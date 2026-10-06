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Şampiyonlar Ligi
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Jan Breydel Stadion
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Club Brugge - Lens maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Club Brugge
Lens
Şampiyonlar Ligi

Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde Lens ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi işte burada bulabilirsiniz

Club Brugge, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Brugge'daki Jan Breydel Stadı'nda Lens ile karşılaşacak.

Belçika şampiyonu, geçen sezon 20. yerel lig şampiyonluğunu garantileyerek doğrudan katılım hakkı elde etti. Lens ise Ligue 1'deki güçlü ikincilik sezonunun ardından Avrupa'nın elit kulüp organizasyonunda yer alma hakkı kazandı.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu dahil, Club Brugge ile Lens arasındaki maçın biletlerini nasıl alacağınıza dair bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için sunuyor.

Club Brugge - Lens Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Club Brugge - Lens maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Brugge'daki Jan Breydel Stadı'nda başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Jan Breydel Stadion

Club Brugge - Lens Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Jan Breydel Stadı'nda oynanacak Club Brugge - RC Lens UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın alma seçenekleri şunlardır:

1. Resmî Club Brugge Bilet Ofisi

  • Doğrudan Club Brugge'ün resmî bilet satış portalı üzerinden. Öncelikli erişim ilk olarak Club Brugge kombine sahiplerine ve ücretli kulüp üyelerine verilir. Kalan biletler genel satışa çıkar, ancak yüksek talep gören Şampiyonlar Ligi maçları üyelik aşamasında sık sık tükenir.

Club Brugge - Lens Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Club Brugge - RC Lens Şampiyonlar Ligi maçı için bilet fiyatları, biletleri resmî kanallar üzerinden mi yoksa ikincil bilet platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak değişir:

1. Resmî liste fiyatları (doğrudan kulüp satışı)

  • Standart yetişkin biletleri: Jan Breydel Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarında liste fiyatı üzerinden satılan biletler, standart tribün koltukları için genellikle 45 € ila 60 € civarından başlar.
  • Kategori 1 / premium koltuklar: Orta yan tribün koltukları 80 € ile 120 € arasında değişir.

2. İkincil bilet pazarları

Resmî biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformları, talep ve koltuk konumuna bağlı olarak bilet fiyatlarını şu aralıklarda listeler:

  • Giriş seviyesi ilanlar: İkincil pazarlarda başlangıç fiyatları genellikle koltuk başına 120 € ila 140 € civarından başlar.
  • Ortalama yeniden satış fiyatı: Koltuk kategorisine ve maç gününe yaklaşıldıkça oluşan talebe bağlı olarak, ikincil platformlardaki standart biletler ortalama 190 € ila 390 € seviyesindedir; premium kategorilerde ise fiyatlar daha da yüksektir.

Club Brugge - Lens Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Club Brugge - Lens form durumu

Club Brugge, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet aldı, iki yenilgi yaşadı ve hiç berabere kalmadı. Takımın en son sonucu, 13 Eylül'de First Division A'da Royal Antwerp karşısında alınan 3-1'lik galibiyetti ve bu süreçte Lommel deplasmanında da 1-0 kazandı. İki yenilgisi ise ligde Gent'e ve Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya karşı geldi; Villa maçı 3-2 sona erdi. Bu beş maçta Brugge yedi gol atarken altı gol yedi.

Lens, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Takımın en son sonucu, 18 Eylül'de Ligue 1'de Monaco'ya karşı aldığı 2-1'lik yenilgiydi; bundan önce Le Mans deplasmanında 2-2 berabere kalmış ve Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prague'ı 3-2 mağlup etmişti. Bu süreçte aldığı üç yenilgi, lig formundaki istikrarsızlığı ortaya koyuyor, ancak takım beş maçta sekiz gol atarken yedi gol yedi.

CLB

CLB - Form

GNT
K2-1
LOM
K0-1
AVL
K2-3
ANT
K3-1
GNK
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RCL

RCL - Form

STR
K2-1
FCL
K0-1
SLP
K2-3
LEM
B2-2
ASM
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Club Brugge - Lens: Son kafa kafaya rekabet kaydı

Bu maç için Club Brugge ile Lens arasında herhangi bir kafa kafaya veri sağlanmadı. Şu anda daha fazla tarihî kayıt bilgisi mevcut değil.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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