCI
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
M.City badge
M.City
MCI
1
MS
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
MS
9Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Arsenal - Manchester City: Takım haberleri

Arsenal vs M.City kadroları

4-3-3
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Diziliş
M.City crest
M.City
MCI
4-2-3-1
D. RayaD. RayaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielC. MosqueraC. MosqueraM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. GuimaraesB. GuimaraesM. OedegaardM. OedegaardN. MaduekeN. MaduekeK. HavertzK. HavertzC. TzolisC. TzolisG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasJ. GvardiolJ. GvardiolN. O'ReillyN. O'ReillyA. KhusanovA. KhusanovM. KovacicM. KovacicJ. DokuJ. DokuE. AndersonE. AndersonA. SemenyoA. SemenyoP. FodenP. FodenE. HaalandE. Haaland
M.City crest
M.City
MCI
4-3-3
Arsenal

İlk 11

M.City

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Arteta
  • E. Maresca


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