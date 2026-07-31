Arsenal ile Manchester City arasındaki rekabet son dönemde daha da kızıştı ve iki Premier League devi 16 Ağustos'ta Cardiff'te bir kez daha karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun lig şampiyonu ile FA Cup kazananı, Community Shield zaferini hedefliyor ve siz de bu büyük mücadeleyi yerinde izleyebilirsiniz.

The Weeknd'in 14-19 Ağustos tarihleri arasında Wembley Stadyumu'nda müziksever kalabalıkların karşısına çıkacak olması, Community Shield'ın 2006'dan bu yana ilk kez Millennium Stadyumu'na dönmesi anlamına geliyor.

Arsenal ile Manchester City en son 2023'te Community Shield kupası için kozlarını paylaştı. Uzatma dakikalarının son bölümüne geride giren Arsenal, 101. dakikada Leandro Trossard'ın attığı dramatik eşitlik golüyle skoru dengeledi. Arsenal daha sonra kullandığı dört penaltının tamamını gole çevirdi, City ise ikisini kaçırdı ve kupayı kazandı.



GOAL, biletleri nasıl alabileceğiniz, fiyatlarının ne kadar olduğu ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm önemli Community Shield bilet bilgileri konusunda size rehberlik ediyor.

Community Shield 2026: Arsenal - Manchester City maçı ne zaman?

Community Shield 2026: Arsenal - Manchester City biletleri nasıl alınır?

2026 FA Community Shield biletleri, kulüp üyeleri tarafından doğrudan Arsenal ve Manchester City'nin resmi bilet satış portalları üzerinden satın alınabiliyordu. Üye olmayanlar için ise koltuklar, resmi hospitality partnerleri ve StubHub gibi doğrulanmış yeniden satış platformları üzerinden temin edilebiliyordu.

Hem Arsenal'e hem de Manchester City'ye Millennium Stadyumu'ndaki karşılaşma için yaklaşık 26.000'er koltuk ayrıldı ve biletler, üyelik kademesine göre çeşitli aşamalarda, kulüplerin kendi siteleri üzerinden satışa çıktı. Manchester City taraftarları için 16 Temmuz'dan, Arsenal taraftarları için ise 20 Temmuz'dan itibaren.

Community Shield 2026: Arsenal - Manchester City bilet fiyatları ne kadar?

2026 FA Community Shield için resmi, nominal değerli biletler yetişkinler için £30 ile £75 arasında değişiyordu. Dağılım şu şekildeydi:

Premium: £75

Kategori 1: £55

Kategori 2: £45

Kategori 3: £35

Kategori 4: £30

Tekerlekli sandalye / erişilebilirlik: £30

Not: "65 yaş üstü" ve "16 yaş altı" için de indirimli biletler mevcuttu

Ek bilgiler için maç tarihi yaklaştığında kulüplerin bilet portallarını, güncel müsaitlik durumu için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Community Shield 2026: Arsenal - Manchester City nerede oynanacak?

Millennium Stadyumu (Cardiff)

Millennium Stadyumu, sponsorluk nedeniyle 2016'dan bu yana Principality Stadium adıyla biliniyor, Galler'in Cardiff'te bulunan ulusal stadyumudur ve 73.000'den fazla kapasiteye sahiptir. Galler milli rugby birliği takımının evi olmasının yanı sıra milli futbol takımının uluslararası maçlarına da ev sahipliği yaptı.

İlk olarak 1999 Rugby Dünya Kupası için inşa edilen stadyum, ilk uluslararası rugby birliği maçına Haziran 1999'da ev sahipliği yaptı. Bu maçta Galler, yaz test karşılaşmasında Güney Afrika'yı mağlup etti. Cardiff'teki stat, Wembley Stadyumu milenyumun dönümünde yeniden geliştirilirken futboldaki sorumlulukları da devraldı; FA Cup, Lig Kupası ve Football League play-off finallerinin yanı sıra Community Shield karşılaşmalarına da ev sahipliği yaptı.

Millennium Stadyumu'nun 2001-2006 arasında altı yıllık önceki Community Shield ev sahipliği döneminde Arsenal dört kez yer aldı, iki kez kazandı ve iki kez de ikinci oldu. Arsenal, 2002'de Liverpool'u 1-0, 2004'te ise Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Bu, Manchester City'nin Cardiff'teki statta oynayacağı ilk Community Shield maçı olacak olsa da ekip 2003'te burada Galli ekip Total Network Solutions'a (TNS) karşı bir UEFA Kupası eleme maçı oynadı ve o karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Community Shield'ın son kazananları kimler?

Yıl Kazananlar İkinciler Skor 2025 Crystal Palace Liverpool 3-2 (pen.) 2024 Manchester City Manchester United 7-6 (pen.) 2023 Arsenal Manchester City 4-1 (pen.) 2022 Liverpool Manchester City 3-1 2021 Leicester City Manchester City 1-0 2020 Arsenal Liverpool 5-4 (pen.) 2019 Manchester City Liverpool 5-4 (pen.) 2018 Manchester City Chelsea 2-0 2017 Arsenal Chelsea 4-1 (pen.) 2016 Manchester United Leicester City 2-1

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